Плохие оболочки для Android телефонов. Существуют ли они?

Было время, когда скины для Android были откровенно плохими. Производители старались придумать что-то свое, но получалось так себе. Huawei, Oppo, Vivo и даже Samsung придумывали что-то, чем пользоваться было, как минимум, сложно. Казалось, что бренды просто не смогли устоять перед превращением стокового Android во что-то очень странное и визуально совершенно не привлекательное. Но шли годы, сменяли поколения смартфонов и эволюция оболочек постепенно привела к тому, что ими стало можно пользоваться. Теперь в некоторых случаях это можно делать даже с комфортом. Но все ли оболочки так хороши или есть те, кто еще не вышел из прошлого?

Чем телефоны отличаются друг от друга

Оболочки от производителей хороши хотя бы тем, что именно они часто дают конкурентное преимущество и предлагают реальные отличия между смартфонами. Сейчас у всех стоят примерно одинаковые процессоры, примерно одинаковые камеры и примерно одинаковая память. И только оболочка дает реальные отличия. Особенно, когда дело доходит до функций, которые есть не у всех.

Сейчас, когда все стало очень хорошо, и дизайнеры вместе с маркетологами и разработчиками, много работая над совершенствованием своих оболочек, чего-то добились, можно ли говорить о том, что есть плохие оболочки?

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Плохие оболочки Android

Во-первых, что на самом деле представляет собой плохая оболочка Android? На основании того, что вы пишете в нашем Telegram-чате, основными признаками плохой или хорошей оболочки являются внешний вид, количество (и качество) функций, изменения, внесенные в саму базовую систему, и то, насколько она требовательна к ресурсам. Если смотреть с этой точки зрения, то можно найти несколько примеров плохих оболочек.

В свое время TouchWiz от Samsung был очень широко распространен благодаря успеху таких телефонов, как Galaxy S3 и других. Samsung все сделала красиво и привлекательно, но много из того, что было в той оболочке, хоть и вызывало интерес, но сильно влияло на производительность смартфона. Это было постоянной проблемой с ранними телефонами Galaxy, пока TouchWiz не был заменен на Samsung Experience, который дебютировал в Galaxy S7.

Примерно то же самое можно сказать и об EMUI от Huawei. Точнее о том, какой она была 5-6 лет назад. Если коротко, то ”максимум функций, минимум производительности”. Многие, кто в то время пользовался смартфонами этого бренда, но недавно обновили их, понимают, о чем я говорю.

Это только два примера того, как связаны между собой функции и производительность. Беспорядочно втискивая в телефон множество функций, производители часто жертвуют ресурсами системы, такими, как оперативная память, встроенная память и многое другое.

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У некоторых производителей не только не хватало опыта, чтобы сделать оболочку красивой, функциональной и производительной одновременно — у них не было еще и фантазии. Например, Xiaomi, которая на ранних этапах своего развития просто копировала iOS.

Конечно, в копировании более популярной операционной системы нет ничего плохого, если есть те, кому это нравится. Вот только если копируешь внешний вид, то может стоит задуматься и над тем, как скопировать функции, а не изобретать велосипед, который все портит?

Как изменился Android за 10 лет

Если говорить о более раннем периоде — начале 2010-х годов — то у производителей просто не было иного выхода. Android тогда не был таким функциональным, как сейчас, и поэтому просто не мог предложить тех функций, которы производители городили сами для себя, не имея большого опыта в этом деле. Самым простым примером является поддержка двух SIM-карт, отслеживание использования данных, режим экономии заряда батареи и многозадачность. Сейчас все это сделано средствами самого Android, и поэтому оболочки становятся все более декоративными. Они продолжают сохранять индивидуальные функции, но их уже не так много, как раньше.

Да и вообще, это сейчас всем понятно, какими функциями обладают смартфоны, а тогда надо было изо всех сил показывать, что Android лучше iOS, давая людям любую ”мишуру”, лишь бы привлечь внимание.

А еще и пользователи начали требовать от производителя не только часто не нужные функции, но и общую производительность. Именно поэтому оптимизация стала очень важной составляющей любой оболочки Android телефона. Мы даже видим массу примеров того, как Huawei, Samsung и Xiaomi представили алгоритмы машинного обучения, которые смотрят на то, что вы делаете, и стараются сделать операционную систему именно такой, какая нужна именно вам.

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Некоторые примеры отличных оболочек для Android сейчас включают в себя OneUI от Samsung, EMUI (10) от Huawei, OxygenOS от OnePlus и даже ColorOS (7) от Oppo. Все эти оболочки предлагают свой собственный уникальный стиль и функциональность без сильного удара по производительности.

Чем хорош голый Android

Привязка к Android без сильного и бездумного углубления в собственные оболочки так же позволяет производителям выкатывать обновления даже для старых устройств. При этом, сокращая время выхода. Примером может служить Nokia, очень многие смартфоны которой работают на Android 10.

Но все не так ванильно, как я описал. Есть и те оболочки, задача которых сводится совсем к другому. В последние годы Realme и Redmi добились больших успехов в своих оболочках, но большая часть этой хорошей работы сводится к проработке рекламной составляющей. С одной стороны, в этом нет ничего плохого и так бренды продвигают более дешевые устройства. Вот только они не говорят сразу, что ”смартфон стоит дешево, но мы найдем, как получить нужную разницу в цене”. Поэтому у пользователей складывается очень неприятное послевкусие.

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Есть и другие примеры ужасных оболочек. При всех заслугах Vivo нельзя не отметить, что ее FunTouchOS (даже название дурацкое) сильно проигрывает на фоне конкурентов. Из всех современных брендов она, наверное, ближе всех к тому, что можно назвать плохой оболочкой.

Эта оболочка до сих пор делает большой упор в сторону iOS. Вот только операционная система от Apple сама давно от этого отказалась, а Vivo все держится за устаревшие элементы. А те элементы, которые являются актуальными, нельзя назвать лучшим из того, что есть в iOS. Одно меню в стиле Apple Control Center чего стоит. А еще значки в стиле iOS, которые совсе не вяжутся со всем остальным.

Мы обсудили только те смартфоны, которые можно считать новыми и актуальными. Но есть еще и множество китайских брендов недорогих устройств, у производителей которых нет то ли фантазии, то ли денег на то, чтобы вырваться из начала 2010-х. С ними вообще все плохо. Это в очередной раз доказывает, что сейчас уже очень сложно начать производить смартфоны и стать конкурентоспособным. Примеры многих брендов, включая LeEco, доказывают это. Впрочем, это уже совсем другая история. Возможно, мы это еще обсудим в ближайшее время.