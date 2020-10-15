Плохо лежит: Xiaomi может купить у Huawei смартфонный бизнес Honor

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Иван Кузнецов 1

Huawei – пожалуй, самый показательный пример деланного спокойствия. Если не знать наверняка, что США прессуют её со всех сторон, не давая спокойно вести бизнес и постепенно ведя компанию к краху, никогда не подумаешь, что это действительно так. Ведь даже когда американцы ужесточили санкции против Huawei, запретив ей обновлять старые смартфоны, которые под санкции в принципе попасть были не должны, китайцы, подобно Карлсону, посоветовали всем сохранять спокойствие и пообещали, что для действующих пользователей ничего не изменится. А, между тем, дела у Huawei идут откровенно так себе.

Лей Цзюнь

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Судя по всему, Huawei находится в критическом состоянии. Настолько критическом, что она даже решила продать бизнес Honor. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Прямо сейчас Huawei ведёт переговоры с несколькими китайскими компаниями, потенциально готовыми к поглощению, в том числе Xiaomi. Не исключено, что покупателей могло быть больше, чем три, но Huawei хочет осуществить продажу полностью за наличные, на что готовы далеко не все. Если всё пройдёт удачно, Huawei получит от сделки около 3,7 миллиарда долларов.

Huawei продаёт Honor

Huawei

У Huawei не лучшие времена. Поэтому она продаёт часть своего бизнеса

Пока не уточняется, какую часть бизнеса планирует продать Huawei. Возможно, это будет вся инфраструктура целиком, а, возможно, в компании захотят оставить что-то себе. Но, так или иначе, Reuters сообщает о планах Huawei выставить на продажу, помимо производственного бизнеса, направление, курирующее поставки комплектующих, а также исследовательский центр Honor. Высока вероятность, что итоговый состав бизнеса, выставленного на продажу, будет зависеть от того, кто выступит в роли покупателя: Xiaomi, TCL или Digital China.

Рабочие места Huawei. Зачем компания создает их в других странах?

План Huawei состоит в том, чтобы продать направление, занимающееся производством доступных смартфонов, и сосредоточиться на более дорогих, которые будут выпускаться под собственным брендом компании. Минимальный модельный ряд позволит Huawei уделить больше внимания существующим устройствам, обеспечив их необходимой программной поддержкой, а также урезать производство процессоров, с которым у неё дела и так обстоят хуже некуда. В свою очередь независимый бренд Honor сможет продолжить развиваться, не подпадая под торговый запрет США.

Кто купит бизнес Honor

Honor

Меньше смартфонов в ассортименте — меньше забот. Так, видимо, думает Huawei

Несмотря на то что пока неизвестно, будет ли Xiaomi покупать бизнес Honor, очевидно, что для неё это был бы отличный шаг в сторону покорения рынка смартфонов. Помимо того, что таким образом Xiaomi удалось бы «снять» одного из конкурентов, который мешает ей развиваться», так ещё и получить новые наработки, которых у Honor наверняка было немало. Но тут основную роль сыграет не желание Xiaomi купить новый бренд, а возможность. Ведь Huawei просит платить за Honor наличными, очевидно, опасаясь возможных блокировок денег со стороны банковской системы США.

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А поскольку сделки за наличные всегда предполагают какие-то скидки, то Huawei, по данным Reuters, вполне может подвинуться с 3,7 миллиарда долларов до 2,2 миллиарда. Скидка колоссальная, если вдуматься. Но сейчас китайцам не приходится особенно выбирать, ведь на кону стоит вопрос выживания. Если Huawei удастся продать Honor, который она больше не в силах развивать, она снова задышит и, возможно, продержится на рынке ещё какое-то время. Другой вопрос – как долго.

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1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Может быть под эти «пляски» и Kyrin выжевет? 🙂

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