Почему телефоны стоят больше 1000 долларов и когда это закончится?

Часто ли в последнее время вы удивлялись тому, что новый смартфон стоит больше тысячи долларов? Мне кажется, нет. Особенно на фоне складных смартфонов, которые стоят больше двух тысяч долларов. Иногда создается впечатление, что они для того и нужны, чтобы мы сказали: ”Аааа… Ну, так полторы тысячи это не так и дорого. Надо брать”. Тем не менее эта картина ненормальна. Особенно на фоне того, что ждет мировую экономику в ближайшие годы из-за пандемии. Продажи флагманов могут очень сильно сократиться. Вопрос в том, что тогда делать производителям, для которых это важная статья доходов. Но они о себе пусть беспокоятся сами. Меня же беспокоит сколько еще будет продолжаться, что флагманы стоят больше тысячи долларов. Или цена на них так и будет расти дальше?

Самый дорогой телефон

Сейчас самым дорогим телефоном массового рынка можно считать Samsung Galaxy S20 Ultra за 1 400 долларов. Можно сказать, что первые массовые смартфоны, ценник которых был четырехзначным, появились в 2018 году. Уже давно стало правилом хорошего тона гнаться за Apple и предлагать дорогие модели. Теперь другие производители догнали Apple, которая только рада такому положению дел. Оно позволяет ей больше зарабатывать, ведь за топовыми смартфоны все равно приходят к ней.

Если первый iPhone стоил 300-400 долларов, то через несколько лет версии с максимальной памятью пробили тысячную отметку, но это были модели с огромным объемом памяти (по тем временам). Теперь столько просят за базовые Samsung Galaxy S20 Pro, Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy Note 10. Даже оплот гуманности цены — OnePlus — в этом году будет стоить почти тысячу долларов.

Раньше мы переживали из-за разницы в цене между хорошими устройствами, когда она составляла 100 долларов. Например, в 2018 году вышли такие смартфоны, как Google Pixel 3 XL за 900 долларов, LG V40 за те же деньги и Samsung Galaxy Note 9 за 1000 долларов. Такую разницу можно было объяснить стилусом S-pen и некоторыми другими вещами. Теперь Samsung Galaxy S20 Ultra стоит 1 400 долларов и как объяснить пользователю, чем он лучше того же Google Pixel 4 XL?

Чем дорогие телефоны отличаются от дешевых

Давайте вспомним, чем отличается Samsung Galaxy S20 Ultra или Huawei P40 Pro Plus за 1 400 долларов от чего-то за 1 000 долларов (решите сами, что выбрать, так будет интереснее). По большому счету, разница будет только в функции 100-кратного зума (оптический только 4-кратный) и 5G. И то, сети пятого поколения поддерживаются и намного более дешевыми моделями.

Получается, что раньше за 100 долларов сверху мы получали нечто большее, чем сейчас за 200-600 долларов. Конечно, есть такая особенность технологий, что на уровне, близком к максимальному, каждый следующий шаг улучшения дается сложнее предыдущего. Но границы-то должны быть.

Еще больше подливает масла в огонь то, что производители не хотят, чтобы вы покупали недорогие смартфоны. Поэтому, например, Samsung не стала развивать идею Galaxy S10e, а цену на остальные модели поднял примерно на 100 долларов. Хотите — покупайте. На фоне этого Huawei, OPPO, OnePlus и Apple не хотят упускать прибыль. Можно выставить смартфон на 100-200 долларов дешевле, но вряд ли это повлияет на спрос, если цена в

принципе такая высокая. В итоге по количеству продажи будут примерно такими же. Лучше тогда уже заработать лишние 100-200 долларов с каждого аппарата.

Самые дешевые модели флагманских семейств стоят сейчас, как самые дорогие модели этих же семейств, но два года назад. Не слишком ли резкий рост?

Вот когда аукнутся последствия пандемии COVID-19 и люди станут покупать намного меньше дорогих вещей, вот тогда им и придется принимать резкие решения. Возможно, в этом плане лучше всех сработают в Google, если откажутся от флагманского процессора в Google Pixel 5.

В скором времени мы можем потерять флагманские смартфоны

Это и есть ответ на вопрос, когда кончатся смартфоны по 1 000+ долларов. Технологии от флагманов спускаются к бюджетникам быстрее, чем появляются. Учитывая, что скорость появления снижается, а скорость ”спуска” не думает снижаться, скоро пропорции станут вообще невыгодными для флагманов.

А еще, вспоминая разговор о том, что смартфоны со складными экранами должны подешеветь через пару лет, хочется напомнить, что Galaxy S20 Ultra сейчас стоит на 20 долларов дороже складного Galaxy Z Flip. То есть, обычные моноблоки уже стоят дороже ”революционных” устройств. Больше мне добавить тут нечего.

Что можно купить вместо премиального телефона

Давайте подумаем, что можно купить, если вы накопили денег на топовый флагман, но, прочитав мои возмущения выше, передумали расставаться с этой суммой.

Для удобства переведем стоимость телефона из долларов в рубли. Скачок курса не в счет, так как все подорожало примерно одинаково и разница 5-10 процентов ничего для нас не решит.

Итак, за 103 000 рублей (примерно столько стоит Galaxy S20 Ultra) вы можете купить топовый телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов и всеми функциями, что только есть.

Можно купить новый MacBook Air у официалов или даже MacBook Pro у ”серовозов”. Еще и на Honor P Smart Z с выезжающей камерой останется.

Можно купить VR-гарнитуру HTC Vive и на сдачу прокачать свой компьютер. Или купить PS4 Pro с набором VR и прошлогодний Huawei P30 Pro. А если смартфон вам не нужен, то большой телевизор к приставке и пару игр.

Вариантов масса. Каждый выберет что-то для себя и это будет не смартфон, который вы можете потерять и который обесценится через полгода в полтора раза. Ладно бы он еще работал так, что слюнки бы текли. Нет, кроме пары функций, от более дешевых устройств он не будет отличаться ничем. Я сам за хорошие телефоны, но иногда это уже бывает перебором.

Стоит ли купить дорогой телефон

Сколько человек может и хочет отдать за смартфон — это его личное дело. Для кого-то это средство связи, для других — функциональный гаджет, для третьих — понты. Если разбивать цену по этим категориям, я бы назвал соответственно ”до 500 долларов”, ”500-1000 долларов”, ”больше 1000 долларов”.

Сейчас дальнейшее повышение цен не оправдывает получаемый результат. Пусть камера будет иметь чуть больше зума, а памяти будет не 256 ГБ, а 512 ГБ — это все равно не стоит 400 долларов. Можете спорить в комментариях или в нашем Telegram-чате, но для меня это аксиома. Оптический зум в дорогих устройствах — это круто, но он пока не такой большой, чтобы считаться киллер-фичей. Остальное это просто мишура. Камера iPhone 11 за 60 000 рублей будет не хуже, чем камера Galaxy S20 Ultra. Есть и еще более дешевые смартфоны с отличными камерами.

Надо признаться, что я сам пользуюсь смартфоном дороже тысячи долларов, но за этим стояла долгая история. Сейчас я бы купил эту же модель, но в базовой версии. Это как раз 1 000, а не 1 300 долларов. Вот оптимальный выбор того, кто гонится за технологиями, а не за секундами на финише.