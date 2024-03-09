Почему 7 лет обновлений Android это на самом деле плохо, а не хорошо

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Артем Сутягин

Недавно Apple заплатила большой штраф по иску в Британской Колумбии (Канада), поданный против нее из-за замедления работы старых моделей iPhone с помощью обновлений программного обеспечения. Это дело не сильно отличается от аналогичного иска, который был рассмотрен в США прошлым летом. И вот все это, несмотря на кажущуюся удаленно от нас, заставляет задуматься об объявлении Google по поводу семилетнего периода обновлений Pixel 8.Остается только понять, может ли Google в конечном итоге пойти по тому же пути, что и Apple. В очередной раз, но теперь немного по-другому.

Почему 7 лет обновлений Android это на самом деле плохо, а не хорошо. Возможность Pixel обновляться 7 лет вызвала немало разговоров и споров. Фото.

Возможность Pixel обновляться 7 лет вызвала немало разговоров и споров.

Смартфоны, которые долго обновляются

Возвращаясь к Apple стоит сказать, что компания заявила, будто действительно делала то, в чем ее обвиняют, но делала она это не ради умысла, а для блага пользователей, мол, чтобы меньше нагружать изношенный порядком аккумулятор старых устройств, начиная с iPhone 6 и заканчивая iPhone XS Max. Мол так она может гарантировать, что ваше устройство «работает так, как задумано, а внутренние компоненты защищены”. И вот сейчас кажется, что так же может поступить Google.

Я являюсь поклонником этого шага и считаю, что Google должна была возглавить переход на новый формат обновлений для мира Android, но есть риск, что ценности в этом шаге будет меньше, чем кажется.

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Как часто люди обновляют смартфоны

Во-первых, сколько людей на самом деле пользуются одним и тем же телефоном в течение семи лет? Отчет Statista, опубликованный в августе 2023 года, показал, что средний срок службы (продолжительность цикла замены) смартфона составляет чуть менее трех лет. И это только для потребительского сегмента, для корпоративного рынка этот показатель еще ниже.

Google в последнее время поступала правильно, обновляя ОС Android в течение трех лет и устанавливая патчи безопасности в течение пяти лет. Может быть, Google попыталась переплюнуть Samsung и Apple, предлагающих более длительную поддержку программного обеспечения для своих устройств. Но еще более вероятно, что Google просто ждала, пока ее чипсет Tensor окажется действительно хорошим и стала уверена в нем только с выходом его третьего поколения.

Как часто люди обновляют смартфоны. Google понадобилось три поколения процессора, чтобы сделать его хорошим. Фото.

Google понадобилось три поколения процессора, чтобы сделать его хорошим.

Самый надежный телефон

Семь лет обновлений — это не рекорд и, например, Fairphone предлагает восемь лет поддержки программного обеспечения в сочетании с пятилетней гарантией. Тут даже Google как-то меркнет. На это можно возразить, что Fairphone продает не так много телефонов, как Pixel, не говоря уже о Samsung или Apple.

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Второй момент — это сам Android. Неужели мы достигли состояния программного застоя? Все новые функции, которые демонстрировались на Google I/O в течение последних нескольких лет, в основном были скучны для простого пользователя, а упор делался на технических специалистов и разработчиков. В основном это касается того, что Google постепенно закрывает AOSP и создает свой собственный «огород». Исключение составляют различные опции искусственного интеллекта, добавленные в ПО.

Функция кругового выделения невероятно полезна, не говоря уже о новых возможностях камеры, которые заставляют нас сомневаться в том, реальна ли фотография, сделанная телефоном, или нет. Samsung пошла дальше всех, внедрив в Galaxy S24 искусственный интеллект во многих его проявлениях.

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Будут ли новые версии Андройд лучше старых

Интересно, как будет выглядеть Android через семь лет. Google уже блокирует функции для определенных устройств, что имеет смысл при сравнении Pixel 7a и Pixel 8. Однако при сравнении Pixel Fold и Pixel 8 Pro это становится разочарованием. Возможно, это имеет смысл на фоне того, что в Android не так уж много того, что нужно изменить. Он отнюдь не идеален, но платформа уже почти достигла своего пика и едва ли будет сильно меняться.

Будут ли новые версии Андройд лучше старых. Со временем изменений в новых версиях Android будет становится все меньше. Изображение: WIRED. Фото.

Со временем изменений в новых версиях Android будет становится все меньше. Изображение: WIRED

Есть большая вероятность того, что отличные телефоны, выпущенные в 2024 году, скорее всего, не смогут выдержать суровые условия повседневной жизни в течение восьми лет эксплуатации. А значит, Google просто пиарится на ситуации и пытается привлечь у себе внимание.

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Интересно, что не так давно, отвечая на впросы Киндер Лю, президент и главный операционный директор OnePlus, дал понять почему его компания не пойдет по стопам Google и Samsung.

Представьте, что ваш телефон — это сэндвич. Некоторые производители сейчас говорят, что начинка в их сэндвиче — программное обеспечение телефона — будет все еще пригодна для употребления через семь лет. Но они не говорят вам, что хлеб в сэндвиче — пользовательский опыт — может заплесневеть через четыре года. И вдруг семилетняя политика обновления программного обеспечения становится неважной, потому что весь остальной опыт работы с телефоном становится ужасным».

OnePlus вряд ли можно назвать образцовой компанией, когда речь идет об обновлениях программного обеспечения. Но рассуждения ее руководителя, как минимум заслуживают уважения и вызывают большой интерес. Получается, что семь лет обновлений Google не такое уж и благо? Я рад буду ошибиться но, похоже, все именно так.

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