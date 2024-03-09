Почему 7 лет обновлений Android это на самом деле плохо, а не хорошо

Недавно Apple заплатила большой штраф по иску в Британской Колумбии (Канада), поданный против нее из-за замедления работы старых моделей iPhone с помощью обновлений программного обеспечения. Это дело не сильно отличается от аналогичного иска, который был рассмотрен в США прошлым летом. И вот все это, несмотря на кажущуюся удаленно от нас, заставляет задуматься об объявлении Google по поводу семилетнего периода обновлений Pixel 8.Остается только понять, может ли Google в конечном итоге пойти по тому же пути, что и Apple. В очередной раз, но теперь немного по-другому.

Смартфоны, которые долго обновляются

Возвращаясь к Apple стоит сказать, что компания заявила, будто действительно делала то, в чем ее обвиняют, но делала она это не ради умысла, а для блага пользователей, мол, чтобы меньше нагружать изношенный порядком аккумулятор старых устройств, начиная с iPhone 6 и заканчивая iPhone XS Max. Мол так она может гарантировать, что ваше устройство «работает так, как задумано, а внутренние компоненты защищены”. И вот сейчас кажется, что так же может поступить Google.

Я являюсь поклонником этого шага и считаю, что Google должна была возглавить переход на новый формат обновлений для мира Android, но есть риск, что ценности в этом шаге будет меньше, чем кажется.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Как часто люди обновляют смартфоны

Во-первых, сколько людей на самом деле пользуются одним и тем же телефоном в течение семи лет? Отчет Statista, опубликованный в августе 2023 года, показал, что средний срок службы (продолжительность цикла замены) смартфона составляет чуть менее трех лет. И это только для потребительского сегмента, для корпоративного рынка этот показатель еще ниже.

Google в последнее время поступала правильно, обновляя ОС Android в течение трех лет и устанавливая патчи безопасности в течение пяти лет. Может быть, Google попыталась переплюнуть Samsung и Apple, предлагающих более длительную поддержку программного обеспечения для своих устройств. Но еще более вероятно, что Google просто ждала, пока ее чипсет Tensor окажется действительно хорошим и стала уверена в нем только с выходом его третьего поколения.

Самый надежный телефон

Семь лет обновлений — это не рекорд и, например, Fairphone предлагает восемь лет поддержки программного обеспечения в сочетании с пятилетней гарантией. Тут даже Google как-то меркнет. На это можно возразить, что Fairphone продает не так много телефонов, как Pixel, не говоря уже о Samsung или Apple.

Как посмотреть Холоп 2 бесплатно и в хорошем качестве. Промокод на Яндекс Плюс до конца весны внутри.

Второй момент — это сам Android. Неужели мы достигли состояния программного застоя? Все новые функции, которые демонстрировались на Google I/O в течение последних нескольких лет, в основном были скучны для простого пользователя, а упор делался на технических специалистов и разработчиков. В основном это касается того, что Google постепенно закрывает AOSP и создает свой собственный «огород». Исключение составляют различные опции искусственного интеллекта, добавленные в ПО.

Функция кругового выделения невероятно полезна, не говоря уже о новых возможностях камеры, которые заставляют нас сомневаться в том, реальна ли фотография, сделанная телефоном, или нет. Samsung пошла дальше всех, внедрив в Galaxy S24 искусственный интеллект во многих его проявлениях.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Будут ли новые версии Андройд лучше старых

Интересно, как будет выглядеть Android через семь лет. Google уже блокирует функции для определенных устройств, что имеет смысл при сравнении Pixel 7a и Pixel 8. Однако при сравнении Pixel Fold и Pixel 8 Pro это становится разочарованием. Возможно, это имеет смысл на фоне того, что в Android не так уж много того, что нужно изменить. Он отнюдь не идеален, но платформа уже почти достигла своего пика и едва ли будет сильно меняться.

Есть большая вероятность того, что отличные телефоны, выпущенные в 2024 году, скорее всего, не смогут выдержать суровые условия повседневной жизни в течение восьми лет эксплуатации. А значит, Google просто пиарится на ситуации и пытается привлечь у себе внимание.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Интересно, что не так давно, отвечая на впросы Киндер Лю, президент и главный операционный директор OnePlus, дал понять почему его компания не пойдет по стопам Google и Samsung.

Представьте, что ваш телефон — это сэндвич. Некоторые производители сейчас говорят, что начинка в их сэндвиче — программное обеспечение телефона — будет все еще пригодна для употребления через семь лет. Но они не говорят вам, что хлеб в сэндвиче — пользовательский опыт — может заплесневеть через четыре года. И вдруг семилетняя политика обновления программного обеспечения становится неважной, потому что весь остальной опыт работы с телефоном становится ужасным».

OnePlus вряд ли можно назвать образцовой компанией, когда речь идет об обновлениях программного обеспечения. Но рассуждения ее руководителя, как минимум заслуживают уважения и вызывают большой интерес. Получается, что семь лет обновлений Google не такое уж и благо? Я рад буду ошибиться но, похоже, все именно так.