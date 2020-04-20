Почему флагманы больше не двигают технологии вперед

Когда выходит новый флагман, общество разделяется на две неравные части. В одну попадают те, кто восхищается техническими характеристиками или просто давно ждал новинку. Другая часть, как правило, более крупная, возмущается тем, что смартфон стоит неоправданно дорого. Все бы ничего, если за большие деньги нам бы продавали что-то прорывное, но сейчас наметилась неприятная тенденция. Флагманы, которые раньше были чем-то прорывным и двигали технологии вперед, перестали это делать. Уже нет такого, что новый смартфон может что-то изменить, и это очень печально. Вот только почему так происходит и виноваты ли мы в этом сами, это большой вопрос, который нельзя не обсудить.

Какими будут новые телефоны?

Думаю, уже никто не будет спорить с тем, что новые смартфоны перестали получать киллер-фичи, которыми нас баловали раньше. То есть, производители начали соревноваться на другом фронте. Они просто предлагают более мощные версии того, что было раньше. Мы получаем больше мегапикселей, бОльшую частоту процессора, бОльшую батарею, бОльший объем оперативки, который никому не нужен, и так далее, но никто не предлагает чего-то действительно прорывного. Как я обычно говорю, миру смартфонов нужна революция, а не эволюция. Тогда их действительно будет хотеться покупать хоть за тысячу долларов, хоть за полторы.

Вам бы хотелось, чтобы автопром развивался только по пути увеличения мощности двигателя? То есть, чтобы каждая новая модель отличалась от старой только тем, что была бы мощнее. Никаких электромобилей, никакого дизайна, никакого дополнительного оснащения… Грустно жить в таком мире

Примерно 3-5 лет назад можно было с выходом каждого нового флагмана найти чем он принципиально отличается от предшественника. Когда один год мы прожили без изменений, с этим можно было смириться. Два тоже так-сяк, но три и более — это уже тенденция, с которой надо что-то делать. Теперь разрыв между флагманами разных поколений сократился настолько, что я реально начал рекомендовать (я искренне так считаю) покупать прошлогодние флагманы. Цена на них снижается сильно, но большой разницы с новыми устройствами у них нет.

Если флагманы и получают новые функции, то обычно это дополнения, которыми вряд ли кто-то будет пользоваться. Они нужны только для того, чтобы придумать сценарий их использования и сказать о них на презентации. После этого, как говорится, думайте сами, что с этим делать.

Иногда складывается ощущение, что производители, не долго думая, просто сели и нагуглили спеки, которые должны быть в новом флагмане. После этого сказали: ”Ага, так мы можем” и пошли из штампованных запчастей, купленных у производителей вроде Qualcomm и Samsung, собирать то, что нагуглили. В итоге, флагманы уже давным давно нет смысла сравнивать между собой — отличаются они только внешним видом. И то не сильно.

Какой флагман лучше?

Пока не все потеряно в мире смартфонов и некоторые производители могут предложить что-то новое. Вот только искать ”правду” приходится за пределами флагманской элиты. Примером может служить выезжающая камера (которая, правда, не зашла из-за 5G). Это было удобно и позволяло делать смартфон безрамочным. Вот только технология эта появилась отнюдь не в iPhone и Samsung Galaxy S, а в относительно средних Vivo Nex S, если мне не изменяет память.

Наш главный редактор Ренат Гришин имеет, что сказать по поводу происходящего: В скором времени мы можем потерять флагманские смартфоны

Apple и Samsung продают более трети телефонов в мире и они просто не хотят рисковать своим положением, чтобы что-то изменить. Максимум, что они себе позволяют, так это выпустить отдельную линейку, вроде Fold и Flip для Samsung и версии Max для iPhone.

При этом, мы сами первыми бежим с палками и вилами к производителю, если он экспериментирует и выпускает флагман, отличный от предыдущего поколения. Так было с ”челкой”, так было с экраном типа водопад, так было с 3D Touch в iPhone и так будет еще много с чем. Мы хотим чего-то нового, но боимся этого. Возможно, Стив Джобс или Илон Маск, которые класть хотели на наше мнение и лучше нас знали, что нам нужно, могли бы исправить ситуацию, но первый уже не может ничего изменить, а у второго и других дел хватает.

Возможно, многие производители воодушевились примером Apple, которая много лет почти ничего не меняла в своих смартфонах. Вот только раньше этот подход работал, а сейчас не очень.

Почему все смартфоны одинаковые?

Но, скорее всего, проблема в другом. Производители просто не хотят рисковать своими флагманскими линейками ради инноваций. Поэтому они и выпускают их в новых сериях. К примеру, тот же Samsung Galaxy Fold вроде продается, но делать складным Galaxy S смерти подобно. У нынешнего флагмана слишком много поклонников, чтобы снимать его с производства и заменять другой моделью. Возможно, пример слишком резкий, но суть вы поняли. Если что-то кардинально поменять, оно может не прижиться и тогда компания понесет катастрофические потери.

Примерами компаний, которые не особо боялись предлагать что-то новое, являются HTC и LG. Вот только где они сейчас? Даже среди принципиально новых смартфонов, вроде OnePlus и Realme, мы в первую очередь ценим именно производительность. Нам надо, чтобы страница открывалась на миллисекунду быстрее, а игра отображала пару лишних fps.

В итоге, покупая флагман, мы платим конские деньги за какой-то типовой гаджет. Даже памяти у всех примерно одинаковый объем. Что-то новое дают только нишевые устройства и устройства китайских производителей, которым плевать на все. У них есть рынок, на котором они продадут все, что угодно. Но опять же, они не рискуют флагманскими линейками.

Если вдруг флагманы смогут что-то предложить, не пропустите это - следите за нами в Google News.

Все сказанное отлично иллюстрирует то, что флагманы больше не предлагают нам чего-то нового. Куда больше нас стараются удивить производители чего-то недорогого. Они не могут бесконечно поднимать цену, используя дорогие компоненты, и просто вынуждены придумывать что-то новое. За это им честь и хвала, а отделам, занимающимся топовыми моделями в крупных компаниях, хочется пожелать большей смелости. Ну, а мы это как-нибудь уже примем. Просто порадуйте нас чем-то новым. Пока получается, что флагман должен быть совершенным, а совершенство должно быть скучным. Как-то так…