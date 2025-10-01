Почему Google боится раскрыть весь потенциал Pixel 10

Артем Сутягин

Когда вышла линейке Pixel 10, Google представила ее как революционное достижение в мире Android-смартфонов, но на практике компания словно боится позволить пользователям использовать устройство на полную мощность. Множество функций по умолчанию отключены или ограничены. Этим компания создает впечатление недоверия к собственному продукту. Но почему так происходит?

Почему Google боится раскрыть весь потенциал Pixel 10. Google Pixel 10 хорош, но может быть еще лучше. Изображение: ITReseller. Фото.

Google Pixel 10 хорош, но может быть еще лучше. Изображение: ITReseller

Дисплей не работает на высокой частоте

Самым неприятным сюрпризом стало то, что дисплей Pixel 10 по умолчанию работает на частоте обновления 60 Гц, как у бюджетного смартфона трехлетней давности. А еще на Pro-моделях, которые поддерживают более высокое разрешение, установлено стандартное разрешение 1080p. Это создает ощущение, что вы получили не флагманский аппарат, а устаревшее устройство.

Пользователь может повысить частоту до 120 Гц в настройках, но зачем создавать плохое первое впечатление? Такой подход заставляет усомниться в целесообразности покупки дорогого смартфона, если он работает как бюджетная модель.

Почему смартфон не заряжается на 100%

Google ограничивает зарядку устройства 80% по умолчанию, что может стать неприятным сюрпризом для пользователей. Многие обнаруживают эту особенность только тогда, когда смартфон отказывается заряжаться выше определенного уровня даже после нескольких часов подключения к зарядному устройству.

Причина таких ограничений кроется в проблемах с батареями, которые преследовали линейку Pixel, особенно серию A. Некоторые устройства даже воспламенялись, что заставило Google выпускать экстренные обновления и предлагать бесплатную замену батарей.

Почему смартфон не заряжается на 100%. Сюда можно клеить не любое стекло. Фото.

Сюда можно клеить не любое стекло.

А вообще считается, что оптимальным зарядом для литьевой батареи является диапазон от 20 до 80%. Поэтому многие производители предлагают такой режим. Но обычно, это можно включить в настройках, а на Pixel так все настроено по умолчанию.

Скрытые настройки смартфонов

Большинство пользователей используют смартфон в том виде, в каком он поставляется из коробки. Они никогда не узнают о возможностях, которые упускают из-за стандартных настроек. Более низкое разрешение, частота обновления и отсутствие обоев для постоянно включенного дисплея – все это направлено на экономию батареи.

Google может иметь веские причины для таких решений, но больше всего беспокоит секретность и отсутствие согласия пользователей. Компания принимает решения за покупателей, не объясняя причин и не предоставляя выбора.

Все эти ограничения указывают на одну проблему: неспособность Google обеспечить достойное время работы от батареи. Вместо ее решения в корне компания прибегает к ограничению функций с высоким энергопотреблением, чтобы создать искусственное впечатление долгой работы Pixel 10.

Скрытые настройки смартфонов. Смартфон получился отличный, но потенциал его не раскрыт. Изображение: Android Central. Фото.

Смартфон получился отличный, но потенциал его не раскрыт. Изображение: Android Central

Такой подход выглядит как обман, особенно когда речь идет о флагманском устройстве стоимостью в несколько сотен долларов. Пользователи имеют право знать, какие компромиссы делаются от их имени.

Что должна сделать Google

Решение не требует сложных технологий. Компания могла бы запрашивать согласие пользователя во время первоначальной настройки, чтобы люди не были застигнуты врасплох ограничениями. Или давать уведомление после настройки, чтобы пользователи знали о компромиссах.

Прозрачность принесла бы больше пользы, чем исправления после инцидентов или предложения возврата средств. Google следует улучшить качество своих смартфонов вместо того, чтобы ожидать от пользователей согласия на устройство, которое нельзя использовать в полной мере.

Возможно, стоит обратиться к опыту конкурентов. Например, iPhone не страдают от массовых проблем с батареями в последние годы, а Samsung извлекла уроки из скандала с Galaxy Note 7 и теперь производит надежные устройства.

