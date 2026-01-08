Почему Google и Apple не производят собственные смартфоны. Да-да, это так

Многие удивятся, узнав, что крупнейшие технологические гиганты не имеют собственных заводов для производства своих устройств. В то время как Samsung контролирует весь производственный цикл, большинство производителей смартфонов передают изготовление сторонним компаниям. Google и Apple идут еще дальше в этой логике. Обе компании разрабатывают дизайн своих устройств и даже создают собственные процессоры, но ни один смартфон не сходит с их собственных конвейеров. Почему же компании с миллиардными оборотами предпочитают не контролировать производство напрямую?

Дорого ли производить смартфоны

Реальность такова, что большинство брендов смартфонов продают недостаточно устройств, чтобы инвестиции в собственное производство окупились. Pixel, несмотря на популярность в технологическом сообществе, даже не входит в топ-5 мировых продаж. Для Apple с ее огромными объемами ситуация выглядит иначе, но и здесь есть серьезные препятствия.

Строительство завода за пределами США стало бы кошмаром для публичного имиджа обеих компаний. Американские потребители и политики ожидают от крупных корпораций поддержки отечественной экономики. Однако создание производства в Штатах влечет колоссальные финансовые последствия.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Содержание фабрики в США обходится значительно дороже из-за высокой стоимости рабочей силы по сравнению с азиатскими странами. Чтобы сохранить прибыльность, компаниям пришлось бы либо повысить цены на продукцию, что снизит продажи, либо сократить маржу, что не понравится акционерам. Крупные инвестиции в строительство также отразятся на прибыли и стоимости акций.

По оценкам аналитиков, сборка iPhone в Китае обходится Apple примерно в 30 долларов за устройство. При производстве в США эта цифра может вырасти до 300 долларов. Такая разница делает идею собственного производства экономически нецелесообразной для обеих компаний.

Риски для Apple и Google

Управление рисками критически важно для глобального бизнеса. Именно поэтому крупные производители размещают фабрики в разных странах. Samsung, например, имеет заводы в Южной Корее, Вьетнаме, Индии, Индонезии и Бразилии.

Производство на одной фабрике — наиболее рискованная стратегия для крупной компании. Землетрясение, пожар или забастовка рабочих могут полностью остановить выпуск продукции. Размещение нескольких заводов в одной стране снижает риски, но не устраняет их полностью — страна может оказаться в центре торговой войны или военного конфликта.

Спрос на продукцию неравномерен в течение года — он резко возрастает в праздничный сезон и во время запуска новых моделей. Небольшому производителю сложно управлять такими колебаниями. Падение продаж означает простой мощностей и увольнения, а рост спроса требует быстрого найма персонала и расширения линий.

Партнерство с EMS-провайдерами решает эту проблему. Foxconn, например, производит не только iPhone и Pixel, но и компьютеры для известных брендов, а так же игровые консоли для Sony, Microsoft и Nintendo. Такая диверсификация позволяет эффективнее управлять спросом и ресурсами.

В 2026 году выйдет новый смартфон Xiaomi 17 Plus: вот, каким он будет.

Сложность организации производственного процесса

Создание даже одного завода требует огромных инвестиций. Для минимизации рисков и удовлетворения спроса Apple и Google потребовались бы производственные площадки в нескольких странах. Это требует земли, оборудования и множества специалистов как для строительства, так и для эксплуатации.

Строительство фабрики в Азии не так просто, как может показаться. Помимо проблем с имиджем, существуют политические барьеры. Местным компаниям всегда легче получить разрешения и построить производство в таких странах, как Индия или Китай. Политика и крупный бизнес тесно связаны, и локальные игроки имеют преимущество.

Строительство завода в стране вроде Китая в условиях напряженных отношений и торговых войн — рискованный шаг для американских корпораций. Построенную фабрику нельзя переместить за одну ночь. При ухудшении отношений такое предприятие может стать инструментом давления — принимающая страна способна ввести новые регуляции или даже национализировать активы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Почему смартфоны производят в Китае

Apple и Google специализируются на дизайне, разработке программного обеспечения, маркетинге, продажах и клиентской поддержке. У них нет опыта строительства и управления фабриками, а в штате отсутствуют соответствующие специалисты. Освоение нового направления потребовало бы значительного расширения компаний и найма тысяч сотрудников.

Тим Кук, CEO Apple, однажды объяснил, что производство iPhone в Китае обусловлено не только экономикой, но и экспертизой. Китай — производственная держава мира. Здесь уже создана необходимая инфраструктура, а изготовление сложных устройств с множеством компонентов налажено в определенных локациях.

Шэньчжэнь известен как «Кремниевая долина электроники». Концентрация производителей компонентов и комплектующих в одном месте создает уникальную экосистему. Близость поставщиков обеспечивает невероятную скорость — если инженеру нужен новый винт или прототип формы, он может получить его от поставщика через улицу за час вместо недель ожидания международной доставки.

В бизнесе эффективнее сосредоточиться на своих сильных сторонах и отдать остальное на аутсорсинг. В случае производства смартфонов это также дешевле и менее рискованно.

Репутационные риски и ответственность

Производство в Индии, Китае и других развивающихся странах сопровождается противоречиями. История знает обвинения в использовании детского труда, эксплуатации работников, низких зарплатах и даже самоубийствах на фабриках. От таких историй крупные бренды вроде Apple и Google стремятся дистанцироваться.

Когда подобное происходит, компании технически не несут прямой ответственности, поскольку не владеют этими заводами. Если бы производства принадлежали им, ситуация была бы совершенно иной. Скандалы с собственными фабриками стали бы кошмаром для репутации и привели бы к падению продаж.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Это похоже на то, как бары и ночные клубы отдают охрану на аутсорсинг. Если охранник превышает полномочия, заведение может переложить ответственность на охранную компанию. Это ограничивает юридическую ответственность и меньше вредит репутации.

Таким образом, решение не строить собственные фабрики для Apple и Google — результат взвешенного анализа экономики, рисков и стратегических приоритетов. Партнерство с профессиональными производителями позволяет технологическим гигантам концентрироваться на инновациях и развитии продуктов, оставляя сложности производственного процесса специализированным компаниям с многолетним опытом. Вот и ответ на наш вопрос.