Почему Google Pixel 6 — телефон, который я действительно жду

Совсем не обязательно гнаться за всеми новинками, чтобы интересоваться выходом свежей модели телефона. Тем более, он действительно в первые за долгое время представляет немало интереса. Естественно, я говорю о новом Google Pixel 6 с собственным процессором. Без преувеличения можно сказать, что это самое большое обновление прошлогодней модели за весь этот год. Оно получилось не дежурным, а по-настоящему масштабным. Но не только из-за этого стоит ждать новый смартфон, который выйдет уже в самое ближайшее время. Пускай его купить будет чуть сложнее, чем любой другой телефон, но от этого он точно не становится менее привлекательным.

Чем будет хорош Google Pixel 6

Все сомнения в перспективности новой модели телефона пропали тогда, когда Google наконец-то подтвердила, что будет использовать процессор собственной разработки в Pixel 6. Это большой шаг вперед не только для линейки, но и для всей индустрии в целом.

Конечно, аппаратное обеспечение Pixel 6 и его пока еще «сырой» чипсет Tensor, разработанный Google, могут стать полной катастрофой. Но теперь Google может начать новую главу в своей истории. Она, как и Apple, будет сама решать, что сделать с телефоном, и ни под кого не подстраиваться, а отсюда вытекают и производительность, и стабильность, и энергоэффективность, и другие преимущества.

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Большой упор в новинке будет сделан на возможности камеры, информация с сенсора которой теперь будет обрабатываться еще более эффективно и быстро. При том, что и в текущих моделях она сделана очень даже хорошо, если не считать порой необъяснимого сочетания модулей.

Учитывая новый подход, можно не сомневаться (а что-то уже подтвердили официально), что компания даст смартфону отличный экран. В этом году все более-менее серьезные Android-смартфоны предлагают отличный экран.

Как работает процессор Google Tensor

Есть небольшая интрига в том, как же проявит себя процессор в реальной работе. Современные флагманы на Snapdragon 888 получаются какими-то скучными. Вы просто включаете телефон и понимаете, что работать он будет очень быстро. Как поведет себя Tensor, пока является вопросом. Впрочем, это больше смесь шутки и настороженности. Скорее всего, все будет отлично.

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Хочется верить, что нам будет, о чем поговорить, когда новый смартфон все же попадет к нам в руки. Пусть он хоть как-то отличается от того, что есть сейчас. Не хочется, чтобы это был просто очередной телефон, о котором и сказать-то нечего. Вспомните, какой фурор произвел MacBook с чипом М1. Вот чего-то такого хочется в этот раз.

При этом что-то в новом телефоне мне уже не нравится. Выводы я делаю на основании утечек, рендеров и того, чем Google сама уже успела поделиться. Например, мне не очень нравится, как выглядит камера. Она непривычная и это скорее хорошо, чем плохо, но в какой-то момент кажется, что она слишком экстравагантная.

Нужно ли покупать большой телефон

А еще телефон довольно большой. Многим пользователям будет просто неудобно им пользоваться. Тем более, что тренд на гигантоманию постепенно сходит на нет. И пользователи, как и я, начинают требовать от производителей более компактных моделей.

Вспомните, как в первом Google Pixel камера удивляла нас своими результатами. Сенсор этого телефона был ниже среднего, а фотографии выдавал выше среднего. В то время мы по-новому взглянули на HDR и поняли, что сделать боке можно даже с одним модулем камеры. С точки зрения оборудования, Google не так сильна, как другие, но когда дело доходит до программного обеспечения, все меняется.

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Google Ассистент, возможности обработки изображения, алгоритмы предсказания действий пользователя и сам Android наконец — все это творения Google, в которых ей нет равных. Уверен, что в новом телефоне с этим будет еще лучше. А если процессор окажется как минимум неплохим, то результат будет еще более высоким.