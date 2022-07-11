Почему Google Pixel так плохо продается и изменится ли это когда-нибудь

Осталось совсем немного времени до того, как Pixel 6a — смартфон среднего класса от Google — попадет на прилавки. Пусть он как и раньше не будет официально продаваться в России, но тех, кто захочет его купить, подобные мелочи не остановят. Однако, в отличие от предыдущих итераций, Pixel 6a больше не является телефоном, который можно рекомендовать тем, кто хочет купить устройство среднего класса. В этом году он вырос в цене и уже не является таким выгодным приобретением. Это особенно верно, если сравнивать его с некоторыми из его предшественников, например, с Pixel 4a. Интересно понять, поему так происходит и что должна сделать компания, чтобы Pixel стал по-настоящему популярным.

Самые продаваемые смартфоны

Согласно данным Statista, средний потребитель в мире тратит около 300 долларов (примерно 18 500 рублей по курсу) на новый смартфон, а на некоторых рынках, например, в Индии, средняя цена продажи еще ниже — 200 долларов (примерно 12 000 рублей по курсу). Сейчас Google нечего предложить в ценовом диапазоне менее 400 долларов. Имея это в виду, не пора ли компании рассмотреть вопрос о выпуске смартфона, который больше ориентирован на массы?

В течение многих лет Google уделяет особое внимание развивающимся рынкам, таким как: Нигерия, Индонезия, Мексика и некоторым другим. Именно там активно продвигаются Android-смартфоны. В то время, как философия разработки программного обеспечения компании явно согласуется с этой целью обеспечения технологической интеграции, усилия в области аппаратного обеспечения не поспевают за ней.

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Телефоны Pixel дорожают

Компания постепенно отошла от производства доступных многофункциональных смартфонов, хотя когда-то она была лидером в этой категории. Pixel 4a дебютировал по цене всего 349 долларов США. Сейчас цена выросла на 100 и 150 долларов в зависимости от версии. При этом есть огромное количество моделей, которые стоят существенно дешевле, но предлагают намного более интересных характеристики.

Почему Google Pixel покупают так мало

Недорогие китайские телефоны продаются не только в развивающихся странах, но и в таких местах, как США, Европа, Китай, Япония и другие. По общему признанию бюджетные смартфоны в ценовом диапазоне от 200 до 300 долларов значительно улучшились с момента выхода Pixel 4a. В качестве примера достаточно посмотреть на Redmi Note 11. Тем не менее, я бы сказал, что у смартфона Google начального уровня все еще есть большой потенциал. Даже в этой ценовой категории многим покупателям требуется простое программное обеспечение и высокая надежность в работе. А еще несколько лет обновлений, которые не могут предложить другие производители телефонов.

Первая распаковка Google Pixel 6a, который еще не вышел.

Тем временем мы видели, как китайские производители, такие как: Xiaomi, OnePlus и Realme, уходили за границы сегментов начального и среднего уровня. Тем не менее, этим смартфонам часто не хватает качественной камеры, хорошей работы с программным обеспечением, обязательств по обновлению или хотя бы сочетания пары из этих двух факторов.

Чем телефоны Google лучше других

Google, с другой стороны, удалось создать уникальный опыт работы с Pixel, сосредоточенный именно на этих аспектах. Компания также доказала, что ее мастерство в области вычислительной фотографии может давать первоклассные результаты даже на относительно скромном оборудовании. В сочетании с длительным обязательством по обновлению само собой разумеется, что компания может легко разрушить рынок начального уровня с помощью бюджетного Pixel.

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Поэтому ей просто необходимо выпустить такую модель. И пусть она будет не такой производительной, но она все равное будет предлагать то, что чего нет у других устройств — стоящую за спиной компанию, которая разрабатывает Android. Если мы увидим такой смартфон, можно не сомневаться, что он станет хитом. А вы бы купили такой? И за сколько? Отвечайте в комментариях или в нашем Telegram-чате.