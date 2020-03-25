Только представьте, в прошлом году Huawei опередила Apple по продажам смартфонов в мире. И это несмотря на то, что нормально компания работала только полгода, после чего на китайскую компанию наложили санкции. Даже без сервисов Google и поддержки других компаний из США Huawei более менее вырулила. Это можно назвать запасом прочности компании, умелыми действиями руководства во время кризиса или поддержкой китайского населения. Обычно оно горой стоит за своих. Но теперь, кажется, у Huawei действительно серьезные проблемы и этот год может оказаться для них куда сложнее предыдущего. Особенно в условиях того, что сейчас происходит в мире. Что теперь должна делать китайская компания?

Huawei, который смог

Если расставлять приоритеты среди приведенных выше причин удержания Huawei на плаву, я бы расставил их следующим образом.

На первое место я бы поставил грамотные действия руководства, которое смогло сделать так, чтобы покупатели, которые далеки от новостей технологий, даже не заметили перемен. Для этого начал стимулироваться спрос на модели, выпущенные до введения санкций. Скидки, акции и подарки привлекли клиентов, которые купили эти устройства и смогут пользоваться ими до тех пор, пока они не сломаются. Google у них никто не отберет.

Также был применен подход по перевыпуску старых флагманских моделей. Развитие технологий в мире смартфонов не такое быстрое. Можно перевыпустить Lite-версию флагмана в новом корпусе и под новым названием, а покупатели воспримут ее, как новую. В итоге они получают хороший смартфон за небольшие деньги, а компания продолжает функционировать.

На второе место я бы поставил поддержку китайского населения и немного правительства. Китайцы всегда готовы поддержать своих. Тем более, что на территории Китая и так не работают сервисы Google. В итоге они ничего не теряли, но из чувства солидарности покупали смартфоны Huawei (иногда со скидками). Надо отметить, хорошие смартфоны.

Есть даже соответствующие цифры. В прошлом году Huawei увеличила продажи внутри Китая на 66 процентов. Это позволило ей занять фантастические 42 процента внутренного рынка. Учитывая, что в Китае есть еще Xiaomi, ZTE, ASUS, OPPO, VIVO, OnePlus и другие менее значимые бренды, это впечатляет. Я даже не говорю об иностранных брендах, вроде Apple и Samsung.

Все бывает первым в своем роде. Первым в мире был и Android смартфон. Кто его создал и поччему теперь у него серьезные проблем?.

Ну, а на третье место я бы поставил запас прочности компании и большое количество смартфонов, которые были проданы в первой половине года и тоже создали задел на лидерство по итогам года.

Сколько смартфонов продает Huawei

По данным Forbes китайская компания не просто сокращает поставки в мире, но деает это очень стремительно.

Если посмотреть на график выше, отчетливо бросается в глаза неприятный тренд. В феврале Huawei поставила на международный рынок на 55 процентов меньше смартфонов, чем я январе. Всего 5,5 миллионов штук против 12,2 миллионов штук. За пять месяцев падение будет будет еще более удручающим.

В итоге, другой крупный игрок китайского рынка, Xiaomi, воспользовался ситуацией и не хочет упускать свой шанс положить ослабленный Huawei на лопатки. До этого компании Лэй Цзюня было сложно тягаться с Huawei, но в условиях санкций шанс появился. В итоге, в феврале этого года Xiaomi впервые в своей истории продала на мировом рынке больше смартфонов, чем Huawei.

До этого Xiaomi была сильна в недорогом сегменте. Huawei тоже была в нем представлена, но конкуренты могли навязать борьбу. Среди флагманов, даже несмотря на более низкие цены, у Xiaomi было мало шансов. Теперь они решили нанести удар по этому сегменту и скинуть Huawei с трона. В лучшие времена Huawei занимала до 80 процентов китайского рынка топовых устройств. Теперь времена могут поменяться. Для этого Лэй Цзюнь даже заявил, что компания старается максимально снизить цены на флагманы Xiaomi.

Навязать конкуренцию Huawei может и OPPO. Наравне с Xiaomi эта компания тоже производит высококлассные смартфоны, которые уже завоевали определенное доверие пользователей и тоже могут потолкаться локтями в топовом сегменте с такими моделями, как OPPO Find X 2 и будущим поколением OPPO Reno.

Huawei и коронавирус

Кроме конкурентной борьбы, большое влияние на Huawei оказывает и коронавирус, ставший темой главных новостей последней пары месяцев. С одной стороны, связь кажется притянутой за уши, но она более чем осязаема.

Дело в том, что покупателям сейчас не до новинок электроники. Все охотятся за продуктами первой необходимости, переживают за свое здоровье и страдают от ухудшения экономической ситуации в мире. В итоге, весь мировой рынок смартфонов падает, но Huawei от этого страдает больше остальных.

Если до этого на внутреннем рынке Китая покупатели были готовы поддержать производителя, то сейчас они проявляют меньше желания делать это. Из-за этого ”тихая гавань для Huawei” уже не способна обеспечить компании высокий уровень среднемировых продаж. Учитывая, что компания ”выезжала” во многом именно на этом рынке, то падение нам действительно бьет по Huawei.

Что ждет рынок смартфонов

По прогнозам аналитических агентств Canalys и Strategy Analytics продажи всех смартфонов в Китае в первом квартале упадут примерно на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам всего года снижение прогнозируется на уровне 30 процентов.

Официальной позиции Huawei по этому поводу нет, но согласно утечкам, компания прогнозирует падение продаж смартфонов на мировом рынке на уровне 20 процентов по итогам года. Если это действительно произойдет, то впервые с 2017 года компания продаст в мире менее 200 миллионов устройств.

Как вы относитесь к тому, что тройка лидеров по продажам смартфонав претерпит изменения? Поделитесь мнение в нашем Telegram-чате.

Возможно, положение сможет спасти Huawei P40, если он окажется удачным, но этого мы пока не знаем. Совсем скоро нам его покажут, но ожидать, что он станет бестселлером, не стоит, ведь он тоже будет изолирован от сервисов Google. Сегодня Иван Кузнецов уже высказывался на тему нового способа блокировки сервисов Google для Huawei.

Выходит, что состояние Huawei будет зависеть от того, как быстро она сможет адаптировать свой магазин приложений. Если они смогут наполнить его всем необходимым, чем пользуются 90 процентов пользователей, у них может получиться. Пока же остается только ждать и надеяться, что компании хватит запаса, чтобы выдержать эти постоянные удары судьбы. Ведь даже если вам не нравятся ее смартфоны, они, как минимум, подстегивают конкурентов развиваться и снижать цены.