Почему Huawei продолжает богатеть несмотря на санкции и запреты

В мире далеко не все логично. Например, совершенно не логично то, что Huawei под жесткими санкциями зарабатывает больше, чем до того, как она под них попала. Например, в этом году она два квартала подряд возглавляла рейтинг производителей смартфонов, а сейчас отчиталась за третий квартал года и получилось так, что она заработала почти на 10% больше, чем в прошлом году. Можно было бы сказать ”не пытайтесь понять, а просто поверьте”, но мы лучше разберемся в этом более подробно. Тем более, кто знает. Вдруг в следующем году она покажет еще более крутые результаты, когда вообще лишится своего бизнеса по производству смартфонов.

Как дела у Huawei

Если коротко ответить на вопрос, то это стало возможно за счет грамотной оптимизации деятельности, большого запаса прочности и даже выпуска новых линеек продуктов. Про популярность компании на внутреннем рынке Китая тоже забывать не стоит. Это если коротко, но вряд ли такой ответ удовлетворит наших требовательных читателей. Поэтому давайте разберемся более основательно.

Финансовые показатели Huawei

Перед лицом многочисленных запретов со стороны США судьба некоторых направлений бизнеса Huawei действительно оказалась на волоске. Однако компания остается на плаву, и мы видим это по ее технологическому прогрессу и финансовым результатам. Выручка Huawei по-прежнему остается хорошей, несмотря на неопределенность, связанную с ее бизнесом по производству смартфонов — одним из основных направлений деятельности. Недавно китайский производитель объявил о финансовых показателях за первые три квартала 2020 года и результаты многих действительно удивили.

По данным Huawei, за этот период выручка компании составила 671,3 млрд юаней (более 100 млрд долларов). Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом чистая прибыль компании составила 8,0%, что можно назвать отличным показателем в сложившейся ситуации. В течение первых трех кварталов 2020 года бизнес-результаты Huawei в основном соответствовали данным ранее прогнозам. Это довольно интересно, потому что многие аналитики все больше и больше сомневались в том, что прогнозы сбудутся из-за новых ограничений. Но Huawei смогла запутать их окончательно.

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На чем зарабатывает Huawei

Вопреки мнению многих, компания зарабатывает не только на смартфонах. Ее выручка поступает от ее многочисленных предприятий. В настоящее время Huawei использует свои достижения в области высоких технологий, таких, как искусственный интеллект, облачные хранилища, сети 5G и вычислительные мощности. Кроме отдельных продуктов, она предлагает комплексные решения, которыми пользуются не только отдельные пользователи, но и огромные корпоративные клиенты. Все они основаны на идее дальнейшего развития 5G, как главного стандарта связи будущего.

Также не стоит забывать о том, что компания активно наращивает свое присутствие на рынке носимой электроники и других портативных гаджетов. Для этого она постоянно выпускает все новые типы наушников, включая Huawei FreeBuds Studio, часы, трекеры, портативные аккумуляторы, роутеры и тому подобное.

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По словам Huawei, ее основная цель — помочь предприятиям развивать свой бизнес. Также она планирует помогать государственным структурам, что по ее убеждению должно помочь улучшению жизни общества.

Чего добивается Huawei

Возможно, все это звучит, как какая-то идеализированная идеологическая ерунда, но компания все равно продолжает добиваться своего. Отчасти это делается на ее положении до вступления запрета в силу. С другой стороны, санкции затронули не весь бизнес компании, а ее сопротивление вселяет уверенность не только в партнеров и клиентов, но и в самих работников компании. В результате они готовы выкладываться еще лучше и добиваться поставленной цели.

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Помимо запрета и давления со стороны США, пандемия COVID-19 также оказывает сильное давление на деятельность Huawei. В настоящее время производство и деятельность компании сталкиваются с серьезными трудностями. Однако китайский производитель продолжает идти вперед, несмотря на них. Huawei заявляет, что у нее нет другого выбора, кроме как выполнять свои обязательства перед клиентами и поставщиками.

Если это действительно так и компания знает, что делает, то за нее можно только порадоваться и начать немного меньше переживать за ее будущее. А как выдумаете, сможет ли Huawei выкрутиться из этой ситуации или у нее нет никакого пути, кроме как вниз?