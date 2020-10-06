Почему Huawei проиграла в борьбе с США

История знает массу примеров, когда популярный и даже культовый производитель смартфонов сдавал свои позиции, пока не был вынужден если не уйти с рынка совсем, то по крайней мере затеряться на фоне остальных. Nokia, Blackberry, LG, Sony, Siemens – все они в своё время были настолько же востребованы, насколько безынтересны сегодня. Другое дело, что все они скатились, так сказать, по естественным причинам. А вот Huawei имеет все шансы сдуться вследствие внешнего воздействия, с которым китайская компания, скорее всего, не справится.

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Глядя на то, как США давят Huawei, я всё больше и больше начинаю сомневаться в том, что у китайской компании получится выбраться из ямы, в которую её столкнули. Сейчас ещё можно подумать, что яма не так глубока, но, судя по всему, почва под Huawei оказалась рыхлой и зыбучей, из-за чего шансов удержаться на поверхности у той банально не осталось. Будет достаточно даже беглого изучения текущей ситуации и сопоставления фактов, чтобы понять, что шансов на то, чтобы выстоять в противостоянии с США у Huawei практически не осталось.

Что будет со смартфонами Huawei

Начнём с того, что у Huawei по-прежнему нет доступа к службам Google. Это неновый и далеко не самый сильный аргумент против китайской компании, но, как ни крути, популярностью её флагманы перестали пользоваться именно из-за этого. Ведь если покупатели бюджетных аппаратов ещё могут махнуть рукой на отсутствие поддержки нормальных сервисов бесконтактной оплаты и необходимость ставить нужные приложения в виде APK-файлов, то вот те, кто готов раскошелиться на топовое устройство, уже вряд ли стерпят такие неудобства.

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Далее – Harmony OS. Несмотря на то что Huawei уже представила версию своей операционной системы для смартфонов – пусть и на словах, — интереса к ней у потребителей как-то не наблюдается. Если поначалу многие были очень воодушевлены перспективой скорого запуска фирменной платформы Huawei, со временем стало понятно, что запуск если и состоится, то очень нескоро. А когда всё-таки состоится, то рассчитывать на удобство, к которому мы привыкли на Android, не стоит. Всё-таки разработчики вряд ли так сразу повалят на платформу с непонятными перспективами, не говоря уже о том, что многим просто запретят это делать.

Процессоры смартфонов Huawei

Ну, и третья причина вероятного краха Huawei – это ограничение на производство процессоров. Поскольку процессоры для китайской компании выпускает тайваньский завод TSMC, США смогли убедить его в том, что обложат его санкциями, если он не прекратит сотрудничество с Huawei. В результате TSMC был вынужден остановить производство процессоров Kirin последнего поколения, которые должны составить аппаратную основу флагмана Huawei Mate 40, так и не выполнив обязательства по контракту. Поэтому, по мнению аналитиков, у Huawei не хватит ресурсов, чтобы выпустить не только запланированный на будущий год объём флагманских аппаратов, но и бюджетных, которые также работают на базе чипов Kirin.

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Урезание производства будет ощутимым. Если в планах Huawei было поставить на рынок 200 миллионов смартфонов, то из-за ограничения производства процессоров Kirin компания сможет поставить максимум 50 миллионов, то есть в четыре раза меньше. Это самым серьёзным образом скажется не только на Huawei, но и на рынке в целом, где произойдёт очередной передел долей. Ведь очевидно, что образовавшаяся пустота будет кем-то заполнена, и тогда всё, что останется делать Huawei, — просто сохранять позицию внешнего наблюдателя, неспособного маломальски влиять на ситуацию.