Почему камера Pixel 9 снимает так плохо, а Google ничего с этим не делает

Артем Сутягин

Пользователи камер смартфонов привыкли считать серию Google Pixel эталоном мобильной фотографии. Реалистичные цвета, точная передача тона кожи, мгновенная обработка и узнаваемый «почерк» снимков сделали эти устройства любимцами тех, кто ищет естественные кадры без лишней постобработки. Но с выходом Google Pixel 9 эта репутация пошатнулась. Вместо привычных сочных изображений смартфон стал выдавать безжизненные, холодные фото, на которые многим просто неприятно смотреть.

Почему камера Pixel 9 снимает так плохо, а Google ничего с этим не делает. Все хвалят камеру Google Pixel, а прошлое поколение снимает откровенно слабо. Изображение: Amateur Photographer. Фото.

Все хвалят камеру Google Pixel, а прошлое поколение снимает откровенно слабо. Изображение: Amateur Photographer

Как снимает Google Pixel

Сегодня можно уверенно сказать: то, что Google сделала с постобработкой камеры Pixel 9, — почти цифровое преступление. Проблема заметна сразу, стоит сравнить кадры Pixel 9 и Pixel 10. Там, где новый флагман демонстрирует насыщенные, живые краски, прошлогодний — превращает сцену в холодную, синюю пустоту. Фиолетовые, оранжевые и красные оттенки исчезают, будто стертые из памяти телефона. Даже попытки восстановить фото в редакторах не дают результата, а исходный алгоритм успевает «убить» цвет еще до сохранения снимка.

Пользователи пытались оправдать камеру Pixel 9. Они пытались списать это на самые разные вещи и говорили о плохом свете, неудачном фокусе или задержке обработки. Но многочисленные тесты показали обратное — телефон стабильно переохлаждает изображение, заменяя теплые оранжевые тона на синеву. В сложных сценах с приглушенным освещением, будь то музеи, концерты, сумерки и другое — результат становился особенно печальным.

Почему камера Pixel 9 стала снимать хуже

Google объясняла, что стремилась к «естественной передаче света и реалистичности». Но в погоне за точностью алгоритмы обработки начали автоматически выравнивать баланс белого и снижать насыщенность. В итоге из кадра исчезли полутона, тени и эмоциональная глубина, которыми славился Pixel.

Самое неприятное, что ошибка не единичная — весь год пользователи сталкивались с одной и той же проблемой. В опросах более половины владельцев Pixel 9 признались, что недовольны качеством снимков. Многие говорят, что это заставило их отказаться от бренда.

Все это особенно контрастирует с новым поколением Pixel 10 Pro XL, где та же камера, при том же железе, неожиданно снова ожила. На новых снимках появились глубина, теплота и реалистичность — словно Google наконец вернула душу своей камере. Но этот контраст лишь усиливает раздражение тех, кто остался с Pixel 9.

Почему камера Pixel 9 стала снимать хуже. В Pixel 10 проблема была решена. Изображение: techradar.com. Фото.

В Pixel 10 проблема была решена. Изображение: techradar.com

Чего ждут пользователи от Google

При всей критике ситуация не безнадежна. Так как проблема кроется в алгоритме постобработки Tensor‑чипа, исправить её можно обновлением ПО. Фото в галереях уже не вернуть, но хотя бы будущие снимки можно спасти.

Комьюнити надеется, что компания выпустит патч, который пересмотрит работу искусственного интеллекта в области цветокоррекции. Возможно, Google прислушается к владельцам своих же телефонов и оживит камеру, которая когда‑то вдохновляла миллионы фотографов и блогеров по всему миру.

Google Pixel 9 запомнится не только хорошим корпусом или стабильной работой, но и тем, как техника может потерять «человеческое лицо». Снимки, сделанные год назад, остались в памяти без красок, а значит, без эмоций. Новый Pixel 10 доказал, что компания способна на большее — и тем самым окончательно подчеркнула неудачу прошлогоднего флагмана.

Можно простить мелкие сбои в производительности, но не искажение реальности и не потерю цвета, который делает фотографию живой. Ведь, как мы уже поняли, именно это всегда отличало Pixel от других смартфонов: он показывал мир таким, каким его видим мы.

