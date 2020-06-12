Почему лучший телефон на Android (Google Pixel) продается так плохо

На днях появилась информация о том, что Google Pixel поставил рекорд продаж. Правда, речь шла о собственных продажах. В итоге его продали за год в количестве больше семи миллионов штук, но этот результат нельзя назвать фантастическим и из известных брендов опередил он только OnePlus. Для сравнения, все производители из ТОП-5 в мире по продажам отгружают больше ста миллионов единиц своей продукции в год. Вот такая математика. Остается только ответить на вопрос, почему Pixel продается так плохо и можно ли спасти эту линейку. А главное, нужно ли это кому-то. Ответы не столь однозначные, какими могут показаться на первый взгляд.

Google Pixel продается не везде

Когда Google Pixel только представили общественности в первый раз, он на многих произвел впечатление после череды ”нексусов”, но купить его смогли немногие. Все из-за того, что смартфон продавался только в очень ограниченном количестве стран. Их можно было пересчитать по пальцам одной руки и это были не самые бездонные рынки на планете.

Со временем география отгрузок начала постепенно расширяться, но все равно нельзя было сказать, что рынков очень много. Тот же iPhone или Samsung продаются чуть ли не во всех странах мира, в то время, как Google Pixel даже с учетом серых поставок — от силы в паре десятков. Под серыми поставками я имею в виду массовый ввоз, а не пару сотен штук в год.

Если бы Pixel массово присутствовал на всех рынках и проводил крупные рекламные компании, можно не сомневаться, что продажи только благодаря этому можно было бы увеличить в полтора-два раза. Вот только проблемы в том, что официальные продажи — это не только завести в страну пару миллионов трубок. Это сертификация, сервисные центры, запчасти, персонал и многое другое, с чем Google может не захотеть связываться из-за следующей причины.

Вопреки проколам: Google Pixel продается все лучше

Google зарабатывает не на смартфонах

Конечно, Google — это мировая компания, в которой все делает не один человек, и для дополнительного роста можно нанять новый персонал — с этим проблем нет. Но для Google продажа смартфонов не является основным бизнесом. Львиную долю своих денег она получает от рекламы.

Конечно, базу для рекламы надо собирать, но свой смартфон ей для этого не нужен. Достаточно того, что ее Android стоит примерно на 75 процентах всех смартфонов в мире. Так она может разместить рекламу в каждом приложении, подсунуть ее в браузере и собрать данные для построения поведенческой модели.

Смартфон в этом случае похож на какой-то подарок фанатам марки, который приносит деньги, но не является основным источником дохода компании.

Googel Pixel стоит дорого

До лета прошлого года Google Pixel стоил дорого. Его цена была сопоставима с ценой флагманов других именитых производителей, у которых есть своя армия фанатов. А еще у них есть недорогие модели, которые делают большой вклад в статистику продаж. Пока Google продает один Pixel, Xiaomi уже продаст десяток своих недорогих Redmi.

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Когда появился Google Pixel 3a за 400 долларов, он просто взорвал рынок и, несмотря на ограниченную географию продаж, на своих плечах вытянул продажи всей линейки компании.

Google Pixel бесполезен в Китае

Китай является бездонным рынком почти для любого производителя. Например, даже Apple не может пренебрегать таким рынком и иногда даже слишком сильно идет ему навстречу. Например, выпускает iPhone с двумя физическими сим-картами только для Китая.

Google не работает на территории Поднебесной и поэтому говорить о том, что там будет большой спрос на модель, в основе которой лежат те самые сервисы Google, просто нет смысла. Если убрать это его преимущество, то у Pixel слишком много китайских конкурентов, смартфоны которых местные жители купят сразу по двум причинам — стремление поддержать своих и невысокие цены внутри страны.

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Внешний вид Google Pixel

Еще одной претензией к Google Pixel является его внешний вид. Первое поколение пусть и было очень самобытным и узнаваемым, но все равно вызывало немало споров по поводу задней панели, разделенной на две половины. Во втором поколении дизайн сделали более спокойным, сузив эту глянцевую вставку.

Дальше был третий Pixel с карикатурной челкой какого-то совершенно немыслимого вида. Это не нравилось никому. И даже я, тот человек, который спокойно относится к челкам на телефонах и считает их лучше отверстий, был недоволен.

Вся история этого смартфона складывается из таких миниуродств, которые постоянно вызывают какие-то вопросы. За ним уже закрепилась такая слава и избавиться от нее сложно. Зато тот же Pixel 3a выглядел очень неплохо и во многом поэтому помог компании ”вывезти”.

Провалы Google Pixel

Ну и под конец нельзя не вспомнить о провалах, которые часто преследовали смартфоны Google. Они не были очень громкими, но почти в каждом поколении было что-то, за что цеплялась вечно недовольная толпа.

Из самого свежего можно вспомнить автономность Google Pixel 4, которой многим не хватало даже на день. Может быть именно из-за этого два ключевых члена команды разработчиков и были уволены из компании.

Я не дождался Google Pixel 4 и пошел выбирать другой телефон

Для телефона, который стоит 800 долларов, такое положение дел недопустимо и надо, чтобы в нем все было хотя бы более менее на уровне, без явных провалов. Остальное сделает Android с долгим периодом обновлений. Но сначала надо ”собрать для него хороший домик”.

Стоит ли покупать Google Pixel

Пока я могу советовать к покупке только подешевевший Google Pixel 3a. Он мне очень понравился и с учетом снижения цены из-за того, что ему уже год, он выглядит еще более интересным вариантом.

Говорить о новых моделях пока рано. Судя по всему, Google Pixel 4а, который мы все не можем дождаться, будет хорошим, но его пока нет. Может быть уже даже стоит поискать другой смартфон ему на замену.

Google Pixel 5 просто обязан быть интересным. Особенно на фоне того, что он, скорее всего, пойдет иным путем и станет недорогим аппаратом на фоне остальных флагманов, пусть и с более простым процессором. Ему все равно этого хватит, зато, возможно, решится проблема с автономностью.

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В общем, поживем увидим, но пока у Pixel куда больше причин не быть популярным, чем наоборот. Посмотрим, насколько компании это нужно и насколько она готова продвигать его. В конце концов, 4 года это много и за это время уже надо было показывать результат больше, чем просто попадать в десятку по продажам. Тем более, для такой компании, как Google.