Почему мне не нужен телефон с большим экраном

Когда показывают новый смартфон, многие первым делом интересуются, какой у него экран. Всем хочется, чтобы он был больше, потом еще больше, а потом совсем большим, но предела совершенству нет. Как будто рука современного пользователя немного растягивается от прошлого большого телефона и теперь ему со сцены с гордостью заявляют, что новинка стала еще на 0,1 дюйма больше. Действительно, производители так гонятся за лишними дюймами, как будто пользователь купит такое устройство и это повлияет на размер чего-то другого. В последнее время слишком многое изменилось в нашем мире, чтобы продолжать следовать старым шаблонам. Надо расслабиться и сделать шаг назад, и вот почему.

Когда начали делать телефоны с большим экраном

Когда-то давно, на заре появления смартфонов в современном понимании этого слова, многие спорили не тему того, каким должен быть нормальный размер экрана. В целом люди были не искушены и перешли на смартфоны с кнопочных звонилок с экраном в разы меньше.

iPhone в то время продвигал идею компактного смартфона. Сам Стив Джобс говорил, что экран должен быть таким, чтобы до любой его части можно было легко дотянуться одним пальцем. Параллельно с этим в своем мирке разрабатывался лопатообразный Samsung Galaxy Note. Даже была шутка в духе ”Купил смартфон Samsung. Теперь ветер в лицо не дует”. Он действительно был огромным для своего времени. Да и вообще устройства на Android были крупнее iPhone. Но он на протяжении четырех лет гнул свою линию, почти ничего не меняя. Только с выходом iPhone 5 размер экрана увеличился на 0,5 дюйма.

В то же время Android-смартфоны, наоборот, постепенно переставали страдать гигантоманией. Потом рынок немного успокоился, пока не вышел iPhone 6. Он стал еще на 0,7 дюйма больше ”пятерки”, а Plus-версия и вовсе на 1,5 дюйма. И тут началось страшное — все снова стали гнаться за лопатами. Один Xiaomi Mi Max чего стоил.

Дальше был скачок величины диагонали смартфона, но он был связан с переходом на безрамочность и увеличение диагонали на 1-1,5 дюйма произошло почти без изменения размера корпуса.

Google научила Google Assistant читать текст на экране вслух

Оптимальный размер экрана смартфона

Когда мы пользовались маленькими экранами, единственной проблемой были браузеры. Страницы тогда не были так хорошо оптимизированы, как сейчас, и приходилось их постоянно подлистывать и корректировать масштаб.

Сейчас этот вопрос решен почти полностью. Смартфоны стали в этом плане намного удобнее и иногда ловишь себя на мысли, что какой-то контент смотрится лучше на экране смартфона с диагональю 6 дюймов, чем на экране планшета с диагональю 10-11 дюймов. Это неудивительно, ведь бОльшая часть мирового трафика уже давно потребляется с мобильных устройств. Поэтому дизайнеры все ”вылизали” и привели к почти идеальному варианту.

Мне кажется, что оптимальный размер экрана это тот, который вписывается в корпус современных безрамочных 5,7-6-дюймовых устройств. Когда-то туда могли уместить не больше 5 дюймов, а теперь 6. Но это не важно. Главное, что в руке такое удобное устройство лежит отлично. А еще оно не оттягивает карман и пользоваться им одной рукой нет никаких проблем. Ну, а про контент я уже сказал. Все на нем умещается.

Можно сказать, что на большом экране удобнее пользоваться двумя приложениями, но стоит ли оно того, когда диагональ вырастает на 1 дюйм, а вес и размер телефона куда значительнее.

Придуман новый способ управлять жестами любым устройством с экраном

Да, играть в некоторые игры или смотреть видео на таком большом экране удобно, но для чего такой нужен в обычной жизни, мне не очень понятно. И тут возникает вопрос, почему производители не хотят дать выбор своим покупателям?

Можно ли выбрать диагональ экрана

В свое время Sony выпустила свой Xperia XZ 2 Compact (у нас был обзор). Когда я увидел этот смартфон, то тихо про себя порадовался. ”Неужели производители поняли, что не всем нужны лопаты” — подумал я. Но не долго я радовался.

Продолжения модели не последовало, да и она сама как-то не зашла, хотя технически ничем не уступала флагману, просто имела меньшую диагональ экрана. Скорее всего, не зашла она из-за того, что стоила лишь незначительно дешевле обычного Sony Xperia XZ2. Ну и не стоит забывать, что это Sony, к смартфонам которой у людей в принципе достаточно скептическое отношение.

Конечно, я не маркетолог, хотя часто даю правильные прогнозы, да и нет у меня столько исследовательских данных, как у крупных компаний, но я не понимаю, почему нормальные производители не попробуют еще раз. Просто сделайте телефон, который предложит на выбор не только разную память, но и компактный размер. Многим этого хватит и небольшой смартфон за 20 000 рублей купят куда охотнее, чем за 50 000 рублей.

Какое разрешение должно быть у экрана телефона в 2К20

Вы скажете, что есть смартфоны в версии XL, Pro, Max и так далее, но проблема в том, что нам предлагаю большое и еще больше, а не большое и маленькое устройства.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но факт остается фактом — к любому экрану привыкаешь, а отличная оптимизация приложений и сайтов позволяет перестать обращать внимание на меньшую диагональ уже через пару часов. Только вчера я столкнулся с лишним доказательством этого, когда два месяца на самоизоляции работал за компьютером с двумя мониторами по 27 дюймов, а тут провел день с MacBook Pro 13 и ровным счетом ничего не изменилось с точки зрения продуктивности и комфорта. Монтировать только тяжело, но это уже отдельная тема.