Почему на самом деле не стоит покупать Samsung Galaxy Z TriFold

Складные телефоны пробуждают тот самый детский восторг от новых технологий. Когда семь лет назад появился оригинальный Galaxy Fold, казалось невероятным, что экран размером с планшет можно сложить и поместить в карман. Технологии развиваются стремительно, и теперь одного сгиба уже недостаточно и вот Samsung представила Galaxy Z TriFold — устройство, которое превращает компактный планшет в форм-фактор обычного телефона. Но несмотря на впечатляющее технологическое достижение, на практике Samsung могла и, возможно, должна была предложить потребителям больше.

Неудобный смартфон, но гениальный планшет

Galaxy Z TriFold оказывается слишком большим для повседневного использования в качестве смартфона. Хотя по начале оно кажется легче и эргономичнее, чем есть на самом деле. Даже в сложенном 6,5-дюймовом виде телефон на 40% тяжелее Galaxy S25 Ultra и почти на 60% толще. Учитывая, что традиционный флагман Samsung уже достаточно громоздкий, Z TriFold станет сложным устройством для ежедневного использования даже для больших рук и вместительных карманов.

Однако эти проблемы актуальны только если рассматривать устройство исключительно как смартфон. В контексте планшета вес и толщина превращаются в практические преимущества. Это гаджет с 10-дюймовым экраном, который складывается в более компактную форму по сравнению с гораздо более тяжелой линейкой Galaxy Tab аналогичного размера. Внешний экран также позволяет использовать устройство как смартфон, каким бы неудобным это ни было, заменяя два гаджета одним.

Благодаря размеру, превышающему традиционную серию Galaxy Z Fold, и соотношению сторон 4:3, TriFold лучше подходит для просмотра документов, чтения и заметок. Устройство явно ориентировано на многозадачность и тех, кто ценит компактное устройство для продуктивной работы.

Недостаточно большой для серьезной работы

TriFold имеет потенциал стать хорошим мобильным рабочим пространством. Он поддерживает полноценный Samsung DeX для многозадачности на устройстве, оснащен мощным Snapdragon 8 Elite с достаточным объемом оперативной памяти и накопителя, совместим с мышью и клавиатурой. Но есть проблема — Samsung не сделала Z TriFold достаточно большим для серьезного мобильного рабочего места.

10-дюймовые экраны слишком малы для комфортной многочасовой работы. Владельцы 11,6-дюймовых ноутбуков Windows знают: хотя клавиатура достаточно удобна, ограниченные поля экрана делают многозадачность болезненной. Просто не хватает места для отображения читаемого текста без значительного увеличения DPI или снижения разрешения, либо приходится приближать экран к лицу. Хотя читаемость на TriFold, вероятно, лучше устаревших ноутбуков, для длительного использования все равно придется напрягать шею и глаза.

И снова получается несостыковка — TriFold оказывается слишком громоздким как смартфон, но слишком маленьким для удобной продолжительной работы. Для кого же предназначено это устройство?

TriFold должен был быть еще больше

Поскольку Samsung позиционирует TriFold как смартфон в первую очередь и планшет во вторую, устройство слишком велико для телефона, но слишком мало для эффективной портативной рабочей станции. Однако гораздо логичнее было бы ориентироваться на последний вариант использования, учитывая, что у Samsung уже есть компактный планшетный конкурент в линейке Z Fold.

Благодаря своим складным возможностям, более крупный TriFold все равно сохранил бы преимущества форм-фактора. Конечно, увеличение размера сделало бы его менее удобным в качестве смартфона, но 13-дюймовый складной планшет, который можно компактно сложить, все еще может заменить несколько устройств, экономя вес и пространство.

Необходимо упомянуть, что Galaxy Z TriFold — невероятно дорогой продукт. При цене в 3000 долларов на некоторых рынках он стоит дороже четырех планшетов Galaxy Tab S11, и еще останутся деньги на чехлы. Но стандартный планшет Samsung нельзя сложить, и он весит на 50% больше, чем Z TriFold.

Есть и аргумент с ноутбуками. Понятно, что потребители могут купить несколько ультрабуков за цену TriFold, но последний предлагает важные преимущества, включая большую универсальность и гибкость. Для тех, кто часто ездит по работе с одной сумкой, уменьшение размера и веса техники — важное преимущество. В этом случае более крупный TriFold был бы идеальным решением.

Кому подойдет смартфон с тройным сложением

Учитывая огромный ценник и текущее воплощение TriFold, не совсем понятно, для кого предназначено это устройство. Конечно, это предположительно демонстрация технологической и инженерной мощи Samsung, но это даже не первое устройство в данном жанре. HUAWEI опередила Samsung на много месяцев с Mate XT, о котором я рассказывал ранее.

В итоге, успех Galaxy Z TriFold зависит от того, с какой стороны на него посмотреть. Как телефон — это толстый, тяжелый и громоздкий груз для кармана, далеко не такой практичный и более обременительный, чем оригинальная серия Galaxy Z Fold. Однако как замена ноутбука Galaxy Z TriFold весит втрое меньше ультрабука, складывается до размера флагманского телефона и легко справляется с любым Android-приложением. Добавьте компактную клавиатуру и мышь — получится мобильный офис, помещающийся в поясную сумку, не говоря уже о сумке для ноутбука.

Если бы Samsung создала его для этой ниши, это выделило бы TriFold среди других устройств не как устройство только для энтузиастов, а как действительно портативный офис, легко помещающийся в карман пиджака. В текущем виде это просто устройство для тех, кто хочет купить что-то действительно необычное за очень высокий ценник. Поэтому хочется верить, что второе поколение этого устройства пересмотрит свой подход и сможет не просто слепо копировать конкурентов, а предложить действительно что-то новое и впечатляющее.