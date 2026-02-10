Почему не стоит покупать дешевый Google Pixel прямо сейчас

Артем Сутягин

Если вы ищете недорогой Android-смартфон, наверняка рассматриваете бюджетные модели Pixel — в частности, Google Pixel 9a. Выпущенный в апреле прошлого года, этот телефон считается одним из лучших в своем ценовом сегменте. Качественная сборка, хорошие камеры и отличное программное обеспечение делают его привлекательным выбором. Однако есть веские причины повременить с покупкой. По крайней мере, если желание купить что-то новое, это просто желание, а не необходимость, когда вы просто остались без работающего телефона.

Почему не стоит покупать дешевый Google Pixel прямо сейчас. Pixel 9a все еще хорош, но не спешите его покупать именно сейчас! Изображение: androidauthority. Фото.

Pixel 9a все еще хорош, но не спешите его покупать именно сейчас! Изображение: androidauthority

Когда выйдет Pixel 10a

Без сомнений, главная причина отложить покупку Pixel 9a — это скорый выход Pixel 10a. Согласно инсайдерской информации, новая бюджетная модель от Google появится уже 18 февраля. Это означает, что текущая модель через несколько дней морально устареет.

Что касается обновлений, Pixel 10a не обещает революционных изменений. Дизайн останется практически идентичным предшественнику, разве что рамки дисплея станут чуть тоньше. Кроме этого ожидается улучшенная версия процессора Tensor G4, что должно положительно сказаться на повседневной производительности. Также покупатели получат дополнительный год программной поддержки по сравнению с Pixel 9a.

Камеры, время автономной работы, скорость зарядки и программное обеспечение останутся на том же уровне. По сути, это будет одно из самых скромных обновлений в линейке бюджетных Pixel за последнее время. Но на самом деле это не так плохо.

Выгодные предложения при запуске новой модели

Когда Google выпускает новый Pixel, обычно происходит две вещи: новая модель продается с щедрыми акциями по предзаказу, а старая получает существенные скидки для распродажи остатков. Первое для нашего рынка неактуально, а вот второе сказывается и на нас, когда продавцы хотят скорее освободить склад и привезти новинки.

Выгодные предложения при запуске новой модели. Через пару недель можно будет купить этот смартфон со скидками. Изображение: Hi-Tech Mail. Фото.

Через пару недель можно будет купить этот смартфон со скидками. Изображение: Hi-Tech Mail

Сейчас Pixel 9a на маркетплейсах можно найти примерно за 35-40 тысяч рублей. Конечно, многие уже начали сбрасывать цену на старую модель, но через пару недель после выхода новой она может упасть еще больше. Конечно, есть много других факторов, но они уже должны были оказать влияние на стоимость. И дальнейшего сильного роста в ближайшие недели скорее всего не будет.

Учитывая, что до предполагаемой даты запуска 18 февраля осталось совсем немного, ожидание выглядит разумным решением. Вы либо получите более новое устройство по такой же или чуть более высокой цене, чем сейчас, или сможете сэкономить на предыдущей модели. Это классическая история, которая случается на стыке двух поколения каждого смартфона, но это не говорит, что этим нельзя пользоваться.

