Почему новые модели Samsung почти не отличаются от старых. Мы сами виноваты

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Samsung остается самым популярным производителем Android-смартфонов в мире, но есть одна проблема — флагманские модели компании получают минимум аппаратных улучшений по сравнению с конкурентами. Galaxy S25 и S25 Plus имеют новые процессоры, но характеристики зарядки и камер остались на уровне Galaxy S22. Даже Galaxy S25 Ultra получил лишь новый процессор, сверхширокоугольную камеру и обновленное защитное стекло, сохранив батарею и технологию зарядки предшественников. Это вызывает разочарование у фанатов Samsung, особенно когда производители вроде Xiaomi, OPPO, vivo и OnePlus регулярно предлагают интересные обновления. Но почему так происходит?

Почему новые модели Samsung почти не отличаются от старых. Мы сами виноваты. Новый или старый. Поди разбери еще… Изображение: РБК. Фото.

Новый или старый. Поди разбери еще… Изображение: РБК

Сложности массового производства

Samsung выпускает больше смартфонов, чем любой другой Android-производитель, и его флагманы регулярно входят в десятку самых продаваемых телефонов сразу несколькими моделями. Это создает интересную задачу — компании нужны огромные объемы комплектующих от поставщиков для производства всех этих устройств.

Такой масштаб означает, что Samsung не может использовать передовую деталь, если поставщики производят ее в ограниченном количестве. Поэтому компания вынуждена полагаться на проверенные компоненты, которые можно изготовить в массовом порядке. Возможно, именно поэтому мы не видим однодюймовых камерных сенсоров или модулей с переменным телеобъективом в флагманах Samsung.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Надежность смартфонов

Другая причина, по которой Samsung воздерживается от крупных обновлений — беспокойство о безопасности и долговременной надежности. Достаточно вспомнить Galaxy Note 7 2016 года, когда дефектные батареи приводили к возгоранию телефонов. Авиакомпании даже запретили брать этот смартфон на борт самолетов.

Вероятно, именно эта история объясняет осторожность Samsung в отношении батарей, ведь второй раз повторить такое просто нельзя. Galaxy S25 Ultra имеет ту же батарею на 5000 мАч, что и Galaxy S21 Ultra. Базовая модель Galaxy S получала лишь скромные улучшения: от 3700 мАч в S22 до 4000 мАч в S25. И все это за три года.

Надежность смартфонов. Только Ultra-версии хоть как-то пытаются получать что-то новое. Изображение: Notebookcheck-ru.com. Фото.

Только Ultra-версии хоть как-то пытаются получать что-то новое. Изображение: Notebookcheck-ru.com

Китайские производители часто используют кремний-углеродные батареи, которые обеспечивают больше емкости при том же размере. OnePlus 15 имеет батарею на 7300 мАч, а OPPO Find X9 Pro — на 7500 мАч. Эти батареи деградируют быстрее, чем литий-ионные от Samsung, но сопоставимы или лучше традиционных батарей Apple и Google.

Сколько стоит Samsung Galaxy Z Trifold в России: вы сейчас упадете

Хорошие продажи смартфонов Samsung

Хорошие продажи могут быть главной причиной, почему Samsung не предлагает крупных обновлений. Новые компоненты стоят дороже старых, поэтому компания использует более дешевые детали, чтобы сохранить высокий уровень прибыли. Да и зачем что-то менять, если и так купят? Это неудивительно, ведь Samsung в первую очередь остается бизнесом.

Однако сложно отрицать, что в последние годы погоня за прибылью достигла новых высот. Конкуренты предлагают флагманы с перископическими камерами 50 Мп с 3-кратным зумом, но Galaxy S25 и S25 Plus сохраняют устаревшую камеру на 10 Мп. Базовая модель Galaxy S лишена функций Ultra вроде проводной зарядки на 45 Вт и защиты Gorilla Armor, заставляя покупателей платить больше.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Samsung также не устанавливает телеобъективы в смартфоны серии Galaxy A, чтобы пользователи раскошеливались на модели серии S. Инсайдеры винят в стагнации главу мобильного подразделения Тхэ-мун Ро, хотя его назначение совпало с пандемией и ростом цен на компоненты.

Хорошие продажи смартфонов Samsung. Угадаете без гугла, где какой Galaxy? Изображение: phonearena.com. Фото.

Угадаете без гугла, где какой Galaxy? Изображение: phonearena.com

Отсутствие серьезной конкуренции

Недооцененная причина — Samsung не сталкивается с серьезной конкуренцией. Компании не нужно больше беспокоиться о HUAWEI из-за американских санкций. До 2020 года HUAWEI активно наступала на пятки Samsung и даже обогнала Apple по мировым продажам. Устройства вроде P20 Pro хорошо продавались в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. HUAWEI популяризировала AI-чипы и перископические камеры, заставляя Samsung внедрять новые технологии быстрее.

На крупных рынках, вроде США у Samsung тоже нет серьезных Android-конкурентов. Поэтому Samsung может считать, что не нужно тратиться на улучшения, когда на таких рынках и так мало выбор в этом сегменте.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Внутренние обязательства компании

Samsung производит не только телефоны, но и многие комплектующие для них: процессоры, память, дисплеи и камерные сенсоры. Компания может быть обязана использовать собственные компоненты вместо деталей от других брендов. Samsung использует собственные дисплеи в премиум-моделях вместо потенциально более дешевых экранов от китайской BOE. Компания также придерживается устаревших камерных сенсоров ISOCELL.

Яркий пример — собственные процессоры Exynos, которые дешевле сопоставимых чипов Snapdragon, но обычно менее мощные. Samsung регулярно выпускает варианты с Exynos в некоторых регионах, лишая покупателей лучшей производительности. Проблема в том, что эти чипы почти всегда производятся Samsung Foundry, несмотря на репутацию TSMC как более качественного производителя.

Теги
Новости по теме
Samsung прекратила обновлять сразу 3 топовых флагмана. Вот, что с ними будет
Сколько стоит Samsung Galaxy Z Trifold в России: вы сейчас упадете
Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление?
Лонгриды для вас
Что такое флагман среди смартфонов на Android

Рынок смартфонов богат огромным количеством разных моделей, и для удобства их принято ранжировать на категории. Одна из самых интересных среди них — флагманы на Android. Мы часто встречаем это слово в обзорах, но что оно под собой скрывает? Что значит флагман, и чем такой смартфон отличается от всех прочих? В этом материале разберемся в особенностях наименее востребованной и вместе с тем наиболее интересной категории мобильных устройств.

Читать далее
Почему тонкие смартфоны оказались никому не нужны: результаты опроса и реальный опыт пользователей

Много лет производители смартфонов гнались за производительностью, а теперь еще стараются сделать свои устройства как можно тоньше. Компактный корпус выглядит стильно, элегантно и хорошо смотрится в рекламе. Однако на практике все получается немного иначе. Статистика показала: для пользователей этот параметр не играет роли.

Читать далее
Пять смартфонов, которые надо купить до увеличения цены оперативной памяти

Трудно поверить, но 2026 уже наступил. Это время новых начинаний, свежих целей и, к сожалению, более дорогих смартфонов. По мере того как искусственный интеллект продолжает развиваться, компании строят всё больше центров обработки данных. Эти ЦОД требуют огромного количества оперативной памяти для функционирования, что быстро приводит к её дефициту. Мы уже много раз об этом говорили и сейчас не будем подробно останавливаться на причинах. Сейчас для нас важно понимать, что если вы планируете купить недорогой Android-смартфон в 2026 году, почти наверняка лучше сделать это прямо сейчас, пока цены стабильны. И вот вам пять лучших вариантов для покупки.

Читать далее
Новости партнеров
Почему галактики сталкиваются, если Вселенная постоянно расширяется
Почему галактики сталкиваются, если Вселенная постоянно расширяется
Почему заметки занимают 10, 20 или 30 ГБ и как освободить память на iPhone
Почему заметки занимают 10, 20 или 30 ГБ и как освободить память на iPhone
Биткоин обвалился до 70 тысяч долларов. Четырёхлетний цикл рынка криптовалют остаётся в силе
Биткоин обвалился до 70 тысяч долларов. Четырёхлетний цикл рынка криптовалют остаётся в силе