Почему новые смартфоны стали скучными, и это не так уж плохо

Рынок смартфонов переживает период, когда ежегодные обновления становятся всё более предсказуемыми. Производители вроде Samsung выпускают новые поколения устройств с минимальными изменениями — чуть более быстрый процессор, незначительные улучшения камеры. Многие фанаты технологий чувствуют разочарование, вспоминая времена, когда каждое новое устройство приносило революционные изменения. Но возможно, проблема не в производителях, а в наших ожиданиях.

Почему современные смартфоны почти не меняются

В начале эры смартфонов каждое новое поколение действительно отличалось от предыдущего. Улучшались процессоры, камеры, батареи, объём памяти — практически каждый компонент. Разница между моделями с интервалом в год была очевидна даже неспециалисту. Но по мере того, как технологии совершенствовались, пространство для сильных скачков сужалось.

Сегодня смартфоны стали больше, их дизайн унифицировался, а реальная разница в производительности между новой моделью и двух-трехлетним устройством стала едва заметной для обычного пользователя. Фокус сместился на время автономной работы, качество камер и скорость зарядки, в то время как крупные аппаратные прорывы стали редкостью. Даже складные смартфоны достигли такого уровня, что перестали удивлять с выходом каждого нового поколения. Программное обеспечение и искусственный интеллект постепенно взяли на себя роль главных драйверов обновлений.

Это не означает, что инновации исчезли. Некоторые производители, особенно китайские бренды, экспериментируют с массивными батареями на основе карбида кремния или впечатляющими телефото-сенсорами на 200 мегапикселей. Однако лидеры вроде iPhone, Galaxy и Pixel — выбирают намного более консервативный подход.

Что важнее всего в смартфоне

Для крупных брендов последовательность имеет огромную ценность. Слишком резкие изменения могут вызвать растерянность у потребителей, а многие новые функции просто не регистрируются массовым покупателем. Менее популярные бренды вроде Motorola, Nothing или OnePlus идут на больший риск, потому что эксперименты — это способ привлечь внимание на жёстко контролируемом рынке.

Такое поведение типично для зрелых индустрий. Рынок персональных компьютеров прошёл похожий путь: когда-то дизайны систем были разнообразными, а улучшения за пару лет были заметны невооружённым глазом. Сегодня дизайн ПК может оставаться неизменным годами, с лишь скромными ежегодными обновлениями. Производители предпринимают существенные редизайны только когда интерес к продуктовой линейке начинает падать. А если покупают, то зачем что-то менять, ведь могут перестать покупать.

В ранние годы презентации смартфонов казались культурными событиями. Даже люди, далёкие от технологий, следили за анонсами Apple. Слухи и ажиотаж учили ожидать грандиозных новинок на каждой конференции.

Со временем аудитория, активно интересующаяся инновациями, сократилась, поскольку смартфоны стали выглядеть и вести себя более единообразно. Людям больше не нужны были большие изменения, потому что то, что у них было, работало хорошо. Проблема в том, что многие преданные фанаты смартфонов всё ещё привязывают свои ожидания к той ранней эпохе. Поэтому они каждый раз, как раньше, ждут больших перемен и разочаровываются когда не получают их.

Компании сами усугубляют ситуацию, продолжая раскручивать старый маховик хайпа. Каждый год они выпускают тизеры, проводят масштабные конференции, позиционируя свои устройства как ”совершенно новый гаджет», хотя реальные изменения незначительны.

Если компании хотят продолжать придерживаться стратегии постепенных обновлений, им нужно более чёткое позиционирование. Это не означает отказ от маркетинга, но сместить фокус с ажиотажа вокруг запусков на укрепление бренда в целом было бы не лишним. Надо разумно упростить стратегию обновлений базовых моделей, одновременно выделив одну из топовых линеек для более агрессивных инноваций.

Нужно ли что-то менять в смартфонах

Сочетание зрелости рынка и текущей экономической ситуации привело к миру, где инновации в смартфонах замедлились, но это не проблема. Постоянные инновации больше не требуются для качественного пользовательского опыта. Большинство пользователей больше заботятся о надёжности, стабильности, времени автономной работы и последовательности. Под последовательностью я имею ввиду то ощущение, когда ты берешь в руки новый смартфон и в нем не надо разбираться, а можно просто пользоваться.

С акцентом на искусственный интеллект и программное обеспечение у производителей меньше стимулов делать большие изменения. Пока потребители покупают, производителям, вероятно, всё равно, недовольна ли часть их фанбазы. Резкие изменения могут даже порадовать единицы пользователей, но разочаровать остальных.

Поэтому мы имеем то, что имеем. Рынок смартфонов стал очень консервативным. Он не прекратил инновации, но темп однозначно замедлился. И это нормально. Было бы наивно полагать, что инновации будут идти теми же темпами, что раньше. Рано или поздно очередной условный Джобс покажет очередной условный iPhone первого поколения, который изменит все, но время пока не пришло и каждый год мы видим только эволюцию, а этот процесс ох какой неспешный.