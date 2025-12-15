Почему обновления Android стали такими скучными

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Android 16 стало одним из самых значительных обновлений операционной системы за последние годы. Несмотря на то, что некоторые ключевые функции появились только в квартальных релизах QPR1 и QPR2, финальный продукт получился действительно качественным. Однако есть одна проблема: спросите меня через несколько лет о различиях между Android 16, Android 16 QPR1 и QPR2 — и я вряд ли смогу точно ответить. Но если начать разговаривать о Android Gingerbread или Android Lollipop — и разговор затянется надолго.

Почему обновления Android стали такими скучными. Android перестала быть чем-то теплым и уютным, став просто бездушными номерными версиями. Изображение: androidauthority. Фото.

Android перестала быть чем-то теплым и уютным, став просто бездушными номерными версиями. Изображение: androidauthority

Десертный названия Android

Прошло уже несколько лет с тех пор, как Google отказалась от забавных «десертных» названий для версий Android. И чем больше времени проходит, тем более безликими и незапоминающимися становятся обновления системы.

Десертные имена появились не сразу — традиция началась с третьей версии операционной системы. Android 1.5, выпущенный в апреле 2009 года, получил название Cupcake, положив начало легендарной серии. Далее последовали Android Donut, Android Eclair, Android Froyo и множество других вкусных слов.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Хотя Google не была первой компанией, использовавшей кодовые имена для своего программного обеспечения, именно сочетание десертной тематики с превосходным маркетингом создало безотказный рецепт успеха. Когда вспоминаешь Android Ice Cream Sandwich, сразу возникает образ фирменного логотипа с андроидом-мороженым. Пасхалка с желейными бобами в Android Jelly Bean до сих пор выглядит очаровательно.

Десертный названия Android. Эту версию помнят и любят многие. Фото.

Эту версию помнят и любят многие

Десертные названия стали почти такой же важной частью обновлений, как и сами функции. Раскрытие имени следующей версии Android превращалось в настоящее событие. За месяцы до выхода обновления появлялись слухи, спекуляции и списки желаемых названий. Перед анонсом Android 7 среди фаворитов числились New York Cheesecake, Nectar и Nutella.

Эти названия придавали каждой версии Android неповторимую индивидуальность, которая сохранилась в памяти на годы. Android Ice Cream Sandwich, несмотря на свои 14 лет, все еще ассоциируется с интерфейсом Holo и революционной страницей недавних приложений. Android KitKat запомнился значительными изменениями в лаунчерах домашнего экрана.

Почему опасно устанавливать моды WhatsApp и Telegram на Android.

Чего не хватает обновлениям Android

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Google прекратила использовать десертные названия в 2019 году с выходом Android 10, и упрощенная схема именования продолжается по сей день через Android 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Каждая версия по-прежнему получает уникальный логотип, качество обновлений остается высоким, но прямолинейная и безликая система именования сделала так, что мы их почти не запоминаем.

Даже тем, кто профессионально занимается Android, сложно объяснить разницу между Android 10 и Android 11 без дополнительных подсказок. Android 12 и Android 13 были хорошими обновлениями, но без предварительного изучения трудно вспомнить, какие значимые функции появились в каждом из них. Одно из этих обновлений принесло масштабный редизайн Material You, но какое именно — 11 или 12? Уверен, что большинство не ответит, а ведь это еще довольно простой вопрос о крупном изменении.

Чего не хватает обновлениям Android. А еще некоторые версии начали обрастать лишними системными приложениями. Но много приложений — не всегда хорошо. Фото.

А еще некоторые версии начали обрастать лишними системными приложениями. Но много приложений — не всегда хорошо

Можно утверждать, что некоторые из лучших функций Android появились именно между версиями 10 и 16, однако отсутствие четкой идентичности для каждой версии приводит к тому, что все выпущенное за последние шесть лет сливается в одно целое. Все эти версии заслуживают того, чтобы их запомнили, но безликий серьезный брендинг от Google этому препятствует.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Можно возразить, что в конечном счете это не имеет значения. Пока само обновление качественное, а новые функции полезны — это главное. Безусловно, это так. Однако для поклонников Android отсутствие веселья и причудливости, которые когда-то приносили эти обновления, все равно ощущается болезненно.

Android остается операционной системой для многих пользователей и, вероятно, останется таковой навсегда. Но это не делает отсутствие кондитерских названий менее разочаровывающим. У Google было что-то особенное с десертными именами Android, и с каждым годом их отсутствие ощущается все сильнее.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Теги
Новости по теме
Стало известно, когда Google откажется от Assistant и перейдет на искусственный интеллект
В realme объяснили, почему дешевых смартфонов на Андроиде больше не будет
Период охлаждения SIM-карт в России: что это такое, сколько действует и как выключить
Лонгриды для вас
Чем хорош защищенный смартфон Blackview XPLORE 2 и где его купить с топовой скидкой

Компания Blackview решила порадовать поклонников защищенных смартфонов хорошей скидкой на модель XPLORE 2. Это устройство создано для тех, кто хочет получить нормальную производительность, современный экран и максимальное время работы. Смартфон одинаково уверенно чувствует себя в экстремальных условиях и в повседневной работе, предлагая отличную функциональность.

Читать далее
Samsung выпустила Galaxy Z TriFold — первый смартфон компании, раскладывающийся в 10-дюймовый планшет

Первые складные смартфоны казались экспериментом, но индустрия движется дальше. Производители ищут новые форматы, которые способны заменить привычные устройства и открыть для пользователей дополнительные сценарии работы. Samsung стала одной из компаний, которые продвигают эту идею быстрее всего, и теперь она представила модель, которая меняет само представление о складных устройствах. Речь идет о Galaxy Z TriFold. Это первый коммерческий смартфон компании с двумя линиями сгиба и тремя экранами. Устройство открывается как полноценный планшет с диагональю 10 дюймов, а в сложенном состоянии превращается в классический моноблок с экраном 6.5 дюйма.

Читать далее
Как жить между Android, Windows, iPhone и Mac. Сложно, но можно

К 2025 году передача файла с телефона на ноутбук должна быть элементарной задачей, но на практике всё обстоит намного сложнее, особенно если ваши устройства принадлежат сразу к нескольким экосистемам. Жизнь между Android, Windows, iPhone и Mac превращается в ежедневный квест, где простейшие действия требуют много времени и терпения. Это настоящая боль для тех, кто не может или не хочет покупать устройства из одной экосистемы и пользоваться ими одновременно.

Читать далее
Новости партнеров
Создателя Terra До Квона приговорили к 15 годам лишения свободы. Что говорят жертвы его мошенничества?
Создателя Terra До Квона приговорили к 15 годам лишения свободы. Что говорят жертвы его мошенничества?
Почему мы просыпаемся за несколько минут до будильника?
Почему мы просыпаемся за несколько минут до будильника?
Стоит ли обновлять iPhone на iOS 26.2: что с автономностью и скоростью, работает ли Сбербанк Онлайн и банковские приложения
Стоит ли обновлять iPhone на iOS 26.2: что с автономностью и скоростью, работает ли Сбербанк Онлайн и банковские приложения