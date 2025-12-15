Почему обновления Android стали такими скучными

Android 16 стало одним из самых значительных обновлений операционной системы за последние годы. Несмотря на то, что некоторые ключевые функции появились только в квартальных релизах QPR1 и QPR2, финальный продукт получился действительно качественным. Однако есть одна проблема: спросите меня через несколько лет о различиях между Android 16, Android 16 QPR1 и QPR2 — и я вряд ли смогу точно ответить. Но если начать разговаривать о Android Gingerbread или Android Lollipop — и разговор затянется надолго.

Десертный названия Android

Прошло уже несколько лет с тех пор, как Google отказалась от забавных «десертных» названий для версий Android. И чем больше времени проходит, тем более безликими и незапоминающимися становятся обновления системы.

Десертные имена появились не сразу — традиция началась с третьей версии операционной системы. Android 1.5, выпущенный в апреле 2009 года, получил название Cupcake, положив начало легендарной серии. Далее последовали Android Donut, Android Eclair, Android Froyo и множество других вкусных слов.

Хотя Google не была первой компанией, использовавшей кодовые имена для своего программного обеспечения, именно сочетание десертной тематики с превосходным маркетингом создало безотказный рецепт успеха. Когда вспоминаешь Android Ice Cream Sandwich, сразу возникает образ фирменного логотипа с андроидом-мороженым. Пасхалка с желейными бобами в Android Jelly Bean до сих пор выглядит очаровательно.

Десертные названия стали почти такой же важной частью обновлений, как и сами функции. Раскрытие имени следующей версии Android превращалось в настоящее событие. За месяцы до выхода обновления появлялись слухи, спекуляции и списки желаемых названий. Перед анонсом Android 7 среди фаворитов числились New York Cheesecake, Nectar и Nutella.

Эти названия придавали каждой версии Android неповторимую индивидуальность, которая сохранилась в памяти на годы. Android Ice Cream Sandwich, несмотря на свои 14 лет, все еще ассоциируется с интерфейсом Holo и революционной страницей недавних приложений. Android KitKat запомнился значительными изменениями в лаунчерах домашнего экрана.

Чего не хватает обновлениям Android

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Google прекратила использовать десертные названия в 2019 году с выходом Android 10, и упрощенная схема именования продолжается по сей день через Android 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Каждая версия по-прежнему получает уникальный логотип, качество обновлений остается высоким, но прямолинейная и безликая система именования сделала так, что мы их почти не запоминаем.

Даже тем, кто профессионально занимается Android, сложно объяснить разницу между Android 10 и Android 11 без дополнительных подсказок. Android 12 и Android 13 были хорошими обновлениями, но без предварительного изучения трудно вспомнить, какие значимые функции появились в каждом из них. Одно из этих обновлений принесло масштабный редизайн Material You, но какое именно — 11 или 12? Уверен, что большинство не ответит, а ведь это еще довольно простой вопрос о крупном изменении.

Можно утверждать, что некоторые из лучших функций Android появились именно между версиями 10 и 16, однако отсутствие четкой идентичности для каждой версии приводит к тому, что все выпущенное за последние шесть лет сливается в одно целое. Все эти версии заслуживают того, чтобы их запомнили, но безликий серьезный брендинг от Google этому препятствует.

Можно возразить, что в конечном счете это не имеет значения. Пока само обновление качественное, а новые функции полезны — это главное. Безусловно, это так. Однако для поклонников Android отсутствие веселья и причудливости, которые когда-то приносили эти обновления, все равно ощущается болезненно.

Android остается операционной системой для многих пользователей и, вероятно, останется таковой навсегда. Но это не делает отсутствие кондитерских названий менее разочаровывающим. У Google было что-то особенное с десертными именами Android, и с каждым годом их отсутствие ощущается все сильнее.

