Почему Pixel 10a это не провал и его можно покупать

Когда производитель выпускает новую модель смартфона, которая почти не отличается от предшественника, это принято считать разочарованием. Все разу бегут по всему интернету и разносят свое суждение о том, что так делать нельзя. Но технологии сейчас замедлились, а производители попали в ловушку ежегодных обновлений. Поэтому такое положение дел скорее является нормой. Pixel 10a — именно такой случай: тот же чипсет, тот же объём оперативной памяти, те же камеры, та же ёмкость батареи и тот же дизайн, что и у Pixel 9a. Тем не менее я убеждён, что подобный подход — не слабость, а закономерная эволюция рынка смартфонов.

Почему смартфоны не меняются из года в год

Смартфоны стремительно развивались в первое десятилетие после выхода первого iPhone в 2007 году. Экраны становились лучше, процессоры мощнее, камеры — совершеннее. Но примерно с начала 2020-х годов категория достигла плато. Достаточно вспомнить Samsung Galaxy S20 Ultra: 120Hz дисплей с разрешением 1440p, тройная камера с 108-мегапиксельным основным модулем, батарея на 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Флагман шестилетней давности по ключевым параметрам до сих пор сопоставим с современными устройствами.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Pixel 10a при этом всё же получил ряд улучшений: более быструю зарядку, чуть более яркий дисплей с прочным стеклом, Bluetooth 6.0 и поддержку спутниковой связи для экстренных вызовов. Новинка объективно лучше предшественника — просто большинство пользователей этой разницы не почувствует. При одинаковой цене это сложно назвать проблемой.

Как долго служит смартфон

Главная причина, по которой обычный пользователь меняет телефон, — не выход новой модели, а то, что старая перестала нормально работать. Мелкие улучшения год от года накапливаются, некогда премиальные функции постепенно перекочёвывают в доступные устройства. Но принципиального повода и конкретных сроков для того, чтобы срочно обновляться становится всё меньше.

Как я оплачиваю покупки в Google Play и других сервисах Google в 2026 году

Если раньше все следили за каждым анонсом с нетерпением, то сегодня даже они могут спокойно пропустить одно-два поколения. Поддержка Qi2 в Pixel 10 — приятная деталь, но владельцу Pixel 9 Pro достаточно купить совместимый чехол, чтобы пользоваться магнитными аксессуарами.

Крупные игроки — Google, Samsung, Apple — обеспечивают свои устройства программными обновлениями на протяжении многих лет после выхода. Pixel 10a обещает семь лет поддержки. В условиях роста стоимости жизни и общего удорожания электроники в мире это становится весомым аргументом. Такой телефон за 40-50 тысяч рублей при бережном использовании способен прослужить почти десятилетие. Конечно, если вы его не потеряете и не разобьете.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Предсказуемые, итеративные релизы могут казаться скучными тем, кто следит за индустрией. Но для большинства людей они означают стабильность: каждое новое поколение немного лучше предыдущего, работает дольше и чаще всего стоит не дороже. Pixel 10a — не шаг назад, а отражение того, как выглядит зрелый рынок смартфонов.