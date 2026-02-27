Почему Pixel 10a это не провал и его можно покупать

Артем Сутягин

Когда производитель выпускает новую модель смартфона, которая почти не отличается от предшественника, это принято считать разочарованием. Все разу бегут по всему интернету и разносят свое суждение о том, что так делать нельзя. Но технологии сейчас замедлились, а производители попали в ловушку ежегодных обновлений. Поэтому такое положение дел скорее является нормой. Pixel 10a — именно такой случай: тот же чипсет, тот же объём оперативной памяти, те же камеры, та же ёмкость батареи и тот же дизайн, что и у Pixel 9a. Тем не менее я убеждён, что подобный подход — не слабость, а закономерная эволюция рынка смартфонов.

Почему Pixel 10a это не провал и его можно покупать. Многие критикуют Pixel 10a, но есть несколько причин почему его можно и нужно покупать. Изображение: Pocket-lint. Фото.

Многие критикуют Pixel 10a, но есть несколько причин почему его можно и нужно покупать. Изображение: Pocket-lint

Почему смартфоны не меняются из года в год

Смартфоны стремительно развивались в первое десятилетие после выхода первого iPhone в 2007 году. Экраны становились лучше, процессоры мощнее, камеры — совершеннее. Но примерно с начала 2020-х годов категория достигла плато. Достаточно вспомнить Samsung Galaxy S20 Ultra: 120Hz дисплей с разрешением 1440p, тройная камера с 108-мегапиксельным основным модулем, батарея на 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Флагман шестилетней давности по ключевым параметрам до сих пор сопоставим с современными устройствами.

Pixel 10a при этом всё же получил ряд улучшений: более быструю зарядку, чуть более яркий дисплей с прочным стеклом, Bluetooth 6.0 и поддержку спутниковой связи для экстренных вызовов. Новинка объективно лучше предшественника — просто большинство пользователей этой разницы не почувствует. При одинаковой цене это сложно назвать проблемой.

Почему смартфоны не меняются из года в год. Камера нового смартфона совсем не выпирает. В наше время это плюс. Изображение: Google. Фото.

Камера нового смартфона совсем не выпирает. В наше время это плюс. Изображение: Google

Как долго служит смартфон

Главная причина, по которой обычный пользователь меняет телефон, — не выход новой модели, а то, что старая перестала нормально работать. Мелкие улучшения год от года накапливаются, некогда премиальные функции постепенно перекочёвывают в доступные устройства. Но принципиального повода и конкретных сроков для того, чтобы срочно обновляться становится всё меньше.

Как я оплачиваю покупки в Google Play и других сервисах Google в 2026 году

Если раньше все следили за каждым анонсом с нетерпением, то сегодня даже они могут спокойно пропустить одно-два поколения. Поддержка Qi2 в Pixel 10 — приятная деталь, но владельцу Pixel 9 Pro достаточно купить совместимый чехол, чтобы пользоваться магнитными аксессуарами.

Как долго служит смартфон. QI2 это большой шаг вперед, но странно, что на него понадобилось столько лет. Изображение: androidauthority. Фото.

QI2 это большой шаг вперед, но странно, что на него понадобилось столько лет. Изображение: androidauthority

Крупные игроки — Google, Samsung, Apple — обеспечивают свои устройства программными обновлениями на протяжении многих лет после выхода. Pixel 10a обещает семь лет поддержки. В условиях роста стоимости жизни и общего удорожания электроники в мире это становится весомым аргументом. Такой телефон за 40-50 тысяч рублей при бережном использовании способен прослужить почти десятилетие. Конечно, если вы его не потеряете и не разобьете.

Предсказуемые, итеративные релизы могут казаться скучными тем, кто следит за индустрией. Но для большинства людей они означают стабильность: каждое новое поколение немного лучше предыдущего, работает дольше и чаще всего стоит не дороже. Pixel 10a — не шаг назад, а отражение того, как выглядит зрелый рынок смартфонов.

Лонгриды для вас
Правда ли, что Google читает ваши письма, чтобы обучать ИИ

Недавно по сети разлетелась история о том, что Gmail читает электронные письма и просматривает вложения ради обучения искусственного интеллекта. Произошло это очень быстро но, хотя формально все это звучит тревожно, реальная ситуация оказалась не такой однозначной. Чтобы понять, стоит ли переживать и надо ли что-то отключать, давайте спокойно разберемся, что на самом деле происходит.

Смартфоны в России подорожают на 10–30%, но не все. Какие бренды поднимут цены?

Слухи о росте цен на смартфоны всплывают регулярно, а в этом году у темы снова появилась реальная почва. Сейчас рынок компонентов знатно штормит, а вместе с этим дорожает логистика. Так что компании и магазины заранее закладывают риски в итоговые цены. Ожидается, что из-за всего этого в России цены на смартфоны вырастут до 30%. Разбираемся, какие модели это заденет в первую очередь, и сколько будут стоить популярные смартфоны в ближайшие месяцы.

Почему емкость батареи больше не главное для смартфонов

В 2025 году автономность смартфона определяется не только емкостью батареи в миллиампер-часах. Благодаря новым технологиям, таким как кремний-углеродные аккумуляторы, китайские производители преодолели барьер в 5000 мАч. Xiaomi 17 Pro Max получил батарею на 7500 мАч, а iQOO 15, OnePlus 15 и модели Realme GT достигли отметки в 7000 мАч. Однако большая емкость не гарантирует длительную работу. На автономность влияют эффективность энергопотребления, тип дисплея, оптимизация программного обеспечения, управление температурным режимом и обработка сетевых соединений. При этом, бюджетный смартфон с батареей 5000 мАч может работать дольше флагмана с 7000 мАч. А вот это действительно важно.

Какую карту иностранного банка оформить, чтобы пополнять App Store и платить Apple Pay за границей
Манипуляции на Уолл-стрит: что на самом деле стоит за резким ростом Биткоина на этой неделе?
Лунное затмение 3 марта 2026 года: где будет видно Кровавую Луну и во сколько начнётся
