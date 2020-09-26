Почему пользователи Android должны благодарить Apple за то, что она есть

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Артем Сутягин 0

Часто у нас на сайте и в Telegram-чате можно встретить не очень понятную лично для меня реакцию пользователей. Стоит только написать что-то про Apple, выпустить статью с ее названием в заголовке или просто вспомнить iPhone по тексту, так у них сразу начинает, что называется, подгорать. Я долго думал, почему так происходит, и что вообще заставляет людей вспоминать проблемы компании, ее политику и даже самого Тима Кука, сами понимаете в каком ключе. При этом логика подсказывает, что это просто телефон, который есть и ладно. Не нравится он тебе — не покупай его. Нравится — купи и можешь даже доказывать всем, что он хороший. Не понятно только то, почему он вызывает такую реакцию, когда он вообще не является ключевой темой статьи. А между тем, за то, что Apple есть, ее надо благодарить. И я говорю не про то, что она выпустила первый современный смартфон.

Тим Кук

Тим Кук. CEO Apple

Apple или Android

Как я и сказал, в статьях часто вспоминают Apple по поводу и без. Достаточно просто написать, что новый OnePlus 8 Pro стоит дорого, как сразу начинается ”а вы посмотрите на iPhone”. Мол, они вообще плохие, совсем обнаглели и снова по кругу. Почему-то говорят не про Samsung и не про Huawei, топовые версии которых часто стоят чуть ли не дороже iPhone. Времена, когда он был синонимом дороговизны, прошли.

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Конечно, раньше можно было говорить о том, что iPhone лучше Android (в широком смысле) или Android лучше iPhone, но времена изменились. Тогда iPhone был проще и стабильнее, а Android — более функциональным. Сейчас они впитали друг от друга лучшее и примерно выровнялись в своей сущности.

Именно это и хорошо. Мы пришли к тому, что, по сути, iPhone отличается от Android только вкусовщиной. Например, у меня есть и Android-смартфон, и iPhone. При этом, они оба флагманские. Я с легкостью перехожу с одного на другой, даже не замечая разницы. Оба могут работать с файловой системой, у обоих примерно одинаковое меню и оба отлично работают.

Apple

Apple играет большую роль в жизни Android, а Android в жизни Apple.

В чем разница между Apple и Android

Так в чем тогда разница? Все просто — разница в головах пользователей. Помню, как однажды я провел опрос на сайте, в котором спросил, купили бы наши читатели iPhone, если бы вопрос был не в деньгах. Больше половины ответили, что да. Честно, такого результата я не ожидал.

Это лишний раз доказывает, что iPhone не так плох, как многие хотят о нем говорить, а бомбит у них или из-за того, что хочется, но дорого, или они просто оголтело считают, что правы только они в своем выборе. Это те люди, которые говорят, что пьют только светлое, а темное [плохое]. Или те, кто накопил на Форд Фокус и говорят, что KIA и остальные [ничего не стоят]. Сами замените словами, о которых подумали.

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Тем не менее, как я уже говорил, iPhone хорош именно тем, что он в принципе есть. Android хорош тем же самым, но сейчас мы говорим именно о значении первого для пользователей Android. Я фанат Android, но все равно рад, что iPhone существует. Во-первых, есть устройство, которое поддерживает конкуренцию. От нее обычно выигрываем только мы — покупатели. А во-вторых, он показывает, что возможно существование альтернативного видения на телефон. Пусть оно и становится все менее альтернативным, но оно есть.

Android копирует Apple?

iPhone как бы говорит производителям Android-смартфонов: ”А я вот как умею! Смотрите, так тоже можно, лучше или просто нравится пользователям”. В итоге, у производителей на Android есть не только конкуренты на этой же операционной системе, которые отличаются друг от друга чуть меньше, чем чуть-чуть, но и взгляд со стороны. Еще раз отмечу, что в обратную сторону это тоже работает.

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Многие скажут, что подглядывание приводит к тому, что операционная системы становится хуже. Мол, они слизали эту функцию, а она не удобная. Интересно, они задумывались, почему ее слизали? Наверное, серьезные люди, которые думают, что будет в новой версии операционной системы, сели, подумали и решили, что это действительно удобно. Плюс, как говорится, миллионы мух не могут ошибаться, и если это набрало популярность среди одного смартфонного социума, то это может понравится и другому. Если не зайдет, всегда можно все отменить. Тем более, такое уже было, и обе стороны баррикад откатывали функции к их старому виду.

iphone

Выпирающая камера и челка — не самые лучшие вещи, но они при шли с iPhone.

Конечно, не все рассуждают так, как в том примере, который я привел в начале статьи. Тем не менее, таких читателей очень много и встречаются они часто. Были, конечно, случаи, когда в статье про OnePlus я говорил, что iPhone SE второго поколения очень даже достоен на фоне топовой китайской новинки и со мной соглашались. Объективно, учитывая разницу в цене на тот момент, мое высказывание было справедливо.

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Все равно, и тогда, и сейчас смартфоны от Apple важны для пользователей Android не меньше, чем Samsung, Huawei, OnePlus, Xiaomi и другие. Так же смартфоны на Android важны для пользователей iPhone. Если не нравится, можно просто не покупать — у нас свободный рынок. Зато положительное влияние есть в обе стороны.

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