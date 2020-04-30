Почему приложение Apple и Google для борьбы с коронавирусом не будет работать

Все мы уже знаем о том, что Apple и Google совместно разрабатывают приложение для борьбы с коронавирусом, который привел мир к пандемии, а экономику поставил на край пропасти. Все это очень печально, но бороться с этим надо. Так гиганты объединились и готовы выпустить приложение, которое позволит выявить контакты больных коронавирусом. Многие сразу заговорили о том, что это очередной инструмент слежки, но, если этот инструмент спасет хотя бы несколько тысяч жизней (не фоне сотен тысяч смертей это и правда ”хотя бы”), я буду только за и первым установлю это приложение. Вот только есть сомнения, что оно поможет, и вот почему.



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Как Apple и Google будут отслеживать людей с коронавирусом

Для отслеживания людей используется Bluetooth, а не геолокация. Только так можно попробовать идентифицировать именно контакты людей, а не их перемещения в целом. Да и энергии так тратится куда меньше, чем если у вас будет работать GPS. Эта технология используется Apple для поиска украденых и потерянных телефонов, когда гаджет даже с севшей батареей может раздавать сигнал еще несколько недель — настолько низкое потребление.

Если на iPhone или Android-смартфон будет установлено это приложение, оно присвоит вам идентификатор (вместо вашего имени) и будет анализировать, с кем вы находились на небольшом расстоянии больше нескольких минут. Если через какое-то время у одного из встреченных вами людей обнаружат коронавирусную инфекцию, он отметит это в приложении и всем, в с кем он контактировал, придет уведомление, что надо бы провериться и быть осторожнее с контактами.

Так достигается не только проверка почти в режиме онлайн, но и полная конфиденциальность, так как ваше имя не будет знать никто — только идентификатор. Да и тот будет зашифрован.

Почему приложение для отслеживания коронавируса бесполезно

Если даже приложение действительно будет присылать вам правильные уведомления, иногда оно все равно может давать сбои. Например, если вы будете стоять на светофоре и в соседней машине будет сидеть зараженный человек. Или если вы будете находиться в здании и через стенку от вас будет человек с ”короной”. Приложение поймет, что где-то рядом зараженные, но не будет знать, дышали ли вы с ним одним воздухом.

Есть еще вопрос к обновлениям приложения. Одно дело — совместно его написать, и совсем другое — поддерживать его работу. Этим компании тоже должны заниматься вместе, так как, если в какой-то момент они пойдут разным путем, то о кроссплатформенности можно будет забыть.

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Короче говоря, предстоит еще много работы. Однако, на мой взгляд, настоящая проблема заключается не в длинном списке технических ограничений, которые могут быть в конечном итоге преодолены, а прежде всего в самих людях. Скорее наша недоверчивая и недисциплинированная человеческая природа останется главным препятствием для эффективности таких инструментов.

Доверять людям пользование такими инструментами и надеяться на их сознательность является плохой идеей. От людей потребуется не только установить приложение, но и обновлять его, проверять, чтобы был включен Bluetooth, а самое главное, им надо будет самим отмечать, заражены ли они, и дать приложению отслеживать их перемещения. Мне кажется, тут слишком много неконтролируемых элементов.

Эффективна ли борьба с коронавирусом при помощи приложений

Если верить ученым из Стэнфордского университета США, отслеживание будет эффективным, только если будут собираться данные 50-70 процентов жителей города. При этом даже в крупных городах количество людей, которые имеют смартфон, редко превышает 80 процентов от общего количества жителей. А теперь вычтем из них тех, у кого Huawei или Honor, которые не будут поддерживать это приложение, вычтем тех, у кого старые смартфоны и на них нельзя ставить новые приложения, а еще вычтем тех, кто просто не знает, не умеет это делать или не слышал о такой инициативе (например, пенсионеры). Нельзя сбрасывать со счетов и сторонников теории заговора, которые боятся дать разрешение на отслеживание своих перемещений. В итоге, останется не более 20-30 процентов жителей города.

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Общая недисциплинированность, на которую мы все способны, является при всем при этом лишь верхушкой айсберга. Есть еще и наше почти врожденное недоверие к технологическим гигантам и их авторитету.

Наверное, в некотором роде это справедливо, особенно в отношении Google. Но не из-за того, что всем интересно, во сколько я пошел в магазин, а из-за того, что сбор данных является бизнесом компании. Так она понимает, куда человек ходил, что делал и выдает ему нужную рекламу в нужное время. Это и есть то, на чем зарабатывает Google. Но я не зря в начале сказал, что речь не о геолокации, а о Bluetooth Low Energy. Ваш телефон не передаст свое местоположение. Он только скажет, что в течение 5 минут находился рядом с телефоном зараженного человека. Конечно, можно в обход всех норм увязать это с работой геолокации, но в этом нет смысла, ведь ее можно собирать и так.

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Готовы ли люди нарушить свою конфиденциальность

Возвращаясь к количеству человек, которое нужно для эффективной работы отслеживания, можно привести только одну цифру. Консалтинговая фирма Oliver Wyman пыталась определить с помощью опроса 3500 человек в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии, Испании, Австралии и Сингапуре (где уже существует приложение для отслеживания контактов), сколько из них готовы делиться своими данными. В итоге, только 20 процентов согласились делиться своими данными, даже понимая, что на кону стоит жизнь людей. Правда, надо отметить, что в опросе подразумевалось, что будут раскрывать настоящие имена пользователей, а не только их идентификаторы.

В случае с приложением от Apple и Google, данные будут храниться локально, а вы только будете получать уведомление, что этот идентификатор болен. Телефон проверит, были ли с ним контакты, и даст ответ, стоит ли уже бояться. Или же есть второй вариант, при котором данные будут отправляться на север в зашифрованном виде (помимо того, что они и так не привязаны к вашему имени) и будут храниться децентрализовано. То есть не будет одного сервера, на котором будут ”лежать” все данные.

А как вы относитесь к подобной инициативе компаний? Ответьте в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Сложно винить людей за скептическое отношение к такой технологии. Эффективность отслеживания сложно назвать очень высокой, а недоверие к технологиям у населения есть. Вспомнить хотя бы бесконечные утечки данных пользователей Facebook.

Я считаю, что сейчас любая инициатива, кроме откровенного шарлатанства, хороша для борьбы с пандемией. Особенно, если она не мешает работе других мер. В этом случае даже сотни спасенных жизней — это жизни людей, среди которых можете оказаться и вы. Как говорят в таких случаях, берегите себя и своих близких.