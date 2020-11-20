Почему Samsung должна отказаться от выпуска Galaxy Note

А что, если я вам скажу, что Samsung больше не будет выпускать смартфоны серии Galaxy Note? Уверен, что многие из вас расстроятся, ведь достаточное количество пользователей обожают именно эту линейку и не представляют, как бы они купили что-то другое. Тем временем, история линейки подходит ее логическому завершению и компании пора задуматься о том, чтобы полностью от нее отказаться. Пока доказательств того, что решение уже принято, слишком мало, но причин более чем достаточно, и сейчас я хочу рассказать о них. А заодно обсудить с вами, что Samsung должна выпустить вместо этого устройства. Спойлер: ничего…

Нужно ли покупать Galaxy Note

Напомню, что первые устройства Galaxy Note появились еще на заре смартфоностроения и во многом именно они породили шутки в духе ”купил смартфон Samsung — ветер в лицо не дует”. Они были большими и у них было главное, что вело их против течения. Пока весь мир активно старался по заветам Стива Джобса отказаться от стилусов, именно Galaxy Note настаивал на обратном.

Тогда диагональ экрана Galaxy Note составляла 5,3 дюйма при разрешении 1280 на 800 точек. В то время он считался очень большим, но только таким и мог быть смартфон, основной идеей которого было использование стилуса. Это уже был S Pen, который позволял создавать заметки, как в блокноте, и даже делать зарисовки.

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Вот так гаджет и сохранил свою уникальность и самобытность до наших дней, являясь чуть ли не единственным смартфоном, который не просто работал со стилусом, но даже умещал его внутри корпуса, возводя это в ранг отдельной, очень полезной функции.

Сейчас уже пришло время отказываться от такого поведения и выводить модель из линейки смартфонов. Все просто! Многие смартфоны и так могут легко заменить работу стилуса. Современные интерфейсы отлично оптимизированы под работу пальцами и стилус нужен по сути только для рисунков и рукописного текста. Даже если вы это делаете, это не значит, что такая функция нужна большому количеству пользователей.

Нужен ли стилус для смартфона

Кроме этого, не стоит забывать о том, что стилус внутри смартфона занимает слишком много свободного места, которого там и так почти нет. Даже отказ от разъема для наушников в свое время был оправдан, так как это место можно занять другими компонентами. Например, более грамотно распределить платы, обеспечить лучшее охлаждение, поставить более мощный вибромотор или, что лучше всего, увеличить емкость аккумулятора

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А теперь представьте себе, сколько места в корпусе занимает стилус. Кроме того, что он сам по себе отъедает несколько миллиметров от ширины корпуса, он еще и сопровождается механизмом фиксации, а стенки отсека сделаны из пластика, который тоже отнимает место. В общем, сложно придумать что-то, что еще более нерационально использует внутреннее пространство.

Дополнительным стимулом отказаться от отдельной линейки, сохраненной по сути только ради стилуса, является то, что, по слухам, он будет в Samsung Galaxy S21 Ultra. В этом есть смысл, так как не потребует поддержки двух флагманских моделей. Достаточно выпускать несколько основных моделей, потом обновлять их FE-серией и все.

Каким будет Galaxy S21 Ultra

Вот только если Galaxy S21 Ultra будет выпускать только со стилусом, мне кажется решение будет неправильным. Пользователь должен выбирать, нужна ли ему эта функция. Лично я расстроился бы, если бы мне сказали, мол, хочешь топовое устройство, бери как есть. Отдельная версия со стилусом была бы куда более интересной. Даже если бы она называлась Galaxy S21 Note, чтобы сохранить какую-то преемственность, я бы был рад. Пусть это будет просто немного переработанный S21 Ultra, но не отдельный смартфон.

Многие эксперты и аналитики сходятся во мнении, что стилус получат складные смартфоны Samsung. В этом есть смысл, так как на таком экране куда проще рисовать, чем на экране обычного моноблочного смартфона.

Правда, прежде, чем выпускать такую модель, нужно иметь в виду самое главное — она не должна царапаться. Все мы помним, как слабо противостоит царапинам мягкий складной экран Galaxy Fold. Если после каждого ”взмаха пера” на экране будут оставаться следы, едва ли это оценят те, кто купил его за пару тысяч долларов.

Все равно меня будет сложно переубедить, хотя вы можете попробовать это сделать. Я уверен, что от отдельной модели со стилусом надо отказываться. Ее можно сделать ответвлением существующей линейки, но от Note надо уходить. Стилус нужен не всем и тем более не такой. Когда я беру в руки iPad и Apple Pencil или другой планшет с полноценным ”карандашом”, мне удобно им пользоваться, но не этой ”спичкой”, которая вставлена в Galaxy Note.

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Во времена КПК альтернативы не было и надо было обязательно иметь в корпусе стилус, но сейчас это атавизм, от которого пора избавляться. Пришло время принимать решение, Samsung! Сейчас самое время отказаться от прошлого и идти вперед. Если вы уже приняли это решение — вы молодцы.