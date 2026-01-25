Почему Samsung и Apple не смогли создать крутой тонкий смартфон

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Когда смотришь на характеристики некоторых смартфонов, невольно задаешься вопросом: почему крупнейшие производители не могут повторить подобное? HONOR Magic 8 Pro Air — яркий пример того, как можно объединить компактность, легкость и мощную начинку в одном устройстве. Такое не получилось ни у кого из признанных лидеров и по-настоящему крупных компаний, вроде Apple и Samsung. Примерно также хорошо получилось только у HUAWEI, в состав которой буквально несколько лет назад входила HONOR. Вот и давайте поймем почему гранды не смогли, а относительно небольшие китайские компании смогли.

Почему Samsung и Apple не смогли создать крутой тонкий смартфон. Apple не смогла, но кое-кто смог. Фото.

Apple не смогла, но кое-кто смог.

Тонкий смартфон и батареей на 5500 мАч

Этот смартфон почти такой же тонкий, как iPhone Air, и весит всего 155 граммов — даже легче «воздушного» айфона. При этом на задней панели расположены три полноценные камеры, есть стереодинамики и, что особенно впечатляет, аккумулятор емкостью 5500 мАч на основе кремний-углеродной технологии. Это более чем вдвое больше, чем у iPhone Air, и примерно на 50% больше, чем у Galaxy S25 Edge.

Такие характеристики заставляют задуматься: почему Samsung и Apple не могут предложить подобное решение в своих тонких флагманах? HONOR и HUAWEI доказывают, что технологически это вполне возможно.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Характеристики HONOR Magic 8 Pro Air

HONOR Magic 8 Pro Air выделяется не только толщиной корпуса. Его 6,3-дюймовый экран меньше, чем 6,7-дюймовый у Galaxy S25 Edge и 6,5-дюймовый у iPhone Air. Это делает смартфон более компактным по высоте и ширине, превращая его в одного из лучших претендентов на звание лучшего компактного телефона 2026 года.

Размер дисплея соответствует обычному iPhone 17, но HONOR весит на 20 граммов меньше и тоньше на 30%: всего 6,1 мм против 8 мм у айфона. В комплекте идет специальный чехол, который не полностью обхватывает корпус, оставляя боковые грани открытыми и тактильно не добавляя лишней толщины.

Характеристики HONOR Magic 8 Pro Air. Куда же без оранжевого цвета?.. Фото.

Куда же без оранжевого цвета?..

Корпус выполнен не из премиального титана, как у iPhone Air, но прочная рама и тонкая стеклянная задняя панель обеспечивают надежность конструкции. На презентации HONOR продемонстрировала прочность устройства необычным способом: танцоры выступали на сцене, которая опиралась на смартфоны Magic 8 Pro Air.

HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала.

Три камеры в тонком смартфоне

Пожалуй, самое впечатляющее достижение — размещение трех полноценных камер в столь тонком корпусе. В то время как Apple и Samsung в своих тонких моделях ограничиваются одной и двумя камерами соответственно, HONOR предлагает широкоугольный, ультраширокоугольный и телеобъектив.

Основная камера оснащена сенсором размером 1/1,3 дюйма — таким же, как в iPhone Pro Max или Galaxy Ultra. Телеобъектив с 3,2-кратным увеличением подходит не только для съемки на расстоянии, но и для портретов. Есть даже отдельная кнопка камеры, аналогичная той, что появилась на новых айфонах.

Три камеры в тонком смартфоне. Ну как так можно, Apple? Всего одна камера? Фото.

Ну как так можно, Apple? Всего одна камера?

Создать тонкий и легкий смартфон не так сложно, но сделать это без ущерба для автономности — настоящий вызов. HONOR справилась с этой задачей блестяще. Батарея на 5500 мАч на 75% больше, чем у iPhone Air — показатель, который для Apple выглядит откровенно слабым.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

И это при наличии слота для физической SIM-карты! Впечатляет также скорость зарядки: проводная на 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Единственный недостаток — медленная скорость передачи данных через USB 2.0, но та же проблема есть и у iPhone Air.

HONOR Magic 8 Pro Air вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, это впечатляющее инженерное достижение: сверхтонкий корпус, батарея на 5500 мАч и тройная камера. С другой — разочарование в возможностях Apple и Samsung становится очевидным. Смартфон HONOR не просто немного лучше конкурентов — его аппаратная часть опережает их на несколько лет вперед.

Вот и думайте, почему Apple со всеми ее возможностями не может сделать iPhone лучше. Заодно перестает быть загадкой (для многих этой ей и было), почему его тонкая версия провалилась в продажах и, по слухам, постепенно снимается с производства.

Теги
Новости по теме
OPPO решила уничтожить OnePlus. Таких смартфонов, как раньше, больше не будет
Это новые Galaxy S26 и S26 Ultra. Вот такими будут флагманы Samsung 2026 года
Samsung выпустила новый Galaxy A07 5G с большой батареей. Говорят, он круче бюджеток Xiaomi
Лонгриды для вас
Почему емкость батареи больше не главное для смартфонов

В 2025 году автономность смартфона определяется не только емкостью батареи в миллиампер-часах. Благодаря новым технологиям, таким как кремний-углеродные аккумуляторы, китайские производители преодолели барьер в 5000 мАч. Xiaomi 17 Pro Max получил батарею на 7500 мАч, а iQOO 15, OnePlus 15 и модели Realme GT достигли отметки в 7000 мАч. Однако большая емкость не гарантирует длительную работу. На автономность влияют эффективность энергопотребления, тип дисплея, оптимизация программного обеспечения, управление температурным режимом и обработка сетевых соединений. При этом, бюджетный смартфон с батареей 5000 мАч может работать дольше флагмана с 7000 мАч. А вот это действительно важно.

Читать далее
Какие бывают смартфоны vivo, и чем они отличаются

После успеха серии X300 на международном рынке, смартфоны vivo вновь привлекли к себе внимание. Гики получили очередное подтверждение, что в свое время сделали правильный выбор, а обыватели наконец-то присмотрелись к некогда неизвестному для себя бренду. Но vivo — это не только X-серия. Китайская компания выпускает множество других моделей, которые могут подойти потенциальному покупателю намного лучше, чем дорогие флагманы бренда. Рассказываем, какие vivo существуют, и почему они говорят.

Читать далее
Смартфоны POCO резко обвалились в цене. Из-за нового курса доллара они подешевели в 2-3 раза

Главная экономическая новость последних дней, которая оказывает прямое влияние на рынок смартфонов, — внезапное падение курса доллара по отношению к рублю. 15 октября 2025 года ЦБ РФ установил курс $1 = 78.84 ₽, то есть впервые с июля американская валюта опустилась ниже 79 рублей. Увы, из-за крупных закупок по старым правилам отечественная розница никак не отреагировала на рыночные изменения. Зато AliExpress моментально опустил внутренний курс, благодаря чему некоторые смартфоны POCO подешевели в 3 раза!

Читать далее
Новости партнеров
Держатели Биткоина впервые за два года начали массово фиксировать убытки. Стоит ли беспокоиться?
Держатели Биткоина впервые за два года начали массово фиксировать убытки. Стоит ли беспокоиться?
Почему бешенство убивает почти в 100% случаев и как им заражаются
Почему бешенство убивает почти в 100% случаев и как им заражаются
Apple Music занимает много памяти на iPhone? Включите эту скрытую функцию и освободите место на смартфоне
Apple Music занимает много памяти на iPhone? Включите эту скрытую функцию и освободите место на смартфоне