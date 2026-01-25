Почему Samsung и Apple не смогли создать крутой тонкий смартфон

Когда смотришь на характеристики некоторых смартфонов, невольно задаешься вопросом: почему крупнейшие производители не могут повторить подобное? HONOR Magic 8 Pro Air — яркий пример того, как можно объединить компактность, легкость и мощную начинку в одном устройстве. Такое не получилось ни у кого из признанных лидеров и по-настоящему крупных компаний, вроде Apple и Samsung. Примерно также хорошо получилось только у HUAWEI, в состав которой буквально несколько лет назад входила HONOR. Вот и давайте поймем почему гранды не смогли, а относительно небольшие китайские компании смогли.

Тонкий смартфон и батареей на 5500 мАч

Этот смартфон почти такой же тонкий, как iPhone Air, и весит всего 155 граммов — даже легче «воздушного» айфона. При этом на задней панели расположены три полноценные камеры, есть стереодинамики и, что особенно впечатляет, аккумулятор емкостью 5500 мАч на основе кремний-углеродной технологии. Это более чем вдвое больше, чем у iPhone Air, и примерно на 50% больше, чем у Galaxy S25 Edge.

Такие характеристики заставляют задуматься: почему Samsung и Apple не могут предложить подобное решение в своих тонких флагманах? HONOR и HUAWEI доказывают, что технологически это вполне возможно.

Характеристики HONOR Magic 8 Pro Air

HONOR Magic 8 Pro Air выделяется не только толщиной корпуса. Его 6,3-дюймовый экран меньше, чем 6,7-дюймовый у Galaxy S25 Edge и 6,5-дюймовый у iPhone Air. Это делает смартфон более компактным по высоте и ширине, превращая его в одного из лучших претендентов на звание лучшего компактного телефона 2026 года.

Размер дисплея соответствует обычному iPhone 17, но HONOR весит на 20 граммов меньше и тоньше на 30%: всего 6,1 мм против 8 мм у айфона. В комплекте идет специальный чехол, который не полностью обхватывает корпус, оставляя боковые грани открытыми и тактильно не добавляя лишней толщины.

Корпус выполнен не из премиального титана, как у iPhone Air, но прочная рама и тонкая стеклянная задняя панель обеспечивают надежность конструкции. На презентации HONOR продемонстрировала прочность устройства необычным способом: танцоры выступали на сцене, которая опиралась на смартфоны Magic 8 Pro Air.

HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала.

Три камеры в тонком смартфоне

Пожалуй, самое впечатляющее достижение — размещение трех полноценных камер в столь тонком корпусе. В то время как Apple и Samsung в своих тонких моделях ограничиваются одной и двумя камерами соответственно, HONOR предлагает широкоугольный, ультраширокоугольный и телеобъектив.

Основная камера оснащена сенсором размером 1/1,3 дюйма — таким же, как в iPhone Pro Max или Galaxy Ultra. Телеобъектив с 3,2-кратным увеличением подходит не только для съемки на расстоянии, но и для портретов. Есть даже отдельная кнопка камеры, аналогичная той, что появилась на новых айфонах.

Создать тонкий и легкий смартфон не так сложно, но сделать это без ущерба для автономности — настоящий вызов. HONOR справилась с этой задачей блестяще. Батарея на 5500 мАч на 75% больше, чем у iPhone Air — показатель, который для Apple выглядит откровенно слабым.

И это при наличии слота для физической SIM-карты! Впечатляет также скорость зарядки: проводная на 80 Вт и беспроводная на 50 Вт. Единственный недостаток — медленная скорость передачи данных через USB 2.0, но та же проблема есть и у iPhone Air.

HONOR Magic 8 Pro Air вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, это впечатляющее инженерное достижение: сверхтонкий корпус, батарея на 5500 мАч и тройная камера. С другой — разочарование в возможностях Apple и Samsung становится очевидным. Смартфон HONOR не просто немного лучше конкурентов — его аппаратная часть опережает их на несколько лет вперед.

Вот и думайте, почему Apple со всеми ее возможностями не может сделать iPhone лучше. Заодно перестает быть загадкой (для многих этой ей и было), почему его тонкая версия провалилась в продажах и, по слухам, постепенно снимается с производства.