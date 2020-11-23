Почему Samsung и другие только выиграют, если откажутся от некоторых флагманов

Флагманские линейки смарфтонов, которые в свое время вызывали интерес почти у всех пользователей, теперь у многих вызывают только негатив. В первую очередь из-за того, что улучшения слишком незначительные, а цены растут очень быстро. Да еще и флагманский модельный ряд становится таким, что в нем может запутаться даже преданный фанат бренда. Одна линейка, другая, третья, да еще и в каждой по несколько устройств. Особенно в этом ”преуспели” Samsung и Huawei. Что-то им надо с этим делать. С Huawei все понятно, она сама собой оптимизирует свой модельный ряд, чтобы выжить, а Samsung, которая сейчас на коне, надо принимать непопулярные решения, чтобы все было хорошо. Но именно сейчас отказ от некоторых популярных моделей может стать больше благом, чем провалом.

Откажется ли Samsung от Galaxy Note

Я уже рассказывал, что считаю отказ от Galaxy Note 21 (или Note 30) самым правильным решением, которое южнокорейская компания может принять за последние несколько лет. Кроме того, что из такой концепции уже больше ничего нельзя выжать, особенно в рамках отдельной модели, она еще и путает людей.

Сложно отрицать то, что на рынке Android-устройств выпускать топовые модели как можно чаще куда важнее, чем если ты делаешь iPhone. Смартфоны от Apple ”варятся в своем соку” и любители марки привыкли к годичному циклу обновления, а перебежчики с Android все равно найдут момент, если захотят. С Android ситуация иная, и условный Вася, который захочет обновить смартфон, пойдет в магазин, например, в октябре и купит более новый Galaxy Note 20, а не ”устаревший” Galaxy S20. Хотя, последний даже лучше.

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Кто первый откажется от этой практики, тот привлечет внимание к ситуации и заставит других производителей поступить так же. Именно поэтому сейчас лучшее время для Samsung объединить Note 21 с S21, выпустив, например, Galaxy S21 Note или другой смартфон со стилусом для совсем ярых фанатов такого способа управления. И такие слухи сейчас действительно есть.

Смартфоны стали продаваться хуже

Доказательством того, что Samsung надо что-то делать с серией Note, является сокращение объемов производства (70% от первоначальной цели, ожидаемой в октябре 2020 года). Конечно, свою роль сыграла и пандемия, но даже в таких условиях падение слишком значительное, чтобы его игнорировать.

Для любого производителя увеличение основной флагманской линейки не будет проблемой. Они и так большие, ведь некоторые уже достигают четырех моделей. Даже все та же Apple в этом году представила четыре новых iPhone. Учитывая скорость развития технологий, за год мало что изменится, и их можно спокойно продавать до следующего дежурного обновления модельного ряда.

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Только представьте, как сейчас выглядит предложение Samsung по флагманским моделям. Покупателю приходится выбирать между тремя Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra и S20 FE, двумя Galaxy Note 20, Note 20 Ultra или Galaxy Z Flip и Z Fold 2. Это огромное количество устройств, каждое их которых можно назвать флагманом, и все они актуальные. При том, что флагман по определению должен быть только один.

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Складные смартфоны трогать не будем. Это отдельная история и их сложно сравнивать с классическими. Но если говорить о Galaxy S и Galaxy Note, то эти две линейки слишком схожи, чтобы сосуществовать. Особенно учитывая, что Note по всему хуже S, и его преимущество, если оно вообще есть, только в стилусе. Самый простой пример — у S20 есть экран 120 ГЦ и стеклянный корпус, а у Note 20 — только 60 ГЦ и пластиковый корпус.

Ни один производитель не будет запускать линейку, если не будет до конца уверен в том, что она будет продаваться. Вот только Note запустили уже давно и тогда в нем был смысл, теперь же эти смартфоны просто устарели. В нем больше нет такой необходимости, как в фотоаппаратах-мыльницах, плеере iPod и автомобильной магнитоле с ручкой, которую можно унести целиком.

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Какими будут телефоны Samsung Galaxy S21

Так что я не думаю, что потенциальное решение Samsung интегрировать S-Pen в следующий Galaxy S21, фактически сделав Galaxy Note 20 устаревшим, является прямым следствием отказа от Galaxy Note 21. Если Samsung решит это сделать, такой шаг будет не просто логичным, но и стратегически правильным. Конечно, у нас нет точных цифр, чтобы понимать, сколько компания на нем зарабатывает, но предположить мы можем. В условиях пандемии, конкуренции, малой актуальности и высокой цены вряд ли экономическая выгода такая же высокая, как раньше.

Просто линейка Galaxy Note подошла к концу. Samsung, безусловно, неоднократно рассматривала возможность объединения линейки Galaxy S и Note, и это могло случиться много лет назад, но не случилось. Производитель не может быть обвинен в том, что он не ожидал холодного приема его линейки Galaxy Note 20. Просто время такое и надо что-то решать.

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Этот относительный провал был необходим, чтобы дать толчок решению, которое долгое время обсуждалось внутри Samsung. Galaxy Note 20 не является причиной гипотетического отказа Samsung от этой линейки. Это может быть триггер, последний сигнал тревоги или даже кульминация того процесса, который длился годами.

Но что более важно, это будет хорошей новостью для нас, потребителей. Каталог Samsung был бы намного более ясным и менее запутанным, если бы производитель решил обрезать лишние ветви. Все мы знаем, что иногда надо разрушить, чтобы построить.