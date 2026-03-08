Почему Samsung отказалась от Galaxy S26 Pro

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Samsung Galaxy S26 наконец представлен. У него уже нашли серьезные недостатки, которые признала сама Samsung. Но есть еще один вопрос, который не дает покоя поклонникам бренда. Компактный флагман получил новый чип, чуть больший экран и батарею, но по сути остался тем же телефоном, что и год назад. На этом фоне особенно остро ощущается потеря, то, что компания отменила Galaxy S26 Pro — смартфон, который мог бы изменить правила игры в сегменте компактных флагманов. Давайте разберемся, почему так получилось, и стоит ли сильно из-за этого расстраиваться.

Почему Samsung отказалась от Galaxy S26 Pro. Этот смартфон хороший, но с нюансами. Фото.

Этот смартфон хороший, но с нюансами.

Каким мог быть Galaxy S26 Pro

Прошлым летом слухи о линейке Galaxy S26 рисовали совершенно иную картину. Предполагалось, что Samsung выпустит сразу три модели: S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. В итоге до прилавков добрался лишь один из них. Pro-версия так и не вышла, хотя именно она вызывала наибольший интерес у аудитории.

Поклонники Samsung давно просят о чём-то подобном: компактный флагман мощнее стандартной модели, но без громоздких размеров Ultra. Идеальный вариант выглядел бы примерно так — экран 6,3 дюйма, основная камера 200 МП, сверхширик 50 МП и телефото 50 МП с пятикратным зумом. Телефон, которым удобно пользоваться одной рукой и который не оттягивает карман.

S Pen можно было убрать — он всё равно едва ли поместился бы в корпусе такого размера, а его отсутствие позволило бы сохранить уникальность Ultra. Объектив с трёхкратным зумом тоже не жаль: он давно устарел даже на флагманских моделях и не добавляет реальной ценности. В итоге, получился бы по-настоящему продуманный конкурент iPhone 17 Pro или Pixel 10 Pro — именно то, чего так не хватает в модельном ряду Samsung.

Каким мог быть Galaxy S26 Pro. iPhone 17 Pro хорошо конкурирует с линейкой Samsung Galaxy. Изображение: cnet.com. Фото.

iPhone 17 Pro хорошо конкурирует с линейкой Samsung Galaxy. Изображение: cnet.com

Стоит ли покупать Galaxy S26

Реальность оказалась куда прозаичнее. Galaxy S26 — это Galaxy S25 с новым процессором, немного увеличенными экраном и батареей, а также с бо́льшим базовым объёмом памяти. А значит покупать его не стоит, если у вас есть прошлогодняя модель. А если год назад вы хотели купить Galaxy S25, но он вам показался не достаточно иновационным, то в этом году покупать примерно то же самое просто нет смысла. Конечно, если это не та ситуация, в которой вы фанат Samsung и надо обязательно купить новый телефон. Но в этом случае, лучше посмотреть на прошлогоднюю модель, учитывая как Samsung изменила цены на свои смартфоны.

В любом случае, назвать новый смартфон полноценным обновлением довольно сложно. Задние камеры Galaxy S26 идентичны тем, что стояли в Galaxy S22 ещё в 2022 году. Три года без изменений в одном из ключевых компонентов флагмана звучит как издевательство над фанатами марки.

Конечно, камеры сами по себе неплохи, но стоит сравнить их с конкурентами в том же ценовом диапазоне — и картина становится менее радужной. Особенно заметна задержка затвора, которая преследует все смартфоны Samsung и портит впечатление от съёмки динамичных сцен.

Galaxy S26 — не плохой телефон. Он быстрый, лёгкий, с хорошим экраном и поддержкой Galaxy AI. Многим он понравится, и это понятно. Но хвалить что-то не значит закрывать глаза на недостатки. Главный из них — цена выше прошлогодней при минимальных реальных улучшениях.

Стоит ли покупать Galaxy S26. Одного только экрана с функцией затемнения не хватает для звания лучшего телефона. Фото.

Одного только экрана с функцией затемнения не хватает для звания лучшего телефона.

Почему Samsung должна была выпустить S26 Pro

Отмена Galaxy S26 Pro — симптом более глубокой проблемы. Samsung годами движется по накатанной колее, предлагая два полюса: бюджетный стандарт и дорогой Ultra. Пространство между ними остаётся незаполненным, и конкуренты активно этим пользуются.

Apple и Google давно предлагают Pro-модели именно в компактном сегменте — телефоны с топовыми камерами, не требующие жертв в виде размера и веса. Samsung имела шанс составить им прямую конкуренцию, но отступила. Причины могут быть разными: проблемы с компонентами, логистические сложности, стратегические просчёты. Но для покупателя это не имеет значения.

В итоге те, кто хотел компактный флагман с выдающимися камерами, снова остались ни с чем. Galaxy S26 — достойный выбор для тех, кто не ждал ничего особенного. Но рынок не стоит на месте, и Samsung рискует потерять аудиторию, которая хочет большего от небольшого устройства. Пока конкуренты наращивают преимущество в камерах и разнообразии линеек, Samsung продолжает топтаться на месте — и это уже не просто разочарование, а тревожная тенденция.

Теги
Новости по теме
Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление?
Сколько будут стоить смартфоны Galaxy S26 в России
One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy
Лонгриды для вас
Что означает версия памяти UFS в смартфоне. Какая она должна быть и почему это важно

Память UFS (Universal Flash Storage), проще говоря, встроенная память — это не просто место для хранения приложений и фотографий, а важнейший компонент, напрямую влияющий на быстродействие смартфона. За последние годы стандарт прошёл путь от относительно медленного UFS 2.0 до сверхбыстрого UFS 4.0 и даже новейшего UFS 4.1, каждое поколение которого кратно увеличивало производительность. Но мало кто обращает на это внимание, хотя именно это показатель влияет на скорость работы смартфона. Это важно не только для сохранения фотографий и передачи данных, но и для ускорения запуска приложений.

Читать далее
Сколько будут стоить Galaxy S26? Свежие слухи точно поднимут вам настроение

Пока смартфоны с каждым днем и каждой новостью о дефиците комплектующих становятся только дороже, Samsung, похоже, решила сыграть против тренда. Если верить свежим слухам, новая линейка Galaxy S26 может сохранить прошлогодние цены. Для многих это звучит почти как праздничный сюрприз.

Читать далее
Galaxy S26 Ultra показали до презентации: как работает экран с защитой от подсматривания и что не так со стилусом S Pen

До официальной презентации серии Galaxy S26 остаются считанные дни, но один блогер уже успел купить Galaxy S26 Ultra в Дубае и показать устройство вживую в социальной сети X. В интернете появились реальные фотографии смартфона, включая демонстрацию работы новой функции Privacy Display, слегка обновлённый дизайн и интересные детали по стилусу S Pen.

Читать далее
Новости партнеров
Какие цветы дольше всего стоят в вазе и почему одни букеты вянут за два дня
Какие цветы дольше всего стоят в вазе и почему одни букеты вянут за два дня