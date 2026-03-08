Почему Samsung отказалась от Galaxy S26 Pro

Samsung Galaxy S26 наконец представлен. У него уже нашли серьезные недостатки, которые признала сама Samsung. Но есть еще один вопрос, который не дает покоя поклонникам бренда. Компактный флагман получил новый чип, чуть больший экран и батарею, но по сути остался тем же телефоном, что и год назад. На этом фоне особенно остро ощущается потеря, то, что компания отменила Galaxy S26 Pro — смартфон, который мог бы изменить правила игры в сегменте компактных флагманов. Давайте разберемся, почему так получилось, и стоит ли сильно из-за этого расстраиваться.

Каким мог быть Galaxy S26 Pro

Прошлым летом слухи о линейке Galaxy S26 рисовали совершенно иную картину. Предполагалось, что Samsung выпустит сразу три модели: S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. В итоге до прилавков добрался лишь один из них. Pro-версия так и не вышла, хотя именно она вызывала наибольший интерес у аудитории.

Поклонники Samsung давно просят о чём-то подобном: компактный флагман мощнее стандартной модели, но без громоздких размеров Ultra. Идеальный вариант выглядел бы примерно так — экран 6,3 дюйма, основная камера 200 МП, сверхширик 50 МП и телефото 50 МП с пятикратным зумом. Телефон, которым удобно пользоваться одной рукой и который не оттягивает карман.

S Pen можно было убрать — он всё равно едва ли поместился бы в корпусе такого размера, а его отсутствие позволило бы сохранить уникальность Ultra. Объектив с трёхкратным зумом тоже не жаль: он давно устарел даже на флагманских моделях и не добавляет реальной ценности. В итоге, получился бы по-настоящему продуманный конкурент iPhone 17 Pro или Pixel 10 Pro — именно то, чего так не хватает в модельном ряду Samsung.

Стоит ли покупать Galaxy S26

Реальность оказалась куда прозаичнее. Galaxy S26 — это Galaxy S25 с новым процессором, немного увеличенными экраном и батареей, а также с бо́льшим базовым объёмом памяти. А значит покупать его не стоит, если у вас есть прошлогодняя модель. А если год назад вы хотели купить Galaxy S25, но он вам показался не достаточно иновационным, то в этом году покупать примерно то же самое просто нет смысла. Конечно, если это не та ситуация, в которой вы фанат Samsung и надо обязательно купить новый телефон. Но в этом случае, лучше посмотреть на прошлогоднюю модель, учитывая как Samsung изменила цены на свои смартфоны.

В любом случае, назвать новый смартфон полноценным обновлением довольно сложно. Задние камеры Galaxy S26 идентичны тем, что стояли в Galaxy S22 ещё в 2022 году. Три года без изменений в одном из ключевых компонентов флагмана звучит как издевательство над фанатами марки.

Конечно, камеры сами по себе неплохи, но стоит сравнить их с конкурентами в том же ценовом диапазоне — и картина становится менее радужной. Особенно заметна задержка затвора, которая преследует все смартфоны Samsung и портит впечатление от съёмки динамичных сцен.

Galaxy S26 — не плохой телефон. Он быстрый, лёгкий, с хорошим экраном и поддержкой Galaxy AI. Многим он понравится, и это понятно. Но хвалить что-то не значит закрывать глаза на недостатки. Главный из них — цена выше прошлогодней при минимальных реальных улучшениях.

Почему Samsung должна была выпустить S26 Pro

Отмена Galaxy S26 Pro — симптом более глубокой проблемы. Samsung годами движется по накатанной колее, предлагая два полюса: бюджетный стандарт и дорогой Ultra. Пространство между ними остаётся незаполненным, и конкуренты активно этим пользуются.

Apple и Google давно предлагают Pro-модели именно в компактном сегменте — телефоны с топовыми камерами, не требующие жертв в виде размера и веса. Samsung имела шанс составить им прямую конкуренцию, но отступила. Причины могут быть разными: проблемы с компонентами, логистические сложности, стратегические просчёты. Но для покупателя это не имеет значения.

В итоге те, кто хотел компактный флагман с выдающимися камерами, снова остались ни с чем. Galaxy S26 — достойный выбор для тех, кто не ждал ничего особенного. Но рынок не стоит на месте, и Samsung рискует потерять аудиторию, которая хочет большего от небольшого устройства. Пока конкуренты наращивают преимущество в камерах и разнообразии линеек, Samsung продолжает топтаться на месте — и это уже не просто разочарование, а тревожная тенденция.