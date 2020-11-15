Почему США захотели, чтобы смартфоны Huawei работали на процессорах Qualcomm

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что недавно Huawei лишилась возможности выпускать свои собственные процессоры, Qualcomm согласилась начать поставлять ей фирменные чипы. На самом деле слухи о сотрудничестве двух компаний ходили уже очень давно, однако поверить в них на фоне ужесточения американских санкций было довольно сложно. Однако теперь Qualcomm – очевидно, получив соответствующее разрешение с самого верху, — решилась сделать официальное признание и таки подтвердила информацию о заключении соглашения с Huawei.

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Сам факт того, что Qualcomm теперь будет поставлять свои процессоры для смартфонов Huawei, практически ничего не значит без предыстории. Поэтому считаю нужным заострить ваше внимание на том, что этому соглашению предшествовали довольно знаковые для отрасли события. А именно ужесточение санкций США, но не в отношении Huawei, а в отношении компаний, которые с ней сотрудничают.

Процессоры Qualcomm на Huawei

Процессоры Huawei

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В результате завод TSMC, который отвечал за производство чипов Kirin, лишился этого права под угрозой экономической блокады. Это событие убедило всех в том, что США просто хотят утопить Huawei и вывести её с рынка. Такое желание было вполне логичным и оправданным, учитывая, что американцы и китайцы находятся в состоянии торговой войны.

Значит, чтобы Qualcomm согласилась на сотрудничество с Huawei, ей было нужно получить благословение Министерства торговли, которое и является оператором всех санкций. Но не странно ли, что ведомство одной рукой даёт, а другой – отбирает? Честно говоря, очень странно, но только для тех, кто вообще не рубит в политике и экономике. А, между тем, эти сферы общественной жизни в данной ситуации сыграли первостепенное значение.

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Не буду ходить вокруг, да около, а скажу сразу. Смотрите: занимаясь производством собственных процессоров, Huawei не приносила США ни копейки. Ведь архитектура ARM, на базе которой строились чипы, принадлежит британской компании, TSMC является тайваньской, Huawei – китайской и так далее. В общем, США в этом водовороте денег были за бортом. Теперь же, запретив Huawei делать своё и вынудив её закупать «камни» у Qualcomm, США начнут получать деньги.

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Ведь Qualcomm – до мозга костей американская компания, у которой даже часть производства находится на территории США. Как следствие, все деньги, которые Huawei заплатит за процессоры, будут облагаться американскими налогами. А ведь помимо собственно чипов, Qualcomm предстоит начать продавать Huawei ещё и модемы. Неважно, будут ли это LTE- или 5G-совместимые решения (скорее всё-таки последние), китайцы всё равно за них заплатят и тем самым тоже принесут в американскую казну деньги.

Но что может быть важнее денег? Пожалуй, только влияние. Ведь, подсадив Huawei на американские процессоры, США смогут установить контроль над китайской компанией. В результате чипы Snapdragon станут своего рода ниточками кукловода, за которые можно будет дёргать и под угрозой остановки поставок вынуждать Huawei принимать те решения, которые угодны американскому правительству.

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Хорошо ли это? Очевидно, что для нас, как для потребителей, в этом нет ничего хорошего. Всё-таки, если процессоры Kirin, которые во многом превосходили решения Qualcomm, больше никогда не появятся на рынке, это если не убьёт, то по крайней мере серьёзно покалечит конкуренцию. Но в текущей парадигме у Huawei банально нет другого выхода, кроме как подчиниться. Даже если у неё есть запасной план, очень важно держать его в тайне до момента готовности реализовать.

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