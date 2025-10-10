Почему уже пора прекратить спорить о том, что лучше: iPhone или Android-смартфоны

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Споры между сторонниками Android и iOS давно превратились из здоровой дискуссии в бесконечное выяснение отношений. Каждое новое обновление операционной системы встречается не интересом, а обвинениями в копировании и попытками доказать превосходство одной платформы над другой. Но разве не пора остановиться и признать очевидное?

Почему уже пора прекратить спорить о том, что лучше: iPhone или Android-смартфоны. Пора прекращать споры о смартфонах. Они все хорошие. Фото.

Пора прекращать споры о смартфонах. Они все хорошие.

Качество сборки современных флагманов

Современные смартфоны обеих платформ достигли такого уровня развития, что сравнивать их становится просто бессмысленно. Обе системы заимствуют лучшие идеи друг у друга, и это делает индустрию сильнее. Вместо того чтобы радоваться прогрессу, пользователи продолжают спорить о том, кто был первым и чья реализация лучше.

Apple годами задавала стандарт качества сборки в индустрии смартфонов. Каждый iPhone отличался надежностью и премиальными материалами, даже если внешне модели менялись незначительно от поколения к поколению. Это не было проблемой, ведь когда продукт уже близок к совершенству, радикальные изменения не требуются.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Когда Google представила Pixel 9 с улучшенным качеством сборки, соответствующим уровню Apple, это не стало актом копирования, а стало шагом вперед для всей индустрии. Компания подняла планку собственного производства, не пытаясь при этом принизить достижения конкурента. Да, некоторые решения похожи, но разве это плохо, если в результате потребители получают более качественные устройства?

Проблема в том, что незначительные обновления автоматически воспринимаются как недостаток. Но это справедливо только для тех, кто меняет телефон каждый год. Для обычного пользователя, который обновляется раз в три-четыре года, переход с Pixel 6 на Pixel 10 – это революция. Изменилось все: дизайн, эргономика, камера, производительность. И это происходит без необходимости критиковать iPhone.

Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi.

Яркий пример бессмысленности споров – сравнение iPhone Air и Galaxy S25 Edge. Оба смартфона тонкие, привлекательные, выполнены из титана. Они как две стороны одной медали. Поклонники Samsung говорят о двойной камере и слоте для SIM-карты, поклонники iPhone указывают на меньшую толщину и удобство скругленного корпуса. Но это не делает один телефон плохим, а другой хорошим – они просто разные.

Качество сборки современных флагманов. Это два самых тонких смартфона современности и они оба достойны внимания. Изображение: DGL.RU. Фото.

Это два самых тонких смартфона современности и они оба достойны внимания. Изображение: DGL.RU

Заимствование функций между iOS и Android

Главное, что изматывает в этих спорах – убеждение, что каждая функция должна принадлежать кому-то одному. Любое нововведение обязательно объявляется чьей-то идеей, которую якобы украли. Но давайте признаем, что сильная iOS делает Android лучше, и наоборот.

Когда iOS наконец получила цветные иконки и возможность размещать приложения в любом месте на экране, пользователи Android начали злорадствовать, мол, у них это было всегда. Какое это имеет значение? В том же ключе, когда Android-смартфоны получили продвинутую разблокировку по лицу, владельцы iPhone напоминали о превосходстве Face ID, забывая о Dynamic Island, для которого требуется все это оборудование.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Действительно ли важно, какая платформа получает функцию первой, если со временем она появится и у другой? Вряд ли. Новые возможности обеих систем заслуживают признания, а не становиться поводом для очередного раунда споров ради виртуальных баллов в интернете.

Android и iOS сегодня похожи как никогда раньше, и это замечательно. Конкуренция толкает обе платформы вперед, заставляя разработчиков не останавливаться на достигнутом. Не нужно любить iOS больше, чем Android, или наоборот. Достаточно того, что обе операционные системы держат друг друга в тонусе, постоянно совершенствуясь.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Если бы все делали одинаковые вещи и любили одно и то же, жизнь стала бы скучной. Различия между платформами – это не повод для конфликта, а возможность выбора. Каждый находит то, что подходит именно ему, и это правильно.

Теги
Новости по теме
Перископ на стероидах: как снимает топовый камерофон OPPO Find X9 Pro
Зачем Xiaomi 17 нужен второй экран сзади
Скоро появятся классные смартфоны с IPS-экранами. Решена их главная проблема
Лонгриды для вас
Правда ли, что в России массово продают телефоны с вирусами, которые воруют деньги с карт

"Лаборатория Касперского" бьет тревогу: в России массово продают смартфоны с вирусами, которые вшиты прямо в операционную систему. За счет таких ухищрений мошенники в лучшем случае получают доступ ко всем данным, в худшем - воруют криптовалюту и деньги с карты. Эксперты говорят, что самое ужасное в ситуации - распознать взлом телефона практически нереально, а поддельные устройства продают прямо на маркетплейсах. Так ли все плохо?

Читать далее
Как должны измениться китайские смартфоны, чтобы их полюбили фанаты Apple

Многие владельцы Android-смартфонов считают представителей противоположного лагеря недалекими людьми. Мол, это ж насколько глупым человеком надо быть, чтобы покупать за 100K+ устройство, на которое почти невозможно поставить приложение СберБанка, а для оплаты товаров в магазине нужно лепить на спинку неказистый стикер. «Понты, только и всего», — считает хозяин какого-нибудь POCO M6 Pro. Но сегодня китайские смартфоны зачастую стоят больше айфонов, а имиджевым устройством все равно остается именно iPhone. И никакой HUAWEI Mate XT за 300 тысяч или Xiaomi 15 Ultra за 150K не станет вожделенным для действующего обладателя iPhone 14. Почему? Неужели владельцам техники Apple настолько запудрили мозги?

Читать далее
HUAWEI представила серию смартфонов Pura 80. Почему вы захотите его купить

Сегодня, 10 июля 2025 года компания Huawei официально анонсировала в Дубае новую флагманскую линейку смартфонов — серию HUAWEI Pura 80. Новинки пришли на смену серии P и ориентированы на пользователей, которым важны современные возможности мобильной фотографии, дизайн и интеграция интеллектуальных функций. Мы смогли пробраться на презентацию и познакомиться с ними лично. Они действительно выглядят очень интересно, но и без недостатков тоже не обошлось.

Читать далее
Новости партнеров
Бывший руководитель BitMEX рассказал, почему четырёхлетние циклы в криптовалютах уже точно неактуальны
Бывший руководитель BitMEX рассказал, почему четырёхлетние циклы в криптовалютах уже точно неактуальны
Советы по iOS 26: как оставить звук в наушниках при подключении iPhone к автомобилю или колонкам
Советы по iOS 26: как оставить звук в наушниках при подключении iPhone к автомобилю или колонкам
За последние 24 года Земля стала темнее, и это тревожный сигнал
За последние 24 года Земля стала темнее, и это тревожный сигнал