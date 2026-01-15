Почему ваш следующий смартфон будет стоить дороже?

Рынок смартфонов в последние годы живет по простому правилу: каждый новый сезон нам дают чуть больше памяти, чуть мощнее процессор, чуть ярче экран, а цена в среднем держится на привычном уровне. И если что-то дорожало, то только по мелочи, потому что производителям удавалось компенсировать это удешевлением компонентов. Но, похоже, этот привычный уклад уже исчерпал себя.

Поводом для пересмотра наших привычек становится не жадность брендов и не маркетинг, а простая экономика: память и накопители дорожают, и это бьет по себестоимости так, что производители начинают вслух говорить о повышении цен. Потому что выбор неприятный: либо поднимать стоимость смартфонов, либо резать характеристики. Примерно так ситуацию описывает Карл Пей, основатель Nothing.

Почему смартфоны будут дорожать

Все упирается в память. Причем разную: DRAM (оперативка) и NAND (накопители). Раньше это были одни из самых доступных компонентов, которые со временем только дешевели благодаря масштабам производства и развитию техпроцессов. Но сейчас на рынок памяти давит новый гигантский потребитель: индустрия искусственного интеллекта.

Для ИИ-нагрузок важны объемы памяти, скорость доступа и пропускная способность, поэтому спрос на память для серверов и дата-центров растет очень агрессивно. В результате часть производственных мощностей уводят в сторону, чтобы делать выгодные микросхемы для дата-центров и ускорителей ИИ. А обычной смартфонной памяти, которая копеечная, становится меньше, из-за чего она дорожает, а цены начинают вести себя нестабильно.

Это проблема на уровне всей цепочки поставок: даже крупные игроки рынка уже признают, что дефицит компонентов и давление со стороны ИИ-сегмента однозначно будут отражаться на конечных ценах техники. И да, это касается не только одного бренда. Просто кто-то говорит об этом аккуратно, а кто-то уже намекает прямо.

Какие смартфоны подорожают сильнее всего

Здесь логика простая. Флагманы и так продаются с высокой маржой, поэтому у компаний есть пространство для маневра: где-то помогает переварить рост себестоимости себе убыток, где-то распределить его по линейке или растворить в старших комплектациях. А вот средний и бюджетный сегменты живут на тонких наценках. Там любое удорожание памяти быстро приводит к тому самому неприятному выбору: либо цена вверх, либо характеристики вниз, либо оба варианта сразу.

Самый очевидный сценарий: рост цен на новые модели, особенно в стартовые месяцы после релиза, когда скидок почти нет. Еще не исключено скрытое удешевление: телефон выходит по прежней цене, но базовая версия получает меньше памяти или накопителя, а первая адекватная конфигурация уезжает на более дорогую ступень. И третий вариант: оптимизация.

И это, честно говоря, самый спокойный исход из возможных. Рынок может постепенно уйти от гонки цифр и начать продавать не гигабайты, а опыт: дизайн, камеры, ИИ-функции и качество софта. Как раз такой сценарий Карл Пей из Nothing назвал концом эры дешевого кремния: то есть, улучшения будут, но за них придется платить, и это станет нормой.

Какой смартфон лучше купить в 2026

Нужно принять простую мысль: рынок возвращается в режим, где за прибавку характеристик реально приходится платить. Если вы и так планировали обновляться в ближайшие месяцы, то не стоит ждать слишком долго, особенно если вас устраивает прошлогодний флагман или крепкий середняк. Такие устройства уже продаются со скидками, а по уровню железа и камер они еще долго будут актуальны.

Да и вообще, часто выгоднее взять прошлогоднюю модель в жирной конфигурации, чем новый смартфон в базовой версии, где памяти меньше, а цена уже выше. Тем более что в последние годы многие обновления получаются скорее инкрементальными: меняется процессор и пара деталей, но общая формула устройства остается почти прежней. Хорошим примером такого обновления являются флагманские линейки Samsung: после покупки какого-нибудь Galaxy S есть ощущение, что перед нами тот же смартфон, но с чуть другими акцентами, и переплата не всегда оправдана.