Почему ваш следующий смартфон будет стоить дороже?

  2. Темы
  3. Аналитика
Юрий Кудлович

Рынок смартфонов в последние годы живет по простому правилу: каждый новый сезон нам дают чуть больше памяти, чуть мощнее процессор, чуть ярче экран, а цена в среднем держится на привычном уровне. И если что-то дорожало, то только по мелочи, потому что производителям удавалось компенсировать это удешевлением компонентов. Но, похоже, этот привычный уклад уже исчерпал себя.

Почему ваш следующий смартфон будет стоить дороже? Чем дальше ждем, тем дороже будет смартфон. Фото.

Чем дальше ждем, тем дороже будет смартфон

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Поводом для пересмотра наших привычек становится не жадность брендов и не маркетинг, а простая экономика: память и накопители дорожают, и это бьет по себестоимости так, что производители начинают вслух говорить о повышении цен. Потому что выбор неприятный: либо поднимать стоимость смартфонов, либо резать характеристики. Примерно так ситуацию описывает Карл Пей, основатель Nothing.

Почему смартфоны будут дорожать

Все упирается в память. Причем разную: DRAM (оперативка) и NAND (накопители). Раньше это были одни из самых доступных компонентов, которые со временем только дешевели благодаря масштабам производства и развитию техпроцессов. Но сейчас на рынок памяти давит новый гигантский потребитель: индустрия искусственного интеллекта.

Почему смартфоны будут дорожать. А вот и та самая виновница подорожания. Изображение: sammobile.com. Фото.

А вот и та самая виновница подорожания. Изображение: sammobile.com

Для ИИ-нагрузок важны объемы памяти, скорость доступа и пропускная способность, поэтому спрос на память для серверов и дата-центров растет очень агрессивно. В результате часть производственных мощностей уводят в сторону, чтобы делать выгодные микросхемы для дата-центров и ускорителей ИИ. А обычной смартфонной памяти, которая копеечная, становится меньше, из-за чего она дорожает, а цены начинают вести себя нестабильно.

Это проблема на уровне всей цепочки поставок: даже крупные игроки рынка уже признают, что дефицит компонентов и давление со стороны ИИ-сегмента однозначно будут отражаться на конечных ценах техники. И да, это касается не только одного бренда. Просто кто-то говорит об этом аккуратно, а кто-то уже намекает прямо.

Какие смартфоны подорожают сильнее всего

Здесь логика простая. Флагманы и так продаются с высокой маржой, поэтому у компаний есть пространство для маневра: где-то помогает переварить рост себестоимости себе убыток, где-то распределить его по линейке или растворить в старших комплектациях. А вот средний и бюджетный сегменты живут на тонких наценках. Там любое удорожание памяти быстро приводит к тому самому неприятному выбору: либо цена вверх, либо характеристики вниз, либо оба варианта сразу.

Какие смартфоны подорожают сильнее всего. Главные претенденты на новые ценники — средний сегмент. Изображение: techadvisor.com. Фото.

Главные претенденты на новые ценники — средний сегмент. Изображение: techadvisor.com

Самый очевидный сценарий: рост цен на новые модели, особенно в стартовые месяцы после релиза, когда скидок почти нет. Еще не исключено скрытое удешевление: телефон выходит по прежней цене, но базовая версия получает меньше памяти или накопителя, а первая адекватная конфигурация уезжает на более дорогую ступень. И третий вариант: оптимизация.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

И это, честно говоря, самый спокойный исход из возможных. Рынок может постепенно уйти от гонки цифр и начать продавать не гигабайты, а опыт: дизайн, камеры, ИИ-функции и качество софта. Как раз такой сценарий Карл Пей из Nothing назвал концом эры дешевого кремния: то есть, улучшения будут, но за них придется платить, и это станет нормой.

Какой смартфон лучше купить в 2026

Нужно принять простую мысль: рынок возвращается в режим, где за прибавку характеристик реально приходится платить. Если вы и так планировали обновляться в ближайшие месяцы, то не стоит ждать слишком долго, особенно если вас устраивает прошлогодний флагман или крепкий середняк. Такие устройства уже продаются со скидками, а по уровню железа и камер они еще долго будут актуальны.

Да и вообще, часто выгоднее взять прошлогоднюю модель в жирной конфигурации, чем новый смартфон в базовой версии, где памяти меньше, а цена уже выше. Тем более что в последние годы многие обновления получаются скорее инкрементальными: меняется процессор и пара деталей, но общая формула устройства остается почти прежней. Хорошим примером такого обновления являются флагманские линейки Samsung: после покупки какого-нибудь Galaxy S есть ощущение, что перед нами тот же смартфон, но с чуть другими акцентами, и переплата не всегда оправдана.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах
Когда разблокируют Roblox в России. Роскомнадзор дал ответ
Новая пошлина в России: смартфоны из Китая опять подорожают. Когда и насколько?
Лонгриды для вас
Samsung хвастается новой 200 Мп камерой с самыми маленькими пикселями. Почему это плохо

Samsung представила новый датчик камеры ISOCELL HP5 разрешением 200 мегапикселей, и это анонс вызывает неоднозначные чувства. Компания гордо заявляет о том, что создала первый в мире датчик изображения с ультрамаленькими пикселями размером всего 0.5 микрона. Казалось бы, странный повод для гордости, ведь в мире фототехники уменьшение размера пикселей обычно считается не достижением, а скорее вынужденным компромиссом.

Читать далее
Насколько мощным будет POCO X8 Pro. Теперь о нем известно все

На протяжении последней пары лет настоящим топом за свои деньги являются «прошки» X-серии смартфонов POCO. X6 Pro и X7 Pro задали высочайшую планку, предложив запредельный уровень производительности для смартфона до 20 тысяч рублей при доставке из Китае. Но уже совсем скоро выйдет POCO X8 Pro — наследник двух популярных моделей. Он не только не ударит в грязь лицом, но и получит еще более мощный процессор.

Читать далее
ТОП-7 функций Galaxy S26 Pro, которые заставят многих купить его

Линейка смартфонов Samsung практически не менялась с 2020 года, когда серия Galaxy S20 установила формат из базовой модели, Plus и Ultra. Появлялись дополнения вроде бюджетных FE-версий или нынешнего тонкого Galaxy S25 Edge, но общая концепция оставалась неизменной пять лет. В 2026 году ситуация может измениться — Samsung планирует выпустить Galaxy S26 в вариантах Pro, Edge и Ultra. Название «Pro» несет особый вес в мире iPhone и Pixel, поэтому от Galaxy S26 Pro ожидаются определенные улучшения по сравнению с S25. Давайте рассмотрим семь ключевых изменений, которые должны появиться в новой модели, чтобы она оправдала свое название.

Читать далее
Новости партнеров
10 самых простых способов прожить год без стресса
10 самых простых способов прожить год без стресса
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Виталик Бутерин сравнил блокчейн Ethereum с Linux. Что общего у этих систем?
Кажется, в России никогда не разблокируют Roblox: система проверки возраста вообще не работает
Кажется, в России никогда не разблокируют Roblox: система проверки возраста вообще не работает