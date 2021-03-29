Почему Xiaomi должна быть благодарна Huawei

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Артем Сутягин 0

Xiaomi уже давно всем все доказала. Многие не верили в успех компании, которая начинала с создания операционных систем и только потом выпустила первый полноценный смартфон. Звучит приторно-сладко, но это действительно так. За годы компания превратилась в монстра, который производит не только смартфоны, но и огромное количество сопутствующих гаджетов, включая технику для умного дома, аксессуары и прочие товары. Вот только, если вдуматься, то Xiaomi должна во многом благодарить Huawei за то, что у нее сейчас все так хорошо. То есть в дополнение к тому, что она сделала сама, ей помогла и главная конкурирующая компания. Осталось понять, в чем заключалась эта помощь. Хотя, думаю, вы уже догадались.

Xiaomi

У Xiaomi нет повода не радоваться по итогам прошлого года.

Сколько телефонов продает Xiaomi

Не секрет, что 2020 год был для Xiaomi по-настоящему знаменательным, но теперь ясно, насколько быстро компания росла на самом деле. Xiaomi сообщила о «звездных» результатах за прошедший год. Продажи растут, интерес крепнет, а позиции в мировом рейтинге увеличиваются. Что же стало истинной причиной увеличения интереса к смартфонам Xiaomi? Правильный ответ — Huawei. Давайте начнем с точных цифр, чтобы понимать, о чем идет речь.

Прибыль компании в 2020 году выросла на 28,7% до 36,8 млрд юаней (около 5,6 млрд долларов США) на фоне роста сырьевой выручки на 19,4% до 245,9 млрд юаней (37,7 млрд долларов США). По словам Xiaomi, огромную роль сыграли продажи телефонов. Компания продала около 10 миллионов телефонов премиум-класса или устройств стоимостью более 3000 юаней (460 долларов США).

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Только представьте себе такие показатели 5-7 лет назад! Это было просто невозможно. Тогда продукция компании ценилась в основном за ее невысокую стоимость и ультрабюджетные устройства. Они и сейчас продаются хорошо, но истинные объемы Xiaomi раскрывать не стала. Когда мы говорим о бюджетных устройствах, естественно, в первую очередь в голову приходят модели Redmi.

Xiaomi и Huawei

Эти две компании давно сравнивали друг с другом, но теперь сравнение получается немного в другом ключе.

На чем зарабатывает Xiaomi

Международная экспансия и усилия по созданию домашних экосистем также помогли увеличить чистую прибыль китайского технологического гиганта. Выручка за пределами Китая резко подскочила в 2020 году — на 34,1%, и Xiaomi доминировала по поставкам китайских телевизоров. В том числе тех, чья диагональ экрана превышает 70 дюймов. По объемам поставок этой продукции Xiaomi входит в пятерку лучших компаний в мире.

Однако есть большая вероятность, что частично этот успех стал результатом упадка Huawei. По данным Counterpoint, запрет на торговлю в США затруднил бизнес Huawei в 2020 году. По данным аналитиков, доля рынка Huawei в Китае сократилась с 41% в начале года до «всего» 30% в конце.

Несмотря на санкции, Huawei все равно вызывает интерес. Чем именно?

Xiaomi за этот же период увеличила влияние на внутреннем рынке с 11% до 13%. Может показаться, что это не так много, но если переводить это в миллионы пользователей, то цифра будет более чем значительной. Для понимания, напомню, что в Китае проживает примерно 1,3 миллиарда человек.

Huawei

Без 5G Huawei будет сложно соперничать со всеми производителями. Включая Xiaomi.

Кто выигрывает от санкций Huawei

Тем более, другие крупные компании тоже не отставали. Есть еще Apple, Samsung, Oppo, Vivo, OnePlus и другие производители, которые тоже перехватили часть бывших покупателей Huawei. И нынешние цифры еще не конечные. Если Huawei не сможет резко вернуться на вершину смартфоностроения, то нынешние пользователи, купившие последние ее полноценные смартфоны, и дальше будут переходить к конкурентам — в том числе к Xiaomi.

Пока рано говорить о том, какие результаты Xiaomi покажет в 2021 году. Но эта неопределенность касается в основном точных цифр. В том, что компания будет продолжать процветать, можно не сомневаться. Тем более, что со дня на день мы ждем появления новых устройств серии Mi 11 и Mi Mix. Учитывая то, что мы о них уже знаем, они тоже должны будут привлечь немало внимания.

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Кроме этого, уже существующие модели Xiaomi Mi 11 будут продолжать поднимать продажи, так как в этом году они получились довольно удачными и относительно недорогими.

Телефоны Redmi

А вот в линейке Redmi мало что изменилось, но эти устройства тоже должны неплохо продаваться. Тем более, что сейчас в ней появились и более дорогие устройства. Пусть они и будут испытывать бОльшую конкуренцию, но уровень доверия к бренду должен принести свои результаты.

Huawei

Huawei стала жертвой санкций и конкуренты просто не могли не выиграть от этого.

Honor или Xiaomi

Отчасти испортить жизнь Xiaomi может Honor, но лично я сомневаюсь, что этот бренд сможет сам по себе без большой поддержки Huawei ”выстрелить” настолько быстро, чтобы это имело какое-то значение. По логике, самостоятельная с недавнего времени компания должна забрать себе многих фанатов Huawei, но пока ей особо нечего предложить, кроме технологий бывшей материнской компании.

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Впрочем, наличие еще одного игрока на рынке делает ситуацию еще более интересной. Посмотрим, кто победит в борьбе, но Xiaomi точно должна быть благодарна Huawei за клиентов и санкции США, которые привели ей этих клиентов. Главное, чтобы она не стала следующей. Хотя, пока ее борьба идет куда более успешно.

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