Почему Xiaomi должна быть благодарна Huawei

Xiaomi уже давно всем все доказала. Многие не верили в успех компании, которая начинала с создания операционных систем и только потом выпустила первый полноценный смартфон. Звучит приторно-сладко, но это действительно так. За годы компания превратилась в монстра, который производит не только смартфоны, но и огромное количество сопутствующих гаджетов, включая технику для умного дома, аксессуары и прочие товары. Вот только, если вдуматься, то Xiaomi должна во многом благодарить Huawei за то, что у нее сейчас все так хорошо. То есть в дополнение к тому, что она сделала сама, ей помогла и главная конкурирующая компания. Осталось понять, в чем заключалась эта помощь. Хотя, думаю, вы уже догадались.

Сколько телефонов продает Xiaomi

Не секрет, что 2020 год был для Xiaomi по-настоящему знаменательным, но теперь ясно, насколько быстро компания росла на самом деле. Xiaomi сообщила о «звездных» результатах за прошедший год. Продажи растут, интерес крепнет, а позиции в мировом рейтинге увеличиваются. Что же стало истинной причиной увеличения интереса к смартфонам Xiaomi? Правильный ответ — Huawei. Давайте начнем с точных цифр, чтобы понимать, о чем идет речь.

Прибыль компании в 2020 году выросла на 28,7% до 36,8 млрд юаней (около 5,6 млрд долларов США) на фоне роста сырьевой выручки на 19,4% до 245,9 млрд юаней (37,7 млрд долларов США). По словам Xiaomi, огромную роль сыграли продажи телефонов. Компания продала около 10 миллионов телефонов премиум-класса или устройств стоимостью более 3000 юаней (460 долларов США).

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Только представьте себе такие показатели 5-7 лет назад! Это было просто невозможно. Тогда продукция компании ценилась в основном за ее невысокую стоимость и ультрабюджетные устройства. Они и сейчас продаются хорошо, но истинные объемы Xiaomi раскрывать не стала. Когда мы говорим о бюджетных устройствах, естественно, в первую очередь в голову приходят модели Redmi.

На чем зарабатывает Xiaomi

Международная экспансия и усилия по созданию домашних экосистем также помогли увеличить чистую прибыль китайского технологического гиганта. Выручка за пределами Китая резко подскочила в 2020 году — на 34,1%, и Xiaomi доминировала по поставкам китайских телевизоров. В том числе тех, чья диагональ экрана превышает 70 дюймов. По объемам поставок этой продукции Xiaomi входит в пятерку лучших компаний в мире.

Однако есть большая вероятность, что частично этот успех стал результатом упадка Huawei. По данным Counterpoint, запрет на торговлю в США затруднил бизнес Huawei в 2020 году. По данным аналитиков, доля рынка Huawei в Китае сократилась с 41% в начале года до «всего» 30% в конце.

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Xiaomi за этот же период увеличила влияние на внутреннем рынке с 11% до 13%. Может показаться, что это не так много, но если переводить это в миллионы пользователей, то цифра будет более чем значительной. Для понимания, напомню, что в Китае проживает примерно 1,3 миллиарда человек.

Кто выигрывает от санкций Huawei

Тем более, другие крупные компании тоже не отставали. Есть еще Apple, Samsung, Oppo, Vivo, OnePlus и другие производители, которые тоже перехватили часть бывших покупателей Huawei. И нынешние цифры еще не конечные. Если Huawei не сможет резко вернуться на вершину смартфоностроения, то нынешние пользователи, купившие последние ее полноценные смартфоны, и дальше будут переходить к конкурентам — в том числе к Xiaomi.

Пока рано говорить о том, какие результаты Xiaomi покажет в 2021 году. Но эта неопределенность касается в основном точных цифр. В том, что компания будет продолжать процветать, можно не сомневаться. Тем более, что со дня на день мы ждем появления новых устройств серии Mi 11 и Mi Mix. Учитывая то, что мы о них уже знаем, они тоже должны будут привлечь немало внимания.

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Кроме этого, уже существующие модели Xiaomi Mi 11 будут продолжать поднимать продажи, так как в этом году они получились довольно удачными и относительно недорогими.

Телефоны Redmi

А вот в линейке Redmi мало что изменилось, но эти устройства тоже должны неплохо продаваться. Тем более, что сейчас в ней появились и более дорогие устройства. Пусть они и будут испытывать бОльшую конкуренцию, но уровень доверия к бренду должен принести свои результаты.

Honor или Xiaomi

Отчасти испортить жизнь Xiaomi может Honor, но лично я сомневаюсь, что этот бренд сможет сам по себе без большой поддержки Huawei ”выстрелить” настолько быстро, чтобы это имело какое-то значение. По логике, самостоятельная с недавнего времени компания должна забрать себе многих фанатов Huawei, но пока ей особо нечего предложить, кроме технологий бывшей материнской компании.

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Впрочем, наличие еще одного игрока на рынке делает ситуацию еще более интересной. Посмотрим, кто победит в борьбе, но Xiaomi точно должна быть благодарна Huawei за клиентов и санкции США, которые привели ей этих клиентов. Главное, чтобы она не стала следующей. Хотя, пока ее борьба идет куда более успешно.