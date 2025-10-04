Почему я не покупаю iPhone. Спойлер: дело совсем не в деньгах

Миграция из лагеря Android в стан iOS — распространенное явление, которое зачастую связано с финансовым положением человека. Привычная картина: в качестве первого смартфона бедный студент берет себе Android по причине его доступности, но по мере появления в своей жизни денег переходит на iPhone, потому что может себе позволить более дорогую технику. Но со мной эта трансформация так и не произошла, и дело тут совсем не в финансах.

Вообще, тезис о том, что iPhone дороже Android, уже давно не является актуальным. Да, есть сотни дешевых китайских смартфонов, но в сегменте флагманов Xiaomi, Samsung и представители других брендов стоят столько же, сколько продукты Apple, а порой и больше. Иногда я и сам задаюсь вопросом: почему при таких раскладах просто не взять себе iPhone? Но моментально нахожу веские причины этого не делать.

Комплект поставки Apple iPhone

Каждый владелец смартфона помимо самого устройства использует вспомогательные аксессуары: зарядку, чехол и защитное стекло (пленку). Я — не исключение. И китайские бренды приучили меня к тому, что при покупке смартфона я получаю все и сразу.

При покупке айфона все аксессуары нужно приобретать отдельно. С финансовой точки зрения это слишком накладно, однако поиск расходников требует времени. Особенно, если ты привык делать покупки онлайн. Зачем мне париться с поиском походящей зарядки на маркетплейсах, если я могу получить ее в комплекте с Android-смартфоном? Зачем мне тратить время на выбор чехла, если в коробке с условным Xiaomi 15 уже лежит хороший матовый бампер? А еще, зачем мне топать в сервисный центр для установки защиты, если уже с завода на большинство китайских смартфонов идеально нанесена защитная пленка?

Я попал в зону комфорта, созданную китайскими брендами, и сейчас одна только мысль о необходимости выхода за ее пределы вызывает отторжение. Да, рано или поздно я все равно докупаю расходники, но делаю это не в момент получения смартфона, а по мере необходимости. Иначе как получается? Заказал iPhone с Ozon, потом ждешь чехол с зарядкой, а после — идешь в сервис клеить стекло или пленку, стараясь не поцарапать экран до установки. Делать все это сразу в офлайн-магазине? Нет уж, переплачивать за смартфон в 2 раза просто потому, что ты можешь взять чехол и установить стекло на месте, — это глупо.

Ограничения iOS и последствия

До 2022 года ограничения iOS не были для меня чем-то принципиальным. Да, прикольно, когда на Android можно установить приложение, которого нет в официальном сторе, или скачать пиратский софт вместо легальной покупки, но я бы мог обойтись и без этого. Вот только сейчас подобный вариант исключен.

Ограничения iOS настолько беспощадны, что владельцам iPhone в России приходится отказываться от оплаты товаров по NFC в пользу неудобных вариантов с QR, небезопасного способа по Bluetooth и откровенной дичи с платежными стикерами. А ведь нужно еще приложение банка умудриться скачать: тут ты либо топаешь в офис, либо успеваешь выловить какие-нибудь «Активы Онлайн», пока их не удалили из App Store. Смартфон — устройство, которое делает мою жизнь более комфортной. И намеренно лишаться этого комфорта, переходя на iPhone, по меньшей мере глупо.

Медленная зарядка айфона

При обычном использовании заряда смартфона мне хватает на один день, но при активном устройство не доживает до вечера, и не важно: Android у тебя или iPhone. Однако в первом случае проблема частично решается быстрой зарядкой, которой попросту нет у Apple.

iPhone 17 со скромным аккумулятором на 3692 мАч заряжается почти за полтора часа. И то, если ты сможешь подобрать «правильное» ЗУ. В то же время моему Xiaomi 12T Pro с батареей на 5000 мАч для полной зарядки требуется 20-25 минут, что неоднократно меня выручало.

Просыпаешься утром, осознавая, что забыл поставить смартфон на зарядку ночью, а тебе через 30-40 минут пора выходить из дома. Знакомо? Да наверняка! А если под вечер заряда почти не осталось, то как быть? Носить смартфон с повербанком? Да я просто кину его в рюкзак на 10 минут, подключив к внешнему аккумулятору, и получу буст в 50%. С айфоном ни один из этих трюков не прокатит.

Что дает переход с Android на iPhone

И главное: что мне даст потенциальный переход с Android на iPhone? Да, Apple умеет классно оптимизировать свои устройства и является единственной компанией, которая имеет полноценную экосистему умных устройств. Но помимо столкновения с перечисленными минусами мне придется привыкать к новой системе, чтобы насладиться ее оптимизацией, и менять всю технику в доме ради создания той самой экосистемы.

Для многих людей переход с Android на iPhone — это своего рода повышение статуса. Однако происходит такая трансформация только в том случае, если человек изначально воспринимает айфон как устройство более высокого уровня. Я же осознаю технологическое отставание продуктов Apple в некоторых аспектах, а популярность iPhone среди статусных людей не делает американский смартфон из Китая более желанным. Поэтому для меня такой переход продолжает оставаться невозможным, и дело, как вы понимаете, совсем не в деньгах.