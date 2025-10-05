Почему я не пользуюсь мессенджером MAX и никому его не советую

Приложение MAX появилось в нашей жизни всего несколько месяцев назад, но уже стало одним из самых быстрорастущих на Android и iOS. По последним данным разработчиков, национальным мессенджером пользуется уже 40 миллионов человек. Причем, в отличие от аккаунтов в Telegram, их нельзя назвать ботами. Подавляющее большинство — реальные люди, которые, как им кажется, сознательно переходят в НАШ мессенджер, покидая платформы, не соблюдающие законы Российской Федерации. Но я никому не рекомендую MAX и не собираюсь пользоваться им в качестве основного средства коммуникации.

Реклама мессенджера MAX

Вспомните, кто вас привел в Telegram и WhatsApp? Может, это была повсеместная реклама, которую крутили по телевизору, или приложения кто-то навязывал сверху? Нет, аудитория WhatsApp и Telegram органична. Люди по собственному желанию устанавливали эти мессенджеры, услышав о них по сарафанному радио, и привлекали они удобством, а отнюдь не агрессивной рекламой и блокировкой конкурентов.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

С приложением MAX все совсем иначе. Его появление связано не с талантом разработчиков, придумавших уникальный продукт, а с выходом Федерального закона «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 июня 2025 года.

Это совершенно беспрецедентная практика, свойственная таким странам, как Исламская Республика Иран и КНДР. Даже китайский WeChat изначально был независимым мессенджером компании Tencent, лишь через несколько лет после своего появления де-факто перешедшим под контроль государства в рамках ужесточения цензурных практик в КНР.

Что нужно знать о приложении MAX

Тем нелепее выглядит реклама MAX, позиционирующая приложение, созданное по указке сверху, как инновационный продукт российских разработчиков. И это при том, что интерфейс чатов национального мессенджера почти полностью слизан с Telegram. MAX абсолютно вторичен, и в условиях справедливой конкуренции его вряд ли ждал бы успех.

Блокировка WhatsApp и Telegram

Поначалу реклама MAX со слоганом «ловит даже на парковке» казалась очень смешной. Ведь каждый более-менее образованный человек знает, что качество связи зависит от покрытия и встроенного в смартфон модема, а никак не от мессенджера. Но все стало ясно 13 августа 2025 года, когда Роскомнадзор заблокировал звонки в WhatsApp и Telegram.

После этого страницы двух самых популярных мессенджеров в Google Play засыпали гневными комментариями от людей, не понимающих, в чем проблема. Многие из них до сих пор наивно полагают, что WhatsApp и Telegram просто скатились, а MAX, который «ловит даже на парковке», при таких раскладах кажется им действительно годным приложением. Хотя людям просто не оставляют выбора.

Несмотря на то, что официальные лица избегают спойлеров о будущем двух самых популярных мессенджеров, я на 100% уверен: WhatsApp и Telegram будут заблокированы. Как говорится, запомните этот твит. Или вам про YouTube напомнить?

Почему в России не работает YouTube

Мошенники и мессенджер MAX

Формальной причиной ограничения работы WhatsApp и Telegram называется борьба с телефонными мошенниками. По официальной версии, они орудуют именно в иностранных мессенджерах, что почему-то противоречит результатам исследования Центробанка РФ за 2024 год, согласно которым почти в половине случаев россиян «разводят» посредством обычной телефонии и SMS.

Я убежден, что MAX не спасет от мошенников, а, напротив, станет их новым логовом, и это легко аргументировать. В нашей реальности, когда при желании SIM-карту можно купить без предъявления каких-либо документов на привокзальной площади любого крупного города, а технически подкованные люди все равно найдут способ продолжать пользоваться Telegram и WhatsApp, в национальном мессенджере невольно будут созданы идеальные условия для противоправной деятельности. И многие мошенники уже начали осваивать новую для себя платформу.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

В то время как WhatsApp и Telegram продолжат пользоваться люди, для которых слово из трех букв — это не то, что написано на заборе, в MAX соберутся пенсионеры и дети, чьи школьные чаты перевели в национальный мессенджер. Это идеальная аудитория для мошенников: такие «клиенты» им и нужны.

Кто может пользоваться MAX

В MAX можно зарегистрироваться только с SIM-картой России и Беларуси. То есть для жителей других стран доступ закрыт. Люди, активно продвигающие идеи национального мессенджера, находят в этом очевидные плюсы: мол, не будет никакого «мусора». Я же вижу в изолированности MAX огромную проблему для миллионов россиян.

Россия — один из лидеров по количеству эмигрантов. Согласно данным ООН от 2022 года, более 10 миллионов выходцев из нашей страны проживает за ее пределами. По этому показателю Россия опережает Китай, а уступает лишь Индии (18 миллионов) и Мексике (11 миллионов). В таких условиях как никогда важным является наличие международной платформы, позволяющей уехавшим и оставшимся поддерживать связь.

Чем заменить звонки в WhatsApp и Telegram

MAX таковой не является и вряд ли будет, ведь подобное противоречит идее «суверенности» мессенджера. Родители из Москвы уже не могут созвониться по видео с детьми из Берлина, а в случае полной блокировки Telegram и WhatsApp родственники останутся полностью оторванными друг от друга.

Может ли MAX читать переписки

В то время как WhatsApp и Telegram позиционируют себя мессенджерами для приватного общения, в политике конфиденциальности MAX прямым текстом написано: «Компания может передавать Информацию третьим лицам».

Все, к чему прикасается MAX, собирается и обрабатывается, а потом передается другим людям под разными предлогами. В этой связи очень распространенной является позиция «мне скрывать нечего», которой человек обычно демонстрирует свою чистоту перед законом. Но допускает ли он, что среди людей, имеющих доступ к данным пользователей MAX, окажется кто-то, кто решит продать их на черном рынке?

С учетом того, как часто в сеть утекают данные пользователей Яндекса, я это не исключаю. А теперь вспомним о концепции MAX, подразумевающей привязку Госуслуг. Мне кажется, потенциальная возможность посторонних людей оформить кредит на чужое имя вряд ли понравится даже человеку, которому «скрывать нечего».

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Многое из того, что я озвучил, является моими догадками, которые, впрочем, появились не на пустом месте. Я бы искренне хотел убедиться в обратном:

что разработчики будут делать классный продукт, основанный на пожеланиях пользователей;

что рост популярности MAX не приведет к полной блокировке WhatsApp и Telegram;

что мессенджер будет безопасным для меня и моих данных.

Но у создателей MAX нет цели переубеждать меня и других скептиков, ведь они подчиняются не аудитории своего сервиса, а Федеральному закону «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». А раз так, то я оставляю за собой право не пользоваться MAX, что и вам советую.