Почему я против моды на дисплеи типа «водопад»

Экраны телефонов становятся все более изогнутыми. Края все больше загибаются в сторону задней стенки, а маркетологи даже придумали термин ”экран-водопад”. Вот только лично я не могу назвать это большим прорывом и отношу к тупиковым веткам развития гаджетов. Кто пользовался такими экранами, согласится, что красиво и удобно это только на картинке. В реальной жизни это наоборот сильно мешает, а иногда даже раздражает. Попробую объяснить, почему я так думаю, и может быть вы со мной согласитесь. Возможно, вы даже уже согласны, но давайте все равно обсудим плюсы и минусы такого решения, ведь даже у того, что очень не нравится, могут быть объективные преимущества.

Смартфоны с загнутыми экранами

За последние пару лет через мои руки прошло несколько телефонов с сильно скругленными по краям экранами. Больше всего внимания на себя обратил Huawei Mate 30 Pro, после которого компания даже признала, что перестаралась и выпустила новую модель не с таким экстремальным дизайном. Даже представители бренда шутили, что P40 Pro спустя примерно полгода вышел не с такими скруглениями, как Mate 30 Pro.

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Сначала мне это в некоторой мере даже понравилось, но сейчас я понимаю, что надо заканчивать играться с такими технологиями и уходить от них. Даже Samsung уже остыла к этой идее, хотя у нее закругление боковых граней было не таким экстремальным.

У каждого причины не любить загнутые экраны будут своими, но я приведу пример только тех, на которые обратил внимание я. Свои мнения вы сможете высказать в комментариях или в нашем Telegram-чате.

Смартфон становится скользким

Начнем с очевидного: изогнутые края стекла такие же скользкие в реальной жизни, какими и кажутся на первый взгляд. А еще чем больше стекла на гранях и чем больше оно подвержено перегибу, тем выше риск разбить его. Стоит оно тоже дороже обычного, а значит ремонт, что называется, влетит в копеечку.

Каким бы прочным не было современное защитное стекло, оно просто не предназначено для защиты телефонов от приземлений на место сгиба. Даже с точки зрения физика, сила напряжения внутри изогнутой части стекла выше, а значит меньшее внешнее воздействие приведет к разрушению.

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Защитное стекло и пленка для изогнутого экрана

С защитой тоже могут быть проблемы. Если вы привыкли пользоваться стеклами или пленками, подобрать их под загнутые грани будет сложно. Конечно, такие стекла есть, но держаться и прилегать они будут хуже.

Часто все ограничивается закрытием только плоской части. В этом случае экран смотрится просто ужасно, и выпирающая из под пленки картинка убивает всю премиальность таких экранов.

Приложения для изогнутых дисплеев

Приложения тоже пока не готовы к тому, чтобы нормально работать на скругленных экранах. Это выражается не только в том, что они не используют функцию загнутых граней, но и в том, что часто так теряются некоторые элементы управления, которые куда-то съезжают и не могут нормально функционировать. Наиболее часто проблемы возникают в играх.

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Правда, надо отметить, что у большинства приложений такой проблемы нет, но некоторые разработчики как-то подзабыли об оптимизации, видимо считая, что это тупиковая ветвь развития дисплеев.

Дисплей искажает картинку

Когда дисплей загнут по краям, он действительно визуально кажется более безрамочным, но есть у этого и обратная сторона. Достигается такой эффект благодаря тому, что картинка ”ныряет” за угол, и на грань, которая все равно есть, мы смотрим как бы сбоку.

Вот только такое изменение угла просмотра и оптические свойства стекла при изгибе сильно искажают картинку. Если в интерфейсе операционной системы это смотрится еще более-менее нормально, то при фото или видео часто сильно бросается в глаза. Увидев это один раз, уже невозможно перестать смотреть на это. Особенно остро проблема встает при ярком освещении.

Кнопка включения смартфона и кнопки громкости

Нажатие кнопок тоже может быть проблемой. Когда экран загнут до середины телефона, размещать кнопки просто негде. Поэтому Huawei Mate 30 Pro предлагал сенсорное изменение громкости. Надо было двойным тапом активировать ползунок и свайпать по экрану, меняя громкость. Примерно так же было в VIVO Nex 3, но там была сенсорная рамка. В любом случае, физические кнопки привычнее и работают быстрее.

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Даже если закрыть на это глаза, то кнопка питания пусть и была, но чтобы нажать на нее, приходилось перехватить смартфон. В этот момент он хуже лежал в руке, а вектор нажатия был такой, что телефон просто выталкивался из ладони. В итоге уронить его было проще простого. Тут возвращаемся к первому пункту и вспоминаем, что гнутые экраны легче бьются.

Стоит ли покупать смартфон с загнутым экраном

Если коротко, то я бы не стал. Прошли времена, когда это было в новинку и когда даже я, покупая такой смартфон сердцем, а не умом, хвалил его. Но стоило провести с таким смартфоном некоторое время, как от него хотелось избавиться.

Начала эту историю Samsung с ее EDGE-серией. Потом это вылилось в абсурдный Xiaomi Mi Mix Alpha, а теперь даже родоначальники такого решения отказались от скруглений в Galaxy S21.

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Как говорится, поигрались и хватит. Это было элементом стиля, но теперь просто удорожает и без того зашкаливающие ценники смартфонов. Я не хочу больше покупать смартфон с такими гранями и выступаю за угловатость, о чем я уже писал в отдельной статье. Эволюционно формы корпуса пришли к тому, что было несколько лет назад. Просто именно то решение было правильным, но тогда мы этого не знали. Теперь знаем.