Подорожают ли смартфоны в 2026 году

  2. Темы
  3. Аналитика
Герман Вологжанин

Каждый год сотни миллионов людей по всему миру задумываются о покупке нового смартфона, ведь старый либо тормозит, либо быстро разряжается, либо просто уже не соответствует времени. Однако в 2026-м планы приобрести свежую модель могут влететь в копеечку. Разбираемся, что происходит с ценами на смартфоны в 2026 году, стоит ли ждать понижения в будущем, и когда лучше всего обновлять свое устройство.

Подорожают ли смартфоны в 2026 году. Оцениваем перспективы рынка в 2026 году. Фото.

Оцениваем перспективы рынка в 2026 году

Почему дорожают смартфоны

На стоимость смартфонов, как и других потребительских товаров, влияет инфляция — общемировое явление, которое представляет собой повышение цен в связи с ростом экономики. Однако, помимо этого, в 2026 году на стоимость мобильных устройств влияют и другие факторы.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

На протяжении последних лет мы живем в эпоху развития искусственного интеллекта. Для обеспечения его работы требуется «железо» — разные виды микрочипов от процессоров до памяти. Наличие спроса в этой области заставляет производителей повышать цены, в связи с чем растет закупочная стоимость комплектующих для смартфонов.

Xiaomi уже повысила цены на отдельные категории своих товаров, а один из самых ожидаемых смартфонов POCO X8 Pro, по данным инсайдеров, окажется почти на 100 евро дороже предшественника. Похожая ситуация ожидает и устройства других брендов.

Что влияет на стоимость смартфонов в России

На итоговую цену смартфона в России, помимо описанных выше факторов, влияют две другие вводные:

  • курс рубля к доллару США;
  • налоги и таможенные платежи.

Более-менее предсказуемыми являются налоги, в то время как курс рубля постоянно качается из одной стороны в другую, пропорционально меняя стоимость смартфонов. На практике это можно и не заметить, так как начальная цена всегда берется с запасом, а ее понижение прикрывается скидками и другими акциями.

Подорожают ли в России смартфоны

В 1 января 2026 года в России вырос НДС с 20% до 22%, а 1 сентября планируется ввести «утильсбор на смартфоны». Все это с учетом общемировых тенденция является прямым подтверждением того, что смартфоны подорожают в 2026 году, причем довольно заметно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Значит ли это, что покупать смартфон нужно как можно скорее? Нет. Ритейлеры заранее готовятся к налоговым инициативам и уже успели повысить цены, а точнее — снизить размер скидок. Однако ввод утильсбора способен еще сильнее усугубить ситуацию в будущем, а положительные изменения будут возможны только в случае укрепления рубля.

Теги
Новости по теме
Отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI
Google анонсировала выход Android 17 Beta 1. Кто и когда получит обновление
Как пополнить карту «Тройка» и рассчитать стоимость поездки в Яндекс Картах
Лонгриды для вас
Рейтинг автономности Android-смартфонов: у кого самый мощный аккумулятор в 2025 году

Один из главных критериев выбора смартфона в 2025 году — автономность, то есть количество времени его работы от одного заряда. Увы, данный параметр не указывается в официальных характеристиках устройств, и нам зачастую приходится полагаться на емкость аккумулятора. Однако размер батареи — только вершина айсберга, под которой скрывается тонна других критериев, влияющих на автономность. Тип экрана, энергоэффективность процессора, оптимизация системы — все это тоже сказывается на конечном результате. А учитываются они только в рейтинге автономности смартфонов, составленном на основе тестов использования.

Читать далее
5 причин наконец-то купить себе компактный смартфон

С годами смартфоны меняются под влиянием того, как мы ими пользуемся. Если раньше «мобилу» брали в руки исключительно для звонка, то сейчас для многих людей она уже заменила фотоаппарат, компьютер и даже телевизор. Потребление контента стало одним из главных сценариев использования смартфона. Из-за этого сегодня почти каждая модель — огромная «лопата», для которой уже не хватает одной руки. И в том числе поэтому сейчас — самое время перестать идти на поводу у рынка и купить себе компактный смартфон.

Читать далее
Как проверить смартфон по IMEI и для чего это нужно

У каждого смартфона есть IMEI — уникальный идентификационный номер мобильного устройства. Как правило, у современных моделей их два по количеству поддерживаемых SIM-карт. Оба представляют собой 15-значный код, по которому можно многое узнать об устройстве. В этом тексте выясним, для чего нужна проверка IMEI, что с ее помощью можно узнать, и как ее выполнить. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Читать далее
Новости партнеров
Аналитики заявили о признаках капитуляции на рынке криптовалют. Нашёл ли Биткоин своё дно?
Аналитики заявили о признаках капитуляции на рынке криптовалют. Нашёл ли Биткоин своё дно?
Как бесплатно выкладывать истории в Telegram без подписки Premium
Как бесплатно выкладывать истории в Telegram без подписки Premium
Как новая функция Starlink поможет навести порядок на орбите
Как новая функция Starlink поможет навести порядок на орбите