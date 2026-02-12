Подорожают ли смартфоны в 2026 году

Каждый год сотни миллионов людей по всему миру задумываются о покупке нового смартфона, ведь старый либо тормозит, либо быстро разряжается, либо просто уже не соответствует времени. Однако в 2026-м планы приобрести свежую модель могут влететь в копеечку. Разбираемся, что происходит с ценами на смартфоны в 2026 году, стоит ли ждать понижения в будущем, и когда лучше всего обновлять свое устройство.

Почему дорожают смартфоны

На стоимость смартфонов, как и других потребительских товаров, влияет инфляция — общемировое явление, которое представляет собой повышение цен в связи с ростом экономики. Однако, помимо этого, в 2026 году на стоимость мобильных устройств влияют и другие факторы.

На протяжении последних лет мы живем в эпоху развития искусственного интеллекта. Для обеспечения его работы требуется «железо» — разные виды микрочипов от процессоров до памяти. Наличие спроса в этой области заставляет производителей повышать цены, в связи с чем растет закупочная стоимость комплектующих для смартфонов.

Xiaomi уже повысила цены на отдельные категории своих товаров, а один из самых ожидаемых смартфонов POCO X8 Pro, по данным инсайдеров, окажется почти на 100 евро дороже предшественника. Похожая ситуация ожидает и устройства других брендов.

Что влияет на стоимость смартфонов в России

На итоговую цену смартфона в России, помимо описанных выше факторов, влияют две другие вводные:

курс рубля к доллару США;

налоги и таможенные платежи.

Более-менее предсказуемыми являются налоги, в то время как курс рубля постоянно качается из одной стороны в другую, пропорционально меняя стоимость смартфонов. На практике это можно и не заметить, так как начальная цена всегда берется с запасом, а ее понижение прикрывается скидками и другими акциями.

Подорожают ли в России смартфоны

В 1 января 2026 года в России вырос НДС с 20% до 22%, а 1 сентября планируется ввести «утильсбор на смартфоны». Все это с учетом общемировых тенденция является прямым подтверждением того, что смартфоны подорожают в 2026 году, причем довольно заметно.

Значит ли это, что покупать смартфон нужно как можно скорее? Нет. Ритейлеры заранее готовятся к налоговым инициативам и уже успели повысить цены, а точнее — снизить размер скидок. Однако ввод утильсбора способен еще сильнее усугубить ситуацию в будущем, а положительные изменения будут возможны только в случае укрепления рубля.