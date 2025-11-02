Похоже, Samsung не отказалась от выпуска тонкого телефона, и сделает его еще тоньше

Линейка ультратонких смартфонов Samsung Galaxy Edge переживает настоящие американские горки. То он популярен, то никому не нужен, то снова начинает пользоваться спросом, но не на долго. После выхода Galaxy S25 Edge в первой половине года появились слухи о его преемнике, затем внезапно последовали сообщения об отмене Galaxy S26 Edge. Однако новые утечки информации показывают, что проект может возродиться в совершенно новом виде.

История серии Galaxy Edge

Galaxy S25 Edge стал первым ультратонким флагманом Samsung, впечатлившим своей толщиной, но имевшим определенные компромиссы в характеристиках. Разработка следующего поколения казалась логичным шагом, пока неожиданно не появились сообщения о полной отмене Galaxy S26 Edge.

Теперь появились новые данные от GalaxyClub, утверждающие, что Samsung работает над смартфоном с внутренним кодовым названием More Slim. Название намекает на развитие концепции Galaxy S25 Edge, который носил кодовое имя Slim. Интересно, что разработка More Slim началась значительно позже, чем предполагаемая работа над Galaxy S26 Edge, что указывает на принципиально другое устройство.

Пользователи также обнаружили файлы прошивки для Galaxy S26 Edge в базе данных Samsung, что добавляет путаницы в ситуацию. Эти файлы не связаны явно с вариантом More Slim, но относятся к обычному Galaxy S26 Edge, который якобы отменен.

Характеристики нового ультратонкого Samsung

Согласно утечкам от инсайдера SPYGO19726, Samsung нацелилась на создание флагманского смартфона толщиной менее 5,56 мм. Это сделает его тоньше Galaxy S25 Edge с его 5,8 мм и даже чуть тоньше iPhone Air с показателем 5,6 мм.

Новый Galaxy S26 Edge, по слухам, получит 6,6-дюймовый LTPO-дисплей для энергоэффективности. Неожиданный момент — использование процессора Exynos 2600 вместо Snapdragon. Батарея планируется емкостью не менее 4300 мАч, что значительно больше 3900 мАч в Galaxy S25 Edge. А значит он будет работать чуть дольше предшественника.

Конструкция смартфона предположительно будет включать алюминиевый композитный корпус с усиленной титановой подструктурой, аналогично iPhone Air. Это отличается от полностью титанового Galaxy S25 Edge и может помочь достичь меньшей толщины при сохранении прочности.

Камеры нового устройства также получат улучшения. Ожидается 50-мегапиксельный основной датчик и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Samsung рассматривает возможность интеграции перископической телефото-линзы, хотя это остается опциональным элементом.

Выйдет ли новый тонкий Samsung

Важно отметить, что источник этих утечек не имеет длительной истории точных предсказаний, поэтому к информации следует относиться осторожно. Сам инсайдер подчеркивает, что Edge отменен, а More Slim — это новое устройство.

Тем не менее, эти слухи хорошо вписываются в более широкие планы Samsung для линейки Edge. Сложно поверить, что компания полностью откажется от концепции тонкого флагмана после нескольких месяцев существования первого поколения, особенно когда Apple продолжает развивать аналогичное направление.

Более логично предположить, что Samsung отказывается от простого итеративного обновления Galaxy S25 Edge в пользу более трансформационного апгрейда, даже выходя за рамки годового цикла обновлений. Готовое устройство More Slim может получить название Samsung Galaxy Edge 2, подобно тому как iPhone Air не называется iPhone 17 Air.

Такое позиционирование позволит Samsung напрямую конкурировать с будущим iPhone Air 2 в сегменте ультратонких премиальных смартфонов. Для тех немногих пользователей, которым понравился Galaxy S25 Edge, есть надежда на преемника, способного удвоить ставку на главное преимущество — экстремальную тонкость.

Конечно, все это остается неподтвержденными слухами, поэтому окончательная ясность появится только после официальных заявлений Samsung. Но, как говорится, дыма без огня не бывает, а значит происходит что-то интересное.