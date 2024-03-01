Пока мы ждем дешевый складной телефон, Samsung решила выпустить его дорогущую Ultra-версию

Мы уже много раз говорили, что складные смартфоны очень дорогие. Иногда в виде слухов появляется информация о том, что скоро выйдет что-то доступное. ZTE действительно выпустила очень недорогую раскладушку, но только для японского рынка. Хотя нам-то хотелось бы видеть решения от топовых брендов по цене обычных флагманов. Но вся реальность оказалась немного иной. Помимо преемников Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, Samsung, по слухам, работает над еще одним раскладным устройством в стиле книги. И будет он не бюджетным, а, наоборот, еще более дорогим.

Выпустит ли Samsung дешевую раскладушку

В социальных сетях от разных инсайдеров, ссылающихся на Макса Джамбора, начали сыпаться кодовые названия предстоящих складных устройств Samsung — Q6, Q6a и B6. Предполагается, что Q6 относится к Fold 6, B6 — к Flip 6, а Q6a — к новому варианту Fold 6, о котором ходят слухи.

Слухи о втором устройстве Fold ходят уже давно, и обозначение Q6a позволяет предположить, что это будет более дешевая модель, как Pixel 7a или Nothing Phone 2a. Однако Роланд Квандт из WinFuture утверждает, что во время MWC 2024 он слышал информацию о том, что модель Q6a может быть дороже стандартной. Это означает, что Galaxy Z Fold 6 может стать базовой моделью, а Q6a — устройством более высокого класса. Квандт добавляет, что устройство может называться Galaxy Z Fold 6 «Ultra» со всеми вытекающими из этого последствиями.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Сейчас неизвестно, чем именно модель Ultra будет отличаться от базовой. Подробности мы узнаем только через некоторое время, когда у нас появится больше информации. До презентации еще осталось минимум несколько месяцев, поэтому волна слухов будет только нарастать.

Лучший складной смартфон

Складные устройства Galaxy от Samsung доминируют на рынке в своей лиге во всем мире, устанавливая эталон, который другие складные устройства должны превзойти. В то время как другие компании могут превзойти Samsung по техническим характеристикам, маркетинг и глобальная сеть распространения корейского бренда намного лучше, чем у конкурентов. Поэтому вполне естественно, что мы с нетерпением ждем выхода следующих раскладушек. Кроме слухов о третьей модели, у нас есть информация о том, что в этом году они могут появиться раньше, чем обычно.

Согласно отчету Sammobile, Samsung представит Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 в начале июля 2024 года. Ожидается, что мероприятие пройдет на второй неделе месяца, возможно, в среду, по традиции Samsung. Это означает, что следующая Galaxy Unpacked 2024 может состояться 10 июля 2024 года. Samsung также может выпустить в широкую продажу кольцо Galaxy Ring и смартфон Galaxy в спортивной версии в честь Олимпийских игр 2024 года.

ZTE выпустила самый дешевый складной смартфон на рынке. Он стоит дешевле многих Xiaomi, Redmi и POCO.

Когда выйдет новый складной Samsung

Отчет корейского издания The Bell, ссылающегося на источники в индустрии, подтверждает некоторые из этих сведений. В отчете говорится, что Samsung может запустить Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 именно в середине июля, а общий график продаж будет на три-четыре недели раньше, чем в предыдущие годы. Компания также может провести мероприятие по запуску в Париже, Франция, возможно, чтобы воспользоваться преимуществами маркетинга в связи всё с теми же Олимпийскими играми 2024 года, которые должны состояться в городе 26 июля 2024 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Официальный смартфон Олимпийских игр

Выбор этих дат и запуск специальной версии был бы очень логичным с точки зрения популяризации бренда, ведь за Олимпийскими играми обычно следит весь мир, и этот год не будет исключением.

Как дополнительное подтверждение, в корейском отчете упоминается, что Samsung недавно попросила своих поставщиков основных компонентов «завершить тестирование качества к апрелю», что гораздо раньше июньского срока, о котором говорилось ранее.

Кроме того, все складные устройства, которые Samsung планирует выпустить, могут быть оснащены чипсетом от Qualcomm, что неудивительно. По слухам, компания сосредоточится на улучшении технологии шарниров, толщины и прочности, а не на внедрении революционных инноваций, таких как двойная складная или раздвижная конструкция.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Также сообщается, что руководство Samsung опасается испортить имидж премиальных складных устройств выпуском моделей начального уровня. Следовательно, если мы ее и ждем, то она может быть запущена примерно через три месяца, когда будут достигнуты продажи моделей премиум-класса.