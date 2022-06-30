Прада ли, что Honor приостановила поставки в Россию

Время сейчас такое. То одна, то другая компания заявляют, что уходят с российского рынка. С одной стороны, это привлекает внимание, а с другой — часто не означает ровным счетом ничего. Вот и сейчас складывается подобная картина. Ленты новостей начали пестрить заголовками, что Honor уходит из России. Но как-то все это не вяжется с общей картиной происходящего. Из-за этих нестыковок ситуация становится еще более странной. Сама по себе новость похожа на громкий инфоповод, но по факту все может оказаться совсем не так, как нам кажется. Тем более, примеры уже были и в достаточном количестве.

Honor приостанавливает поставки

Все началось с сообщений о том, что компания Honor, которая раньше была частью Huawei, приостановила поставки своей продукции в Россию. Об этом рассказали различные издания, в том числе «Ведомости», со ссылкой на источники среди дистрибьюторов электроники.

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Может ли Honor уйти из России

Но, во-первых, «приостановила поставки» — это слишком размытое понятие, которое никак не характеризует ситуацию. По сути, задержка поставки партии из-за проблем с логистикой — это тоже в некотором роде «приостановка». Во-вторых, мы уже видели эти приостановки, которые заканчивались тем, что гаджеты можно купить и дальше, а часто и по очень привлекательным ценам. И это не про параллельный импорт, а про продажи через другие каналы. В-третьих, и самое главное, компания пока не сделала никаких заявлений, а это значит, что все сказанное выше может оказаться ложной тревогой.

Как производители обходят санкции

Кроме этого, даже если поставки действительно будут прекращены, это не значит, что компания просто так бросит рынок, который давно готовила под себя. Тем более, что Honor пока не самый сильный бренд и терять продажи ему вряд ли захочется. Есть слухи, что Honor ищет партнеров в странах СНГ, чтобы наладить параллельный импорт. В этом случае гаджеты не исчезнут с прилавков, а цена повысится не так существенно. Возможно, дополнительные расходы на логистику компания и вовсе возьмет на себя. Так розничные продавцы будут получать гаджеты за те же деньги, что и раньше, не станут сильно задирать цену и Honor окажется в выигрыше. Правда, это тоже будет инструментом конкуренции, и также поступят некоторые другие бренды.

Будет ли гарантия на смартфоны при параллельном импорте в России.

Будет ли в России дефицит телефонов Honor

Такой подход позволяет компания избежать санкционных рисков из-за работы на территории России, но сохранить достаточный для получения хорошей прибыли уровень продаж. Так сейчас поступают или собираются поступить многие компании из Китая. Тем более, что закон о параллельном импорте уже подписан, и наладить поставки этим способом теперь возможно. Главное — не делать громких заявлений, а сам переход на новую схему продаж потребители не заметят. Даже приостановка поставок не означает, что телефоны закончатся. Их запас у розничных продавцов все равно есть, и его должно хватить до восстановления поставок.

Honor отлично знает, что такое санкции еще по временам, когда она была частью Huawei. Тогда смартфоны бренда не могли пользоваться полноценным Android и потеряли доступ к процессорам Kirin. Позже бренд Honor был продан. Он превратился из бренда в самостоятельную компанию (насколько это возможно). И пусть многие ее решения похожи на Huawei, но многолетнее единство не отменить. Да и главное, что юридически они не связаны, а остальное мало кого интересует.

Повторит ли Honor судьбу Huawei. Есть ли у нее будущее.

Сейчас, по оценкам аналитиков, продажи смартфонов из Китая достигли в России 70 процентов от общего количества продаж, а рынок оценивается более чем в 700 миллиардов рублей. И пусть доля Honor составляет примерно 3,5 процента, но это все равно миллиарды рублей, которые компания едва ли захочет терять.

Мы обратились к представителям бренда с просьбой прокомментировать ситуацию. Как только (и если) они ответят, мы сразу дополним материал. А пока вы можете высказать свои предположения в нашем Telegram-чате, но помните о правилах сообщества.

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