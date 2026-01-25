Правда ли, что флагманские телефоны Samsung больше никому не нужны

Слухи о среднебюджетном Samsung Galaxy A57 циркулировали месяцами, но последние недели принесли ясность. Полная спецификация устройства показывает впечатляющий набор характеристик включает зарядку мощностью 45 Вт, что очень много для Samsung, и батарею на 4900 мАч в корпусе толщиной всего 6,9 мм. Для самого Galaxy A57 это выглядит просто отлично, но для Samsung в целом, есть нюансы. Дело в том, что такие улучшения превосходят характеристики грядущих Galaxy S26 и S26 Plus. И получается какая-то странная ситуация, хотя путаница в позиционировании не нова для южнокорейской копании.

Что лучше, Galaxy A или Galaxy S

Возникает закономерный вопрос: неужели Samsung фактически отказалась от развития линейки Galaxy S? Речь не об Ultra, конечно, а о базовых моделях S и S Plus. Остановились ли инновации для этих телефонов?

В прошлом году Samsung удивила всех, выпустив Galaxy A56 с функцией, которую годами просили владельцы Galaxy S и S Plus — быстрая и эффективная зарядка. С мощностью 45 Вт телефон обещал заряжаться почти вдвое быстрее, чем Galaxy S25 с его 25 Вт. Правда, это частично нивелировалось более емкой батареей в 5000 мАч против 4000 мАч у S25.

На практике полная зарядка занимала всего на минуту-две меньше времени, но общие результаты впечатляли. До 50% заряда Galaxy A56 добирался за 22 минуты (против 27 у S25), до 75% — за 36 минут (против 46). Важнее другое: максимальная температура устройства при зарядке составляла всего 29,2°C, тогда как Galaxy S25, даже при меньшей скорости зарядки, серьезно нагревался до 40,6°C.

Это стало огромным преимуществом для владельцев Galaxy A56. Появилась возможность быстро зарядить разряженный телефон до 50% примерно за 20 минут, когда куда-то торопишься, плюс большая батарея обеспечивала долгую автономность. Конечно, Galaxy A56 в целом не превосходит S25, но в этом конкретном аспекте победа была очевидной.

Эта победа также стала признаком пренебрежения Samsung к линейке Galaxy S. Компания доказала, что может обеспечить быструю и эффективную зарядку по доступной цене, но искусственно ограничивает эту функцию для Plus и Ultra. Возможно, Samsung ориентируется на Apple, довольствуясь минимальными усилиями для базовых Galaxy S. Но для Galaxy A56 компания пошла дальше, потому что конкуренция со стороны Xiaomi, OPPO и других уже предлагала быструю зарядку в среднем сегменте.

Чем Galaxy A57 лучше флагманов

Подход Samsung непростителен. Компания делает минимум для сохранения маржи и борьбы с конкурентами, предлагая что-то новое только под давлением. Грядущий Galaxy A57 снова это подтверждает. Samsung удалось уменьшить толщину устройства с 7,3 мм до 6,9 мм и снизить вес с 198 г до 182 г, сохранив при этом большую батарею на 5000 мАч с зарядкой 45 Вт. Это пощечина для более толстого Galaxy S26 с предполагаемой батареей 4300 мАч и тем более для S25 Edge с жалкими 3900 мАч. Последний мы уже сравнивали с HONOR, которая сделала максимально тонкий смартфон без компромиссов с батареей.

Вероятно, Galaxy A57 начнется с базовых 256 ГБ памяти, как Galaxy S26. Оперативная память должна увеличиться с базовых 6 ГБ до 8 ГБ. Опять же, Galaxy A57 не будет лучше S26 в целом, но это более значимое обновление по сравнению с Galaxy A56, чем S26 по сравнению с S25.

Все это наводит на мысль, что Samsung может вносить значимые изменения в серию Galaxy S. Компания способна обеспечить быструю зарядку, большие батареи, более тонкие корпуса, больше памяти — но просто не хочет.

Что будет делать Samsung

Вопрос в том, как долго Samsung сможет так продолжать. Ответ неочевиден, но скорее всего — недолго. Даже самые лояльные фанаты Samsung не могут считать нормальным, что лидер Android-рынка так долго почивает на лаврах. Особенно когда есть доказательства, что компания обладает техническими знаниями, волей и деловой хваткой для внедрения недостающих функций, когда действительно прижмет. Но не раньше.

Возможно, правильная оценка такова: Samsung отказалась от Galaxy S и S Plus. Прошли годы с момента реальных обновлений этих моделей, и годы с тех пор, как они были хоть сколько-нибудь интересными. То, что когда-то было образцовым флагманом Samsung и вершиной инноваций, теперь просто дополнение к Galaxy Unpacked, где весь фокус на Ultra.

Иногда создается впечатление, что Samsung сдалась в этом сегменте, относясь к S и S Plus как Apple к базовому iPhone: телефон, который продается миллионами благодаря относительно невысокой цене, причастности к топовой линейке, знакомству бренду и хорошей репутации, но не заслуживающий значимых ежегодных улучшений.

То, что сейчас вызывает интерес и получает инновации Samsung — это складные модели, Edge, новый Galaxy Z TrtiFold и другие захватывающие проекты. Galaxy S и S Plus просто хорошие, скучные и надежные. Samsung перестала делать их интереснее.