Правда ли, что все телефоны теперь будут продаваться без комплекта

Вспомните, сколько разговоров было в октябре прошлого года, когда компания Apple решила отказаться от адаптеров питания в комплекте с новыми iPhone? Это относилось не только к текущим, но и всем последующим моделям телефона. Все говорили, что Apple зашла в тупик со своей жадность, пожалев копеечный аксессуар для телефона за полторы тысячи долларов. Вот только похоже, что Apple в очередной раз стала провидцем и первой сделала то, чего хотели, но боялись остальные производители. Так правда ли, что теперь все телефоны будут продаваться без комплекта поставки? В конце концов, примеров все больше и больше.

Какие телефоны продаются без зарядки

Достаточно сказать, что сразу за Apple ее шаг повторила Samsung с ее линейкой Galaxy S21. Самое простое — списать это на подражательство, но определенный смысл в таком поведении все же есть.

Во время презентации iPhone 12 Apple сделала серьезное заявление о снижении воздействия на окружающую среду. Любая электроника требует минералов и полимерных материалов, что лишает Землю ограниченных ресурсов, не говоря уже о загрязнении, создаваемом цепочкой поставок и количеством мусора. В итоге, меньше вырубается лесов, вредные производства производят меньше полимеров, а на свалках будет валяться меньше проводов.

Почему телефоны продаются без зарядки

Считается, что у людей уже накопилось достаточно количество подобных аксессуаров и они им просто не нужны. В моем случае это действительно так, но многие со мной не согласятся. Но реальность такова, что Apple и Samsung не предлагают бесплатные адаптеры покупателям, которые в них нуждаются. Вместо этого они их продают, хотя и немного дешевле, чем до изменения комплекта поставки. Именно поэтому многие и считают, что главным мотивом отказаться от зарядок стала экономия и желание больше зарабатывать.

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На днях к этому же клубу примкнула Google, которая выпустила Pixel 5a без адаптера питания и подтвердила, что его не будет в Pixel 6. Решение отказаться от адаптеров питания означает, что единственное, что на данный момент поставляется с телефонами Apple, Google и Samsung, это кабель. В случае Apple, конечно, это кабель Lightning, что еще больше ограничивает его полезность. Apple сопротивляется давлению и принципиально не переводит iPhone на USB Type-C, хотя сделала это с iPad. Именно это и является главным аргументом против ее экологической политики

Будут ли телефоны без разъемов

Глядя на несколько лет вперед, можно предположить, что Apple полностью удалит порты в телефоне. Компания продемонстрировала ”смелость” отказаться от 3,5-мм разъема для наушников в iPhone 7 2016 года, а через год стала активно развивать идею беспроводной зарядки.

Порт Lightning продолжает выполнять несколько функций — CarPlay, подключение аксессуаров, более быструю зарядку и синхронизацию с iTunes — но легко представить себе будущее, в котором Apple на деле докажет, что беспроводная связь может заменить все. Это позволило бы компании удалить все аксессуары, входящие в комплект, снизить стоимость компонентов и уменьшить размер коробки еще на сантиметр, выиграв на транспортировке.

Samsung подражает Apple уже более десяти лет, поэтому, вероятно, она не сильно отстанет, если iPhone действительно откажется от портов. Однако, между этими компаниями есть два существенных отличия. Apple зарабатывает на дорогих моделях. Samsung, наоборот, зарабатывает на тех рынках, где пользователи не готовы платить много за телефон и склонны к бюджетным моделям. Они не могут позволить себе беспроводные аксессуары, а значит, нововведения коснутся только премиального сегмента. По крайней мере сначала.

Почему пользователи iPhone так слепо верят в Apple.

Даже Apple, вероятно, попробует какой-то поэтапный подход, сохранив более старый iPhone с Lightning, в то время, как новые модели лишатся разъемов. Можно даже было бы допустить сценарий, при котором портов лишатся версии Pro, а обычные останутся прежними, но Apple имеет четкое представление об унификации телефонов одной линейки, так что это маловероятно.

Почем раньше с телефонами давали столько аксессуаров

Трудно противостоять стремлению заработать и влиянию таких компаний, как Apple и Samsung, поэтому долгосрочная тенденция заключается в полном отказе от аксессуаров. Даже в рамках одного производителя вспомните, какой ворох переходников и кабелей был в комплекте с Galaxy S8, и что мы имеем сейчас.

Даже если Apple и Samsung будут лидировать, вероятно, пройдут годы прежде, чем остальная отрасль последует за ними, но полный переход рано или поздно случится. Комплекты могут быть конкурентным преимуществом, как комплектация в автомобиле. Например, многие китайские производители предлагают не только кабель и адаптер питания, но еще чехол и пленку на экран, а иногда даже наушники. Примером могут служить новые OnePlus Nord 2. Xiaomi не включает зарядное устройство в комплект в Китае, но предлагает его без дополнительной платы, а в глобальные версии Mi 11 оно включено в комплект.

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Поправьте меня, если я не прав, но решение о том, стоит ли включать в комплект телефона какие-то аксессуары, полностью за производителем. Он никому ничего не обязан, и если не хочет продавать телефон с адаптером питания, то даже не должен никому ничего объяснять. На презентации и в рекламе нам показывают телефон. Мы его покупаем и пользуемся. А разговоры о том, что зарядку ”обязаны” класть в комплект, напоминают споры о том, почему машины продаются без цистерны бензина. Вы ее покупаете, а питание для нее уже ваша головная боль. Так и с телефонами. Есть зарядка — спасибо! Нет зарядки — покупай другую модель или доплати чуть-чуть за нее.

Тем более, что к недорогим моделям зарядка всегда идет в комплекте. Нет ее только в смартфонах, цена которых в десятки раз выше стоимости этого аксессуара. Странно, что, покупая смартфон за 80-90 тысяч рублей, у человека не будет 1,5-2 тысячи на оригинальный зарядник или 1 тысячи на неоригинальный, но качественный. Им же можно будет пользоваться и с новым телефоном, который он купит через пару лет. За это спасибо унификации разъемов и аксессуаров.