Прорвемся: Санкции США не помешают Huawei выпустить Mate 40

Когда правительство США вводило санкции в отношении Huawei, они рассчитывали как можно скорее ”придушить” компанию, чтобы она не могла производить свои устройства. Для чего это было сделано мы сейчас обсуждать не будем, так как мы не политический портал и не говорим только о технологиях. При этом мы не можем не заметить, что давление на Huawei должно было навредить целой отрасли Китайской экономики и выкинуть страну из мира телекоммуникаций как минимум на долгие годы. В начале получалось плохо и Huawei начала активно продвигать свой магазин приложений и чего-то даже добилась. Теперь компании запретили покупать чуть ли не все процессоры в мире. Возможно это конец, но как минимум новый суперфлагман осень этого года она выпустит по плану, но вот что будет дальше?

Когда выйдет Huawei Mate 40

Мы уже привыкли, как минимум, к двум вещам в отношении Huawei. Во-первых, серия Huawei Mate выходит в сентябре, в во-вторых, она приносит новый чип. В прошлом году это был Kirin 990, до этого — Kirin 980 и так далее.

Однако, сейчас китайский производитель оказался в очень сложном положении и его буквально окружают неприятности, от которых постоянно приходится отбиваться. В настоящее время компания сталкивается с многочисленными запретами со стороны США. Это не просто замедляет развитие бизнеса Huawei, особенно за пределами Китая, но и вовсе ставит его под удар. Многие даже заговорили о том, что в этом году представление нового Huawei Mate 40 (и остальных моделей серии) может или очень сильно сместиться во времени, или и вовсе отмениться. То есть этот год мог оставить нас без суперфлагмана от Huawei.

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Но об обратном говорят многочисленные отчеты. Они утверждают, что серия Huawei Mate 40 будет выпущена по графику. При этом работать она будет на 5-нм процессоре и выйдет как положено примерно в середине сентября.

Как Huawei будет покупать процессоры

По словам аналитиков, до конца года Huawei понадобится очень много чипов. У компании будет острая потребность в мобильных чипах 5, 7, 16 и 28 нм. Также компании потребуется чип Bluetooth для гарнитуры TWS, разработанный HiSilicon. Все эти чипы в достаточном количестве будут доступны до середины сентября. Huawei уже успела заказать большое количество таких чипов и все они будут продолжать поставляться, несмотря на введение новых запретов. В итоге, до сентября их точно хватит. В их числе будет большая партия чипов для нового Huawei Mate 40. Об этом отдельно упоминается в докладе.Тем не менее, это все равно крупное препятствие, с которым компания столкнулась в этому году и которое надо преодолевать.

Информация о том, что новый процессор Kirin будет построен на 5-нм техпроцессе, поступала уже не один раз и можно почти не сомневаться в том, что именно таким и Lent новый чип.

Он должен сочетать архитектуру процессора Cortex A77 или A78 и графический процессор Mali G77/G78. Такая комбинация гарантирует очень высокую производительность, которая обязательно должна быть у смартфона с частотой обновления экрана 120 Гц.

Хотя в мае Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции в отношении Huawei, можно не сомневаться, что Huawei выпустит мобильный телефон Mate 40 с 5-нм процессором Kirin, как и было запланировано. В четвертом квартале будет поставлено около 8 миллионов мобильных телефонов Mate 40 — говорится в докладе.

Каким будет новый процессор Kirin

Информация о том, что новый процессор Kirin будет построен на 5-нм техпроцессе, поступала уже не один раз и можно почти не сомневаться в том, что именно таким и будет новый чип.

Он должен сочетать архитектуру процессора Cortex A77 или A78 и графический процессор Mali G77/G78. Такая комбинация гарантирует очень высокую производительность, которая обязательно должна быть у смартфона с частотой обновления экрана 120 Гц.

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Что касается названия нового 5-нм чипа Kirin, то тут не все так просто и иногда в разных источниках упоминается разное его название. Изначально фигурировало очень логичное название Kirin 1000, которое стало бы продолжением линейки Kirin 980 и Kirin 990. Но позже появилась информация о том, что он будет называться Kirin 1020. Правда, никто не спорит, что кодовое название новинки — ”Baltimore”.

Напомним, что Kirin 990 5G использует архитектуру Cortex A76. Это наводит на мысль, что Kirin 1000 может использовать архитектуру Cortex A77 / A78 и архитектуру Mali G77 / G78 GPU. Благодаря этой комбинации производительность процессора и графического чипа значительно возрастет. В общем, нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы получить точную архитектуру этого чипа.

Что будет, если Huawei сможет покупать или производить чипы

На днях мы уже писали о том, что компания ZTE, которая в свое время тоже была в черном списке (простите, заблокированном списке) США, активно осваивает технологию производства чипов на 5-нм техпроцессе и даже вкладывает в это почти два миллиарда долларов. Может так сложиться, что именно эта компания будет перекрывать часть потребностей Huawei в новых чипах. Учитывая, что мало кто еще согласиться торговать с Huawei и выберет хорошие отношения с США, ZTE сможет даже поставить высокую цену, чтобы получить как можно больше денег с компании, которая будет готова заплатить чуть ли не любые деньги за ”спасательный круг”.

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Напомню, ранее сообщалось, что Huawei могла заключить сделку с Samsung на поставку чипов, но этого не получилось из-за слишком высокой цены. Возможно, Samsung намеренно установила стоп-цену, при которой Huawei сама откажется от сделки, или просто заложила в цену все риски возможного осложнения отношений с США.