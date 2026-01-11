Раз и навсегда разрешаем важный спор: что лучше Pixel или Samsung

Артем Сутягин

Существует одно из старейших противостояний в потребительском мире: Coca-Cola против Pepsi. Если кто-то предпочитает Колу, означает ли это автоматическую ненависть к Пепси? Любой здравомыслящий человек ответит «нет». Это просто предпочтение. Однако в технологическом мире, особенно когда речь идет о смартфонах, эта логика почему-то не всегда работает. Считается, что если вы на одной стороне баррикад, то обязательно ненавидите другую. Это особенно заметно в противостоянии Android против iOS, но подобное встречается и между Pixel с Samsung. Ведь это действительно разных подход к созданию сматфонов, хотя они и построены на Android.

Раз и навсегда разрешаем важный спор: что лучше Pixel или Samsung.

Выбор между этими двумя смартфонами очень сложен, хотя они оба на одной ОС. Изображение: DGL.RU

Почему поклонники Pixel не любят Galaxy

Если есть что-то, что объединяет людей, любящих телефоны Pixel, так это программное обеспечение. Интерфейс Pixel UI быстр, легковесен, регулярно обновляется и очень близок по внешнему виду и ощущениям к стоковому Android. Он также свободен от предустановленных приложений.

В отличие от Samsung, телефоны Pixel поставляются с одной версией каждого основного приложения: один браузер (Chrome), одно приложение для фотографий (Google Photos), один магазин приложений (Google Play), одно платежное приложение (Google Wallet). Тот факт, что телефоны Galaxy поставляются с двумя версиями многих приложений — одна от Samsung, другая от Google — раздражает пользователей Pixel. Особенно неприятно, что многие приложения Samsung нельзя удалить.

One UI также значительно отходит от стокового Android по внешнему виду и ощущениям. Например, страница настроек организована совершенно иначе, и там больше переключателей и кнопок, чем можно найти на Pixel. Сложность поиска нужного так велика, что Samsung ввела поисковую строку с ИИ в настройках, чтобы помочь пользователям ориентироваться. Другими словами, One UI набит функциями, которые могут никогда не понадобиться, в то время как Pixel UI гораздо более прост и понятен.

Почему поклонники Pixel не любят Galaxy.

Pixel хорош в камере и операционной системе. Изображение: TechCrunch

Google действительно хорош в определении проблем пользователей и их элегантном решении. Например, давняя проблема: если делать много скриншотов, они засоряют фотогалерею. Google создал специальное место для их хранения под названием Pixel Screenshots, которое не только держит скриншоты отдельно от основной галереи, но и использует ИИ для их организации и поиска.

Другой пример — использование приложения вроде Shazam для определения играющей песни. Нужно разблокировать телефон, открыть приложение и запустить прослушивание. На Pixel функция Now Playing заранее определяет это, показывая название песни на экране блокировки без дополнительных приложений.

Почему фанаты Samsung не любят Pixel

Сначала нужно снова поговорить о One UI. Хотя это более тяжелая и кастомизированная оболочка Android, чем Pixel UI, нельзя отрицать, что в ней гораздо больше функций.

Вот лишь небольшой список возможностей One UI, недоступных в Pixel UI:

  • DeX превращает телефон в десктопный интерфейс
  • Samsung Routines позволяют создавать сложные автоматизации
  • Good Lock дает возможность кастомизировать практически каждую деталь внешнего вида и работы телефона
  • Двойное Bluetooth-подключение позволяет одновременно подключить две пары наушников

Все эти функции есть в большинстве флагманских телефонов Samsung, но отсутствуют даже в самых дорогих Pixel. Некоторые пользователи Samsung настолько полагаются на эти функции, что никогда не перейдут на Pixel без создания Google аналогичных возможностей.

Переходя к аппаратной части, большинство флагманских телефонов Samsung оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon. Объективный факт: самый мощный процессор Qualcomm превосходит любой другой Android-процессор практически по всем параметрам, включая Google Tensor. Это означает, что телефон Galaxy по цене, аналогичной Pixel, вероятно, будет намного мощнее.

Почему фанаты Samsung не любят Pixel.

Samsung хороши в режиме рабочего стола и режимов автоматизации. Изображение: IVEDIA

Что касается камер, большинство фанатов Samsung признают, что One UI чрезмерно обрабатывает изображения, но они возражают, что флагманское аппаратное обеспечение камер Samsung превосходит Pixel в любой день недели. Galaxy S25 Ultra, S25 Edge и Z Fold 7 имеют основные сенсоры камеры на 200 мегапикселей, что представляет собой гораздо лучше, чем у любого когда-либо созданного Pixel. S25 Ultra также оснащен двумя телеобъективами, обеспечивающими большую универсальность зума.

Почем так сложно купить Pixel

Самая большая причина, по которой пользователи Samsung не покупают телефоны Pixel, заключается в том, что они просто не могут этого сделать. Телефоны Samsung продаются почти в каждой стране мира. Pixel, для сравнения, доступны лишь в небольшой части стран. Человек, живущий в Бразилии, например, может купить большинство телефонов Samsung, но не может купить ни один Pixel. В Бразилии проживает более 200 миллионов человек, и это 200 миллионов людей, которые с большей вероятностью станут фанатами Samsung.

Ситуация усугубляется тем, что некоторые функции Pixel не поддерживаются даже в странах, где телефоны действительно доступны. Один из примеров — Call Screen, когда Google Assistant отвечает на звонок за вас, позволяя решить, стоит ли разговор вашего времени. Это работает автоматически в США, но за пределами страны есть регионы, где функция работает только вручную, а где-то не работает вообще.

Впрочем, для России это не так важно. Смартфоны обоих брендов ввозятся по параллельному импорту, так как официально не продаются в нашей стране. Поэтому данный пункт наиболее важен для других стран — у нас их можно купить но любом маркетплейсе.

Почем так сложно купить Pixel.

Pixel в наших магазинах встречается чуть реже, но его тоже можно найти. Изображение: CNET

Сравнение смартфонов при выборе

Главный вывод заключается в том, что существуют весьма логичные причины, по которым пользователи Pixel не любят телефоны Samsung, и в то же время очень понятны причины, по которым пользователи Galaxy не любят Pixel. Кто-то из них неправ? Абсолютно нет. Каждая сторона приобрела телефон, который лучше всего работает для них и их конкретной ситуации.

Есть примеры людей, которые любят принадлежащий им телефон, но также могут с радостью признать, что некоторые вещи другой бренд делает лучше. Это тот вид отношений, которые можно считать здоровыми, который необходим. Ни один телефон не идеален — всегда есть компромиссы. Нормально признавать, что предпочитаемый бренд делает не все правильно, точно так же, как нормально признавать, что предпочтение Колы не означает ненависти к Пепси.

В конечном счете, и Pixel, и Samsung предлагают отличные устройства с разными философиями. Pixel фокусируется на чистом программном обеспечении, элегантных решениях и естественной фотографии. Samsung делает ставку на богатство функций, мощное железо и универсальность камер. Выбор между ними — вопрос личных приоритетов, а не абсолютного превосходства одного над другим.

