Раз и навсегда разрешаем важный спор: что лучше Pixel или Samsung

Существует одно из старейших противостояний в потребительском мире: Coca-Cola против Pepsi. Если кто-то предпочитает Колу, означает ли это автоматическую ненависть к Пепси? Любой здравомыслящий человек ответит «нет». Это просто предпочтение. Однако в технологическом мире, особенно когда речь идет о смартфонах, эта логика почему-то не всегда работает. Считается, что если вы на одной стороне баррикад, то обязательно ненавидите другую. Это особенно заметно в противостоянии Android против iOS, но подобное встречается и между Pixel с Samsung. Ведь это действительно разных подход к созданию сматфонов, хотя они и построены на Android.

Почему поклонники Pixel не любят Galaxy

Если есть что-то, что объединяет людей, любящих телефоны Pixel, так это программное обеспечение. Интерфейс Pixel UI быстр, легковесен, регулярно обновляется и очень близок по внешнему виду и ощущениям к стоковому Android. Он также свободен от предустановленных приложений.

В отличие от Samsung, телефоны Pixel поставляются с одной версией каждого основного приложения: один браузер (Chrome), одно приложение для фотографий (Google Photos), один магазин приложений (Google Play), одно платежное приложение (Google Wallet). Тот факт, что телефоны Galaxy поставляются с двумя версиями многих приложений — одна от Samsung, другая от Google — раздражает пользователей Pixel. Особенно неприятно, что многие приложения Samsung нельзя удалить.

One UI также значительно отходит от стокового Android по внешнему виду и ощущениям. Например, страница настроек организована совершенно иначе, и там больше переключателей и кнопок, чем можно найти на Pixel. Сложность поиска нужного так велика, что Samsung ввела поисковую строку с ИИ в настройках, чтобы помочь пользователям ориентироваться. Другими словами, One UI набит функциями, которые могут никогда не понадобиться, в то время как Pixel UI гораздо более прост и понятен.

Google действительно хорош в определении проблем пользователей и их элегантном решении. Например, давняя проблема: если делать много скриншотов, они засоряют фотогалерею. Google создал специальное место для их хранения под названием Pixel Screenshots, которое не только держит скриншоты отдельно от основной галереи, но и использует ИИ для их организации и поиска.

Другой пример — использование приложения вроде Shazam для определения играющей песни. Нужно разблокировать телефон, открыть приложение и запустить прослушивание. На Pixel функция Now Playing заранее определяет это, показывая название песни на экране блокировки без дополнительных приложений.

Почему фанаты Samsung не любят Pixel

Сначала нужно снова поговорить о One UI. Хотя это более тяжелая и кастомизированная оболочка Android, чем Pixel UI, нельзя отрицать, что в ней гораздо больше функций.

Вот лишь небольшой список возможностей One UI, недоступных в Pixel UI:

DeX превращает телефон в десктопный интерфейс

Samsung Routines позволяют создавать сложные автоматизации

Good Lock дает возможность кастомизировать практически каждую деталь внешнего вида и работы телефона

Двойное Bluetooth-подключение позволяет одновременно подключить две пары наушников

Все эти функции есть в большинстве флагманских телефонов Samsung, но отсутствуют даже в самых дорогих Pixel. Некоторые пользователи Samsung настолько полагаются на эти функции, что никогда не перейдут на Pixel без создания Google аналогичных возможностей.

Переходя к аппаратной части, большинство флагманских телефонов Samsung оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon. Объективный факт: самый мощный процессор Qualcomm превосходит любой другой Android-процессор практически по всем параметрам, включая Google Tensor. Это означает, что телефон Galaxy по цене, аналогичной Pixel, вероятно, будет намного мощнее.

Что касается камер, большинство фанатов Samsung признают, что One UI чрезмерно обрабатывает изображения, но они возражают, что флагманское аппаратное обеспечение камер Samsung превосходит Pixel в любой день недели. Galaxy S25 Ultra, S25 Edge и Z Fold 7 имеют основные сенсоры камеры на 200 мегапикселей, что представляет собой гораздо лучше, чем у любого когда-либо созданного Pixel. S25 Ultra также оснащен двумя телеобъективами, обеспечивающими большую универсальность зума.

Почем так сложно купить Pixel

Самая большая причина, по которой пользователи Samsung не покупают телефоны Pixel, заключается в том, что они просто не могут этого сделать. Телефоны Samsung продаются почти в каждой стране мира. Pixel, для сравнения, доступны лишь в небольшой части стран. Человек, живущий в Бразилии, например, может купить большинство телефонов Samsung, но не может купить ни один Pixel. В Бразилии проживает более 200 миллионов человек, и это 200 миллионов людей, которые с большей вероятностью станут фанатами Samsung.

Ситуация усугубляется тем, что некоторые функции Pixel не поддерживаются даже в странах, где телефоны действительно доступны. Один из примеров — Call Screen, когда Google Assistant отвечает на звонок за вас, позволяя решить, стоит ли разговор вашего времени. Это работает автоматически в США, но за пределами страны есть регионы, где функция работает только вручную, а где-то не работает вообще.

Впрочем, для России это не так важно. Смартфоны обоих брендов ввозятся по параллельному импорту, так как официально не продаются в нашей стране. Поэтому данный пункт наиболее важен для других стран — у нас их можно купить но любом маркетплейсе.

Сравнение смартфонов при выборе

Главный вывод заключается в том, что существуют весьма логичные причины, по которым пользователи Pixel не любят телефоны Samsung, и в то же время очень понятны причины, по которым пользователи Galaxy не любят Pixel. Кто-то из них неправ? Абсолютно нет. Каждая сторона приобрела телефон, который лучше всего работает для них и их конкретной ситуации.

Есть примеры людей, которые любят принадлежащий им телефон, но также могут с радостью признать, что некоторые вещи другой бренд делает лучше. Это тот вид отношений, которые можно считать здоровыми, который необходим. Ни один телефон не идеален — всегда есть компромиссы. Нормально признавать, что предпочитаемый бренд делает не все правильно, точно так же, как нормально признавать, что предпочтение Колы не означает ненависти к Пепси.

В конечном счете, и Pixel, и Samsung предлагают отличные устройства с разными философиями. Pixel фокусируется на чистом программном обеспечении, элегантных решениях и естественной фотографии. Samsung делает ставку на богатство функций, мощное железо и универсальность камер. Выбор между ними — вопрос личных приоритетов, а не абсолютного превосходства одного над другим.