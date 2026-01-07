Рейтинг производителей Android-смартфонов, которые актуальны в 2026 году

2025 год стал знаковым для экосистемы Android-смартфонов. Массовое внедрение кремний-углеродных батарей, процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, способный конкурировать с Apple, и растущее число телефонов с интегрированными магнитами Qi2 — всё это вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей. Но какие производители преуспели в этом году, а какие разочаровали? Давайте разберемся, проанализировав продукты, инновации, программное обеспечение и общие стратегии ведущих брендов.

Аутсайдеры года: HMD Global и realme

HMD Global сохранила уникальность, предлагая смартфоны со слотом для microSD-карт, что становится редкостью. Компания выпустила ремонтопригодное устройство HMD Aura 2 и аксессуар OffGrid для спутниковой связи. Однако позитив на этом заканчивается. Смартфон встречается редко, имеет не самое высокое качество, а его производитель ушел с некоторых важных рынков. Такой уход говорит о том, что компания продает меньше смартфонов, имеет меньше экспертизы и получает меньше денег, которые можно было бы направить на развитие модельного ряда.

realme провела незаметный год. Серия realme 14 стартовала неплохо, особенно модель 14 Pro Plus с перископной камерой. Но серия realme 15 разочаровала отсутствием варианта Pro Plus и ограниченной доступностью. Компания выпустила множество бюджетных телефонов с впечатляющими батареями, но без других достоинств. Поэтому она не такое уж и разочарование, но так как для бренда это был обычный год на хорошем уровне без сюрпризов, отнесем ее сюда. Просто бренд приучил нас к чему-то существенно лучшему. Даже GT 8 Pro не вытянул ситуацию.

Середнячки: Sony, Motorola и vivo

Sony продолжает идти своим путём с флагманом Xperia 1 VII, сохраняя разъем 3.5 мм и слот для microSD. Это довольно странный и очень дорогой смартфон для фанатов, который получил посредственные камеры и отказался от быстрой зарядки. Это вызывает впросы. Единственная хорошая новость — улучшенная политика обновлений: четыре крупных обновления ОС и шесть лет патчей безопасности. А этого уже достаточно для того, чтобы попасть в ранг середнячков.

Motorola заслуживает высокой оценки за линейку Razr, превзошедшую Samsung по универсальности программного обеспечения внешнего экрана. Однако модель Ultra оказалась дорогой и это минус. Серия Moto G показала разный результат: базовую модель критиковали, а версию Stylus хвалили. Разочаровывает ужасная политика обновлений для бюджетных моделей — всего два обновления ОС и три года патчей. Отсутствие полноценного флагмана Edge также стало минусом.

vivo выпустила отличное железо в 2025 году. Модель X300 Pro стала достойным камерофоном, X Fold 5 получил огромную батарею и качественные камеры, а X200 Ultra предложил один из лучших опытов фотосъемки года. Главная проблема — ограниченная доступность. X Fold 5 не вышел в Европе, X200 Ultra остался эксклюзивом для Китая. Но в России купить их все можно, если очень захочется. Вопрос только в том зачем.

Противоречивые смартфоны: Nothing и HONOR

2025 год стал периодом, когда многие энтузиасты разочаровались в Nothing. Компания растратила накопленную репутацию. Nothing Phone 3 оказался хорошим телефоном с досадными компромиссами за ценник выше среднего. Ситуацию усугубили скандал с использованием стоковых фотографий и появление предустановленного ПО, хотя бренд ранее гордился его отсутствием.

Несмотря на проблемы, Nothing Phone 3a и 3a Pro стали одними из лучших бюджетных телефонов года, а CMF Phone 2 Pro получил высокие оценки за соотношение цены и качества.

HONOR провела солидный год, заявив о семилетней поддержке обновлений — на уровне Google и Samsung. Magic V5 стал лучшим конкурентом Galaxy Z Fold 7, предложив тонкий дизайн и впечатляющие характеристики. Однако флагман Magic 7 Pro оказался просто хорошим в море превосходных вариантов.

Топ-производители: Xiaomi, OPPO и OnePlus

Xiaomi провела позитивный год, выпустив Xiaomi 15 Ultra — фаворита среди камерофонов. Суббренд POCO представил первый настоящий флагман F7 Ultra. Важным шагом стало внедрение 100-ваттной зарядки через USB-PPS, избавляющей от необходимости использовать фирменные зарядные устройства. Самым значимым событием стал анонс процессора XRING 01, который может стать мощным оружием компании. Минусы также присутствуют. Xiaomi скопировала систему наименований iPhone для серии 17, а впечатляющие смартфоны Mix Flip 2 остались эксклюзивами для Китая.

OPPO запустила линейку Find X9, особенно впечатлив Find X9 Pro с батареей на 7500 мАч, отличными камерами и дополнительной линзой. Телефон быстро вышел на глобальные рынки. Недостатки — Find N5 не появился в Европе, а превосходный Find X8 Ultra остался доступен только в Китае. Но, опять же, в России они продаются.

OnePlus заняла высокое место благодаря OnePlus 13, который многие назвали телефоном года. Он предложил камеры высокого класса, огромную батарею с быстрой зарядкой, качественный экран и достойную политику обновлений. OnePlus 13R также получил высокие оценки за производительность, время работы и быструю зарядку. Однако OnePlus 15 и 15R разочаровали: первый получил ухудшенные камеры и сниженное разрешение экрана, второй подорожал и лишился телеобъектива.

Samsung и Google: лидеры с оговорками

Samsung оказалась на втором месте, несмотря на вялые релизы Galaxy S25 и S25 Plus. Galaxy S25 Ultra получил лишь улучшенную широкоугольную камеру и ухудшенный S Pen. Z Flip 7 оказался хорош, но не великолепен, а Z Flip 7 FE разочаровал по сравнению с Motorola Razr 2025.

Главная причина высокого места — Galaxy Z Fold 7, наконец получивший тонкий и легкий дизайн. Это самый легкий складной смартфон формата книги с большими экранами, 200-мегапиксельной основной камерой и отличным программным обеспечением. Компания также представила Galaxy Z TriFold — первый смартфон с двойным складыванием.

Google могла бы занять высокое место, но проблемы с батареями испортили впечатление. Владельцы старых бюджетных Pixel столкнулись с вздутием батарей и даже возгораниями устройств. Обработка ситуации также вызвала недовольство — Google тихо выпустила обновление, ограничивающее батарею.

Это досадно, поскольку линейка Pixel 10 получилась отличной с эксклюзивными функциями и встроенными магнитами Qi2. Pixel 10 Pro Fold стал единственным складным смартфоном с рейтингом IP68, а Pixel 9a получил высокие оценки в средней ценовой категории.

Когда пришло время определить лидера 2025 года, стало ясно: ни один производитель не заслужил первое место. Большинство смартфонов Samsung получили слабые обновления, проблемы Google с батареями были ужасны, OnePlus не предложила большого периода обновлений. Остается надеяться, что все крупные производители Android приложат усилия для улучшения в 2026 году.