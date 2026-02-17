Самая необычная функция Samsung Galaxy S26, которая изменит многое

Компания Samsung готовит к запуску три новые модели флагманской линейки — Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. И если две первые, судя по утечкам, не принесут значительных изменений, то старшая версия обещает настоящее технологическое открытие — встроенный в экран режим Privacy Display. Эта функция превращает дисплей в инструмент защиты личной информации: при просмотре под углом картинка становится неразличимой, оставаясь яркой и четкой только для того, кто держит телефон прямо перед собой. Таким образом, посторонние не смогут увидеть ваши сообщения, пароли или банковские данные в транспорте, кафе или офисе.

Как работает технология Privacy Display в Samsung Galaxy S26

Основой новинки стал дисплей M14 OLED, созданный на базе двух собственных технологий Samsung Display — Flex Magic Pixel и Color Filter on Encapsulation. Первая позволяет гибко управлять направлением и интенсивностью света с помощью пикселей, а вторая заменяет традиционный поляризатор специальным цветным фильтром, уменьшая энергопотребление и толщину экрана.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Когда активируется режим конфиденциальности, угол видимости физически сужается: владелец смартфона видит все хорошо, а сторонний наблюдатель замечает лишь темное пятно вместо изображения.

Настройки и гибкость One UI

Samsung продумала не только аппаратную реализацию, но и комфортное управление функцией в оболочке One UI. Через панель быстрого доступа можно включить или выключить Privacy Display одним касанием. Также предусмотрены детальные сценарии активации:

автоматическое включение при вводе PIN-кода и паролей;

защита уведомлений, чтобы их не могли прочитать окружающие;

срабатывание при использовании определённых приложений, просмотре фото или видео;

возможность дополнительно затемнять экран для повышения приватности.

Пользователь может задать собственные условия активации с помощью системы Modes and Routines — например, автоматически включать защиту при нахождении в метро или аэропорту. Более того, Samsung планирует открыть интерфейс для разработчиков, чтобы они могли интегрировать Privacy Display в свои приложения.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Чем экран с защитой от подглядывания лучше пленок

Многие помнят неудачный опыт с темными приватными защитными пленками, которые заметно ухудшали яркость, делали изображение зернистым и мешали работе сканера отпечатков. Privacy Display решает все эти проблемы: экран не теряет качества, не искажает цвета и не требует сторонних аксессуаров.

Однако эксперты ждут подтверждения того, что новая технология не снизит комфорт при просмотре в обычных условиях. Ответ на этот вопрос даст только презентация Galaxy Unpacked 2026, где технология будет показана в действии, и последующее тестирование в реальных условиях при разном освещении.

Если Privacy Display оправдает ожидания, она может стать стандартом для будущих смартфонов. Тем более, уже появились слухи о заинтересованности Apple такой технологией. В ближайшие годы мы можем увидеть, как другие бренды начнут внедрять подобные решения, делая конфиденциальный просмотр контента новой нормой.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Galaxy S26 Ultra уже сейчас выглядит как устройство, задающее тренд. Возможность управлять приватностью не только программно, но и на уровне самого дисплея — шаг, который меняет привычное понимание мобильной безопасности.