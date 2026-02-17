Самая необычная функция Samsung Galaxy S26, которая изменит многое

Компания Samsung готовит к запуску три новые модели флагманской линейки — Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. И если две первые, судя по утечкам, не принесут значительных изменений, то старшая версия обещает настоящее технологическое открытие — встроенный в экран режим Privacy Display. Эта функция превращает дисплей в инструмент защиты личной информации: при просмотре под углом картинка становится неразличимой, оставаясь яркой и четкой только для того, кто держит телефон прямо перед собой. Таким образом, посторонние не смогут увидеть ваши сообщения, пароли или банковские данные в транспорте, кафе или офисе.

Самая необычная функция Samsung Galaxy S26, которая изменит многое. Экран, к которому мы привыкли станет чем-то необычным. Изображение: Texno.org. Фото.

Экран, к которому мы привыкли станет чем-то необычным. Изображение: Texno.org

Как работает технология Privacy Display в Samsung Galaxy S26

Основой новинки стал дисплей M14 OLED, созданный на базе двух собственных технологий Samsung Display — Flex Magic Pixel и Color Filter on Encapsulation. Первая позволяет гибко управлять направлением и интенсивностью света с помощью пикселей, а вторая заменяет традиционный поляризатор специальным цветным фильтром, уменьшая энергопотребление и толщину экрана.

Когда активируется режим конфиденциальности, угол видимости физически сужается: владелец смартфона видит все хорошо, а сторонний наблюдатель замечает лишь темное пятно вместо изображения.

Настройки и гибкость One UI

Samsung продумала не только аппаратную реализацию, но и комфортное управление функцией в оболочке One UI. Через панель быстрого доступа можно включить или выключить Privacy Display одним касанием. Также предусмотрены детальные сценарии активации:

  • автоматическое включение при вводе PIN-кода и паролей;
  • защита уведомлений, чтобы их не могли прочитать окружающие;
  • срабатывание при использовании определённых приложений, просмотре фото или видео;
  • возможность дополнительно затемнять экран для повышения приватности.

Пользователь может задать собственные условия активации с помощью системы Modes and Routines — например, автоматически включать защиту при нахождении в метро или аэропорту. Более того, Samsung планирует открыть интерфейс для разработчиков, чтобы они могли интегрировать Privacy Display в свои приложения.

Чем экран с защитой от подглядывания лучше пленок

Многие помнят неудачный опыт с темными приватными защитными пленками, которые заметно ухудшали яркость, делали изображение зернистым и мешали работе сканера отпечатков. Privacy Display решает все эти проблемы: экран не теряет качества, не искажает цвета и не требует сторонних аксессуаров.

Чем экран с защитой от подглядывания лучше пленок. Режим приватности и его интенсивность можно будет регулировать в настройках. Изображение: androidauthority. Фото.

Режим приватности и его интенсивность можно будет регулировать в настройках. Изображение: androidauthority

Однако эксперты ждут подтверждения того, что новая технология не снизит комфорт при просмотре в обычных условиях. Ответ на этот вопрос даст только презентация Galaxy Unpacked 2026, где технология будет показана в действии, и последующее тестирование в реальных условиях при разном освещении.

Если Privacy Display оправдает ожидания, она может стать стандартом для будущих смартфонов. Тем более, уже появились слухи о заинтересованности Apple такой технологией. В ближайшие годы мы можем увидеть, как другие бренды начнут внедрять подобные решения, делая конфиденциальный просмотр контента новой нормой.

Galaxy S26 Ultra уже сейчас выглядит как устройство, задающее тренд. Возможность управлять приватностью не только программно, но и на уровне самого дисплея — шаг, который меняет привычное понимание мобильной безопасности.

