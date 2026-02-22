Samsung Galaxy S26 получит новый дизайн, но не решит свои главные проблемы

Samsung снова оказалась верна своей традиции: черпать дизайнерские идеи из бюджетной линейки и постепенно переносить их во флагманы. Когда в серии Galaxy A появился заметный выступающий блок камер, стало очевидно — это не случайность, а тест реакции аудитории. И аудитория, судя по всему, приняла новинку тепло. Теперь, по данным многочисленных утечек, выпирающая камера возвращается во всю линейку Galaxy S26. Что ж, давно пора. Вот только это не решит основных проблем, которые есть у этой линейки.

Самый классический смартфон

Несколько последних поколений Galaxy S выглядели подозрительно безлико — будто Samsung намеренно стирала всё, что делало флагманы узнаваемыми. Плоские задники, утопленные модули камер, минималистичные до скуки формы. Конкуренты тем временем экспериментировали с формой, материалами и компоновкой. Возврат к выступающему блоку — это хотя бы какой-то характер. Пусть и минимальный шаг, но в правильном направлении.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Интересно проследить, как Samsung обкатывает идеи. Сначала в бюджетных Galaxy A26 и A36 появился приподнятый блок камер — тихо, почти незаметно. Затем Galaxy A56 продолжил эту линию. Параллельно на серии AX5 протестировали так называемый Key Island — выделенную зону вокруг кнопки питания и качельки громкости. Последнее, впрочем, пока не перебралось выше по линейке, что говорит о неоднозначной реакции пользователей.

Зато выступающая камера явно прошла проверку. И теперь она возвращается на флагманы — визуально Galaxy S26 наконец-то перестанет выглядеть как безымянный смартфон из рекламного каталога. На первый взгляд кажется, что выступающий модуль намекает на серьёзное обновление сенсоров: раз корпус больше не сдерживает оптику, можно поставить что-то действительно новое. Но реальность, как обычно, прозаичнее.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Что изменится в Galaxy S26

По уже имеющимся данным, базовый Galaxy S26 наконец получит батарею на 4 300 мАч вместо прежних 4 000 мАч. Звучит как прогресс — но на фоне конкурентов это скромный результат. Для сравнения: Pixel 10 идёт с аккумулятором на 4 900 мАч. То есть Samsung просто сокращает отставание, а не вырывается вперёд.

Версия Ultra должна получить проводную зарядку мощностью 60 Вт вместо нынешних 45 Вт — тоже небольшой плюс. Но о поддержке Qi2 и магнитной зарядке речи не идёт: Samsung остаётся верна чехлам с магнитами как обходному решению. Беспроводная зарядка остаётся прежней.

Самое разочаровывающее — камеры. Широкий угол, ультраширик и телефото, судя по утечкам, остаются теми же, что и в прошлом поколении. Те же размеры матриц, те же разрешения. И это после того, как Galaxy S25 уже не принёс ощутимых обновлений сенсоров по сравнению с S24. Два поколения подряд — и никаких реальных изменений в главном для смартфона компоненте.

Первые реальные пользователи Galaxy Z TriFold жалуются, что он часто ломается

Samsung Galaxy AI

Несложно предугадать, каким будет главный маркетинговый акцент Unpacked: Galaxy AI здесь, Galaxy AI там, Galaxy AI везде. Два года назад это звучало как смелое заявление, в прошлом году — уже как повторение пройденного. Складывается ощущение, что Samsung делает ставку на то, что покупатели выберут экосистему и бренд, а не конкретные характеристики.

Стратегия понятна: взять лучшее из того, что делают Google и Apple, добавить фирменный интерфейс и назвать это инновацией. Пока это работает, но долгосрочно такой подход является рискованным, ведь лояльность не бесконечна, а конкуренты не стоят на месте.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Новый дизайн Galaxy S26 — это хорошо. Приятно видеть, что Samsung вспомнила о характере своих флагманов. Но дизайн — это обёртка. Внутри, судя по всему, мы снова получим косметическое обновление с упором на ИИ-функции вместо реального технологического рывка.