Samsung Galaxy Z Fold 7 или Google Pixel 10 Pro Fold: сравнение складных флагманов

Артем Сутягин

Рынок складных смартфонов предлагает два явных лидера — Samsung Galaxy Z Fold 7 и Google Pixel 10 Pro Fold. Конечно, есть много китайских складных устройств, но многие не рассматривают их всерьез. Хотя, я сам пользуюсь HUAWEI Mate X6 уже около года и полностью им доволен. А ведь еще есть HONOR и OnePlus. Но народная любовь выделяет именно раскладушки от Samsung и Google. Оба устройства сейчас доступны в России, что делает выбор для многих довольно сложным. Давайте разбираться в особенностях каждой модели и определимся с покупкой.

Samsung Galaxy Z Fold 7 или Google Pixel 10 Pro Fold: сравнение складных флагманов. Эти два телефона объединяет только форм-фактор. Изображение: androidauthority. Фото.

Эти два телефона объединяет только форм-фактор. Изображение: androidauthority

Samsung Galaxy Z Fold 7: cамый популярный складной смартфон

Samsung Galaxy Z Fold 7 присутствует на рынке с июля 2025 года и до появления Google Pixel 10 Pro Fold не имел серьезных конкурентов. Опять же, если забыть про китайские модели. Текущая цена в России стартует примерно от 145 000 рублей.

Выбор в пользу Samsung обычно связан с узнаваемым дизайном бренда, который многие пользователи ценят. Важным фактором становится интеграция в экосистему Samsung, включая фирменные элементы интерфейса и функции. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который считается более авторитетным в индустрии по сравнению с Google Tensor G5.

Samsung Galaxy Z Fold 7: cамый популярный складной смартфон. Для многих именно One UI станет главным стимулом к покупке этого смартфона. Изображение: DGL.RU. Фото.

Для многих именно One UI станет главным стимулом к покупке этого смартфона. Изображение: DGL.RU

Технические характеристики включают 12 ГБ оперативной памяти, 8-дюймовый LTPO AMOLED 2X дисплей с разрешением 1968×2184 пикселей, 6,5-дюймовый внешний экран и аккумулятор емкостью 4400 мАч. Скорость зарядки составляет 25 Вт по проводу и 15 Вт беспроводным способом, что несколько уступает конкурентам. Опять же китайским.

Основная камера хвастается сенсором на 200 Мп, хотя дополнительные модули на 10 Мп и 12 Мп выглядят намного скромнее. Samsung продолжает совершенствовать конструкцию шарнира, обещая меньшую видимость складки на экране. А встроенные возможности Galaxy AI охватывают камеру, функцию Circle to Search и множество других инструментов.

Samsung Galaxy Z Fold 7: cамый популярный складной смартфон. Узкий внешний экран — не самое удобное решение. Изображение: The GEEK. Фото.

Узкий внешний экран — не самое удобное решение. Изображение: The GEEK

Google Pixel 10 Pro Fold: недорогая раскладушка

Google Pixel 10 Pro Fold предлагается в России по цене примерно от 125 000 рублей, что уже более приятно. И стоимость этого смартфона по сравнению с Samsung ниже. А ведь многие эксперты считают это устройство более совершенным.

Главное достижение Google — решение традиционных проблем складных телефонов. Pixel 10 Pro Fold стал первым массовым складным смартфоном с полноценной степенью защиты IP68, тогда как предшественники ограничивались IP48 или ниже. Аккумулятор емкостью 5015 мАч — редкость для подобных устройств. А объем оперативной памяти 16 ГБ превосходит большинство лучших Android-смартфонов на рынке. В том числе это больше, чем в базовой версии Galaxy Z Fold 7.

Спецификации также включают процессор Google Tensor G5, 8-дюймовый LTPO OLED дисплей с разрешением 2076×2152 пикселей, проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную 15 Вт с поддержкой Qi2. Фронтальный экран имеет диагональ 6,4 дюйма, обеспечивая комфортное использование в сложенном состоянии.

Google Pixel 10 Pro Fold: недорогая раскладушка. Многие уверены, что именно Pixel лучше в этой паре. Изображение: Computerworld. Фото.

Многие уверены, что именно Pixel лучше в этой паре. Изображение: Computerworld

Преимущества экосистемы Pixel

Важным преимуществом становится принадлежность к линейке Pixel. Такие устройства всегда получают обновления и новые функции в числе первых. Samsung ненамного отстает в этом вопросе, и оба производителя лидируют в индустрии с обещанием 7 лет поддержки обновлений.

Тройная система камер, мощные возможности искусственного интеллекта и надежная защита делают Google Pixel 10 Pro Fold привлекательным выбором для тех, кто ценит инновации и своевременные обновления программного обеспечения. А еще он стоит дешевле примерно на 20 000 рублей.

Вот и думайте, что лучше, ультимативная производительности или чуть меньшее ее значение, но преимущество почти по всем остальным параметрам за меньшие деньги. Мне кажется, ответ очевиден, если вы бирать именно из этих устройств. Но я оставлю вам принять свое решение.

