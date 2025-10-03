Samsung не планирует сильно улучшать камеры в Galaxy S26. Чего ждать от новинок

Врем постепенно идет в сторону выхода нового флагманского смартфона Samsung. А значит у нас будет все больше информации о нем. Сейчас появились новые утечки о серии Samsung Galaxy S26, и главная новость касается фронтальной камеры. По данным проверенного источника, все модели S26 сохранят модуль на 12 МП с автофокусом. Это значит, что серьезных аппаратных изменений в этом компоненте ждать не стоит, ведь именно такая камера используется в линейке начиная с Galaxy S23. Но какие-то улучшения все же будут.

Что изменится в камере Samsung

Несмотря на ожидания многих пользователей, Samsung вряд ли представит радикально обновленный фронтальный модуль для Galaxy S26. Скорее всего, смартфоны снова получат 12-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.2, которая уже доказала свою стабильность, но с точки зрения прогресса практически не изменилась.

Вполне возможно, что небольшие улучшения будут достигнуты за счет увеличенной светосилы объектива или немного более крупного сенсора. Однако реальная ставка компании, как и ранее, делается на программную обработку и алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволяют улучшать цветопередачу, резкость и ночное качество съемки без существенных изменений в железе.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Почему Samsung не меняет камеры смартфонов

За последние годы стало ясно, что Samsung предпочитает осторожный подход к обновлениям. Фронтальная камера практически не эволюционировала с 2022 года, и даже в топовых моделях компания ограничивается программными улучшениями.

Одним из объяснений может быть то, что большинство пользователей довольны текущим уровнем качества. Например, владельцы Galaxy S25 Ultra положительно отзывались о фронтальной камере, а в обзорах младших S25 упоминалось, что качество фронтальных фото «достаточно хорошее», хотя и без особого вау-эффекта.

TouchWiz возвращается? Samsung сделала объемные иконки в One UI 8.5

Конкуренция Samsung с iPhone и другими брендами

Интересно, что конкурент в лице Apple уже сделал нестандартный шаг: фронтальная камера iPhone 17 получила квадратный сенсор, который дает возможность снимать пейзажные фото даже в портретном положении смартфона. Такой ход показывает, что рынок ждет новых решений в области фронтальной съемки, и Samsung на этом фоне выглядит чересчур консервативным.

Если южнокорейская компания не внесет ощутимых аппаратных изменений, ей придется компенсировать это более продвинутыми алгоритмами обработки, в том числе использованием ИИ для стабилизации, улучшения динамического диапазона и более точного распознавания лиц.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Основные камеры Galaxy S26

Что касается основных камер, слухи указывают, что Galaxy S26 Pro получит те же сенсоры, что и Galaxy S25. Ультраверсия S26 Ultra, скорее всего, тоже сохранит конфигурацию прошлогоднего флагмана, но с возможным расширением диафрагмы у главного модуля и телевика. Это может дать некоторый прирост в съемке при слабом освещении, но революции ждать не стоит и здесь.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Фактически, если информация подтвердится, пользователей ждет эволюционная, а не революционная серия Galaxy S26. Главный упор будет сделан на программные возможности обработки изображений и оптимизацию через искусственный интеллект.

Тем, кто рассчитывал на полностью новую камеру для селфи, стоит снизить ожидания. Однако с другой стороны, Samsung традиционно стабильна в качестве. Даже без резких обновлений компания поддерживает высокий уровень съемки, который удовлетворяет большинство пользователей.