Samsung снова оказалась в центре обсуждений — и на этот раз не из-за камер или искусственного интеллекта, а из-за экрана. Многие пользователи уже успели пожаловаться на то, что Galaxy S26 будет читать текст переписки, пока вы его набираете. Теперь же все говорят о том, что Ultra-верися получила 8-битную матрицу, хотя в предрелизных брифингах звучали обещания 10-битной глубины цвета. Компания уже подтвердила, что ее дорогущий флагман имеет ряд проблем. Это повод задуматься, что именно получает покупатель и как подобные заявления влияют на доверие к бренду.

Samsung признала, что экран Galaxy S26 Ultra хуже, чем должен быть. Экран Samsung Galaxy S26 немного испортил впечатление о себе. Фото.

Экран Samsung Galaxy S26 немного испортил впечатление о себе.

Насколько 8-битный дисплей хуже 10-битного

Samsung уточнила: серия Galaxy S26 использует 8-битную панель, а улучшения визуального восприятия связаны с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и возросшей мощностью обработки изображения. Но даже самый производительный процессор, который судя по тестам был испорчен самой Samsung не превращает 8-битную матрицу в полноценный 10-битный дисплей. Вычисления помогают с апскейлом, шумоподавлением, тонмаппингом и дизерингом — однако физический предел по дискретным уровням цвета у панели остаётся прежним.

Разница между 8-бит и 10-бит глубиной цвета — это не маркетинговая игра цифр. 8-битный экран отображает около 16,7 млн оттенков, а 10-битный — свыше 1 млрд. На практике это особенно заметно не в насыщенных «кислотных» цветах, а в градиентах: небо на закате, студийные фоны в видео, мягкие тени на коже.

Чем меньше доступных уровней яркости, тем выше вероятность увидеть полосы (banding) — заметные ступеньки на переходах от одного оттенка к другому. Производители часто сглаживают это программно, но именно поэтому разница «иногда незаметна», а иногда — бросается в глаза в HDR-контенте и сложных сценах с плавными переходами.

Почему не стоит покупать смартфон Samsung

Главное разочарование не только в том, что апгрейд не состоялся, а в том, что сначала прозвучало одно, а после релиза выяснилось другое. Ошибки в коммуникации случаются у всех, но когда речь о ключевой характеристике дисплея в ультрафлагмане — это воспринимается как опасный прецедент. То есть, производитель хотел сделать одно, а потом поменял планы и это одна из причин отказаться от покупки.

Почему не стоит покупать смартфон Samsung. Сам по себе это все езе хороший телефон, но если вам нужен лучший экран, покупать Galaxy S26 Ultra не стоит. Сейчас о не лидер в этом плане. Фото.

Сам по себе это все езе хороший телефон, но если вам нужен лучший экран, покупать Galaxy S26 Ultra не стоит. Сейчас о не лидер в этом плане.

Тем более что 10-битные панели давно не являются эксклюзивом топового сегмента: они встречаются и в более доступных моделях у разных брендов. Поэтому у покупателя закономерно возникает вопрос — почему в самом дорогом сегменте этого нет? Когда платишь максимальную цену, ожидаешь максимум по всем фронтам, а не компромиссы в базовых характеристиках.

Как работает затемнение экрана в новых Самсунгах

В 2026 году дисплей S26 Ultra и без того находится под пристальным вниманием из-за функции Privacy Display — технологии, которая за счёт особой структуры пикселей делает содержимое экрана хуже читаемым под углами. Идея полезная, ведь сосед в метро больше не сможет подглядывать в экран. Вот только часть пользователей отмечает, что она влияет на «чистоту» картинки и общую верность отображения даже в сценариях, когда конфиденциальность не нужна.

На этом фоне новость про 8 бит вместо обещанных 10 добавляет ощущение компромиссов там, где их совсем не ждут. Два спорных решения по дисплею в одном флагмане — это уже не случайность, а паттерн, который сложно игнорировать.

Как работает затемнение экрана в новых Самсунгах. Зато получили вот такое затемнение экрана под углом. Оно не полное, но существует. Фото.

Зато получили вот такое затемнение экрана под углом. Оно не полное, но существует.

По слухам, Samsung может не перейти на 10 бит даже в линейке Galaxy S27, отложив обновление до Galaxy S28 Ultra в 2028 году. Такие прогнозы стоит воспринимать осторожно: планы на компоненты действительно меняются, и утечки нередко оказываются неточными.

Но сам факт появления подобных обсуждений показывает, что тема стала чувствительной. Рынок явно готов воспринимать 10 бит как норму для Ultra-класса, а не как приятную опцию. И если Samsung продолжит откладывать этот переход, конкуренты, которые уже предлагают 10-битные панели в более доступных моделях, получат весомый аргумент в свою пользу.

