Samsung признала, что экран Galaxy S26 Ultra хуже, чем должен быть

Samsung снова оказалась в центре обсуждений — и на этот раз не из-за камер или искусственного интеллекта, а из-за экрана. Многие пользователи уже успели пожаловаться на то, что Galaxy S26 будет читать текст переписки, пока вы его набираете. Теперь же все говорят о том, что Ultra-верися получила 8-битную матрицу, хотя в предрелизных брифингах звучали обещания 10-битной глубины цвета. Компания уже подтвердила, что ее дорогущий флагман имеет ряд проблем. Это повод задуматься, что именно получает покупатель и как подобные заявления влияют на доверие к бренду.

Насколько 8-битный дисплей хуже 10-битного

Samsung уточнила: серия Galaxy S26 использует 8-битную панель, а улучшения визуального восприятия связаны с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и возросшей мощностью обработки изображения. Но даже самый производительный процессор, который судя по тестам был испорчен самой Samsung не превращает 8-битную матрицу в полноценный 10-битный дисплей. Вычисления помогают с апскейлом, шумоподавлением, тонмаппингом и дизерингом — однако физический предел по дискретным уровням цвета у панели остаётся прежним.

Разница между 8-бит и 10-бит глубиной цвета — это не маркетинговая игра цифр. 8-битный экран отображает около 16,7 млн оттенков, а 10-битный — свыше 1 млрд. На практике это особенно заметно не в насыщенных «кислотных» цветах, а в градиентах: небо на закате, студийные фоны в видео, мягкие тени на коже.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy S25 в 2026 году.

Чем меньше доступных уровней яркости, тем выше вероятность увидеть полосы (banding) — заметные ступеньки на переходах от одного оттенка к другому. Производители часто сглаживают это программно, но именно поэтому разница «иногда незаметна», а иногда — бросается в глаза в HDR-контенте и сложных сценах с плавными переходами.

Почему не стоит покупать смартфон Samsung

Главное разочарование не только в том, что апгрейд не состоялся, а в том, что сначала прозвучало одно, а после релиза выяснилось другое. Ошибки в коммуникации случаются у всех, но когда речь о ключевой характеристике дисплея в ультрафлагмане — это воспринимается как опасный прецедент. То есть, производитель хотел сделать одно, а потом поменял планы и это одна из причин отказаться от покупки.

Тем более что 10-битные панели давно не являются эксклюзивом топового сегмента: они встречаются и в более доступных моделях у разных брендов. Поэтому у покупателя закономерно возникает вопрос — почему в самом дорогом сегменте этого нет? Когда платишь максимальную цену, ожидаешь максимум по всем фронтам, а не компромиссы в базовых характеристиках.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Как работает затемнение экрана в новых Самсунгах

В 2026 году дисплей S26 Ultra и без того находится под пристальным вниманием из-за функции Privacy Display — технологии, которая за счёт особой структуры пикселей делает содержимое экрана хуже читаемым под углами. Идея полезная, ведь сосед в метро больше не сможет подглядывать в экран. Вот только часть пользователей отмечает, что она влияет на «чистоту» картинки и общую верность отображения даже в сценариях, когда конфиденциальность не нужна.

На этом фоне новость про 8 бит вместо обещанных 10 добавляет ощущение компромиссов там, где их совсем не ждут. Два спорных решения по дисплею в одном флагмане — это уже не случайность, а паттерн, который сложно игнорировать.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

По слухам, Samsung может не перейти на 10 бит даже в линейке Galaxy S27, отложив обновление до Galaxy S28 Ultra в 2028 году. Такие прогнозы стоит воспринимать осторожно: планы на компоненты действительно меняются, и утечки нередко оказываются неточными.

Но сам факт появления подобных обсуждений показывает, что тема стала чувствительной. Рынок явно готов воспринимать 10 бит как норму для Ultra-класса, а не как приятную опцию. И если Samsung продолжит откладывать этот переход, конкуренты, которые уже предлагают 10-битные панели в более доступных моделях, получат весомый аргумент в свою пользу.