Samsung рассказала, какой будет новая линейка Galaxy S26

Samsung приоткрыла завесу тайны над своей следующей флагманской линейкой смартфонов Galaxy S26. Казалось бы, повод довольно странный и рассказ в целом не касался смартфонов, но если уметь слушать, то даже из стороннего мероприятия можно узнать то, что хочется. Компания поделилась планами во время презентации финансовых результатов за третий квартал 2025 года, и новости впечатляют.

Что известно о Galaxy S26

Даниэль Араухо, вице-президент подразделения мобильных устройств Samsung, заявил, что серия Galaxy S26 совершит революцию в пользовательском опыте. В арсенале новинок — искусственный интеллект нового поколения, кастомный процессор второго поколения и улучшенные камеры с новыми сенсорами.

Эти слова практически подтверждают использование процессора Exynos 2600 в некоторых версиях Galaxy S26. Чип станет первым 2-нанометровым процессором, произведенным на заводах Samsung. Однако компания планирует применить двойную стратегию: наряду с Exynos некоторые модели получат Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Все, как мы привыкли.

По предварительной информации, базовая модель Galaxy S26 будет оснащена процессором Exynos, тогда как старшие модели линейки получат чипы Qualcomm. Впрочем, Араухо уточнил, что окончательная оценка процессоров для Galaxy S26 еще продолжается, так что точная конфигурация пока остается под вопросом.

Складные смартфоны и умные часы

Компания намерена продолжить развитие линейки складных устройств, расширяя портфолио продуктов и предлагая новый опыт пользователям. Samsung также планирует усилить функции искусственного интеллекта в умных часах Galaxy Watch, сделав акцент на здоровье и фитнесе.

Успех Galaxy Z Fold 7 подтверждает правильность выбранного направления. Спрос на флагманские смартфоны, планшеты и носимые устройства остается стабильным. Правда, продажи в Северной Америке и Южной Корее немного снизились, но общие показатели компании улучшились по сравнению с прошлым годом.

Цены на смартфоны могут вырасти

Samsung делает ставку на смартфоны с искусственным интеллектом, включая грядущую серию Galaxy S26 и новые складные модели. Для поддержания позиций компания планирует сезонные акции и активное продвижение экосистемных устройств — часов и наушников.

В 2026 году приоритеты Samsung — лидерство в области AI и инновационные форм-факторы. Однако есть и тревожная новость: ожидается рост цен на ключевые компоненты, особенно память, что может привести к удорожанию смартфонов.