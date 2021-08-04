Samsung стала зарабатывать больше. Почему так получилось

То, что Samsung находится на первом месте по продажам смартфонов, знают многие. Не так давно к ней максимально близко подобралась Xiaomi, но лидерство корейцев пока остается за ними. При этом доходы компаний не зависят от положения в рейтинге. Например, Apple, которая обеспечивает iPhone от силы 10% мирового рынка, зарабатывает на нем больше других компаний. Но сейчас выяснился один очень интересный факт, который говорит многое о Samsung и рынке технологий в целом. Он касается доходов южнокорейской компании во втором квартале 2021 года. Это не просто небольшая статья доходов, а сразу треть прибыли компании. Уже догадались о чем речь?

Сколько зарабатывает Samsung

Операционная прибыль Samsung Electronics не просто выросла. Она буквально подскочила сразу на 54% в сравнении года к году, и на 34%, если сравнивать с предыдущим кварталом. Произошло это по итогам второго квартала этого года. Такой рост прибыли стал возможен благодаря сильному увеличению продаж полупроводников.

Если говорить в абсолютных цифрах, то выручка компании составила 63,67 триллиона вон (около 55,5 миллиарда долларов), а операционная прибыль — 12,57 триллиона вон (около 10,9 миллиарда долларов).

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Подразделение полупроводников Samsung принесло более трети общей выручки во втором квартале. В сегменте памяти было зарегистрировано значительное увеличение продаж по сравнению с предыдущим кварталом из-за более сильного, чем ожидалось, роста цен как на микросхемы DRAM, так и на NAND.

На чем зарабатывает Samsung

Samsung и так продает огромное количество компонентов памяти для компьютеров. Но с учетом ограничений, которые действуют в последнее время, рост наблюдается и в сегменте смартфонов. К таким ограничениям относятся как наложенные санкции, так и собственные проблемы у производителей. Ну, и кризис полупроводников пополам с повторяющимися вспышками COVID-19 никуда не делся.

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Увечились и продажи дисплеев Samsung. Они действительно являются одними из лучших в мире, но кроме этого, росту продаж посодействовала и Xiaomi. Компания стремительно нарастила продажи (во многом за счет передела рынка после краха Huawei) и стала покупать больше экранов. В том числе дорогих складных моделей для своего Xiaomi Mi Mix Fold.

Подразделение Samsung в области информационных технологий и мобильных коммуникаций пострадало из-за глобального дефицита комплектующих и перебоев в производстве на заводе компании во Вьетнаме. Эти факторы в сочетании с сезонностью привели к снижению выручки по сравнению с первым кварталом года. Однако выручка по-прежнему была выше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Когда восстановится рынок телефонов

Samsung ожидает, что во втором полугодии мировой рынок смартфонов восстановится до уровня, который был до пандемии COVID-19. В ближайшие кварталы компания планирует добиться ”солидного роста дохода и прибыли” за счет ”массового внедрения” складных устройств и запуска новых телефонов 5G для массового рынка.

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Наверняка, вы уже слышали, что новые складные Samsung будут представлены на мероприятии, которе состоится уже на следующей неделе — Unpacked. Ожидается, что наряду с Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 компания представит продолжение прошлогоднего Galaxy S20 FE.

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Что будет с Samsung

Samsung заняла очень хорошее положение на рынке. Даже когда она проигрывает, зачастую она все равно выигрывает. То есть, если, например, Xiaomi станет продавать больше телефонов, она станет покупать больше компонентов у той же Samsung. Это касается многих компаний и даже Apple.

Бюджетные устройства тоже пользуются технологиями Samsung. Например, многие смартфоны получили модули камеры этого производителя и другие компоненты. Даже Google Pixel 6 в этом году, как поговаривают, будет чуть ли не полностью собран из комплектующих Samsung. Вот она сила положения на рынке.